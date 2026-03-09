Celeb News 09.03.2026

Fipster: Το πάρτι μασκέ για τα 30ά του γενέθλια – Οι καλεσμένοι και οι πρωτότυπες στολές τους

Ο Fipster γιόρτασε τα 30ά του γενέθλια με ένα θεματικό μασκέ πάρτι γεμάτο celebrities, μεταμφιέσεις εμπνευσμένες από παιδικούς ήρωες και ζωντανή μουσική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αξέχαστη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του Fipster, ο οποίος γιόρτασε τα 30ά του γενέθλια με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Ο δημοφιλής content creator αποφάσισε να μην κάνει μια συνηθισμένη γιορτή, αλλά να διοργανώσει ένα θεματικό μασκέ πάρτι που συνδύαζε φαντασία, χιούμορ και έντονη διάθεση για διασκέδαση.

Το concept της βραδιάς ήταν εμπνευσμένο από αγαπημένους χαρακτήρες παιδικών ταινιών και κινουμένων σχεδίων. Έτσι, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να εμφανιστούν με μεταμφιέσεις βασισμένες σε ήρωες από τα παιδικά τους χρόνια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε παραμύθι, παρά το γεγονός ότι η περίοδος των Αποκριών είχε ήδη περάσει. Ο ίδιος ο Fipster εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή στολή εμπνευσμένη από την ταινία Maleficent, δίνοντας έναν έντονα θεατρικό τόνο στη βραδιά.

Το πάρτι συγκέντρωσε πολλούς φίλους και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz και των social media. Η διάθεση ήταν ανεβασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, με μουσική, χορό και πολλές στιγμές γέλιου. Παράλληλα, μέσα από τα Instagram Stories των καλεσμένων, οι διαδικτυακοί φίλοι του YouTuber είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια μικρή «γεύση» από το κλίμα της γιορτής, βλέποντας τις ευφάνταστες μεταμφιέσεις και τα στιγμιότυπα από το event.

Η βραδιά περιλάμβανε επίσης ζωντανή μουσική, παιχνίδι και πολλές φωτογραφίες που απαθανάτισαν τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της γιορτής. Όλα αυτά συνέβαλαν στη δημιουργία ενός σκηνικού γεμάτου ενέργεια και θετική διάθεση, που αντανακλούσε απόλυτα το στυλ και την προσωπικότητα του οικοδεσπότη. Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο πάρτι και τράβηξαν τα βλέμματα ήταν αρκετά γνωστά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν η Σίσσυ Χρηστίδου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη, η Μαρία Σολωμού, καθώς και ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του.

Επίσης, στο πάρτι βρέθηκαν η Δανάη Βαρθολομάτου, η Βάλια Χατζηθεοδώρου και ο Παύλος Σταματόπουλος, οι οποίοι διασκέδασαν μαζί με τον οικοδεσπότη και τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν το μικρόφωνο πήραν η Αναστασία και η Νατάσα Μποφίλιου, προσφέροντας ζωντανή μουσική και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κέφι των παρευρισκομένων.

