Αθηνά Οικονομάκου: Γιόρτασε τα 40 με ένα εντυπωσιακό party – Η ανάρτηση στο Instagram

Η ηθοποιός γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με ένα πάρτι στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της φίλους, συνεργάτες και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα

Μια ιδιαίτερη ημέρα βίωσε η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια μαζί με αγαπημένους φίλους και κοντινούς ανθρώπους. Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, η ίδια αποφάσισε να διοργανώσει ένα όμορφο πάρτι στο σπίτι της, δημιουργώντας ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες της, οι οποίοι θέλησαν να βρεθούν δίπλα της και να μοιραστούν μαζί της αυτή τη χαρούμενη περίσταση, γεμάτη ευχές, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι, δίνοντας μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα της γιορτής.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Φαντασμαγορικό baby shower λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της – Το φωτογραφικό album

Σε ένα από τα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να σβήνει μια εντυπωσιακή διώροφη τούρτα, διακοσμημένη με κόκκινες κορδέλες, ενώ όλοι γύρω της της τραγουδούν για τα γενέθλιά της. Φυσικά, από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ήταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, συμμετέχοντας στη γιορτή και μοιραζόμενος μαζί της τη χαρά της ημέρας.

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και της μόδας. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, ο Κωνσταντίνος Δέδες και η Λένα Δροσάκη, οι οποίοι πέρασαν μια όμορφη βραδιά μαζί με την οικοδέσποινα. Η γιορτή κύλησε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με μουσική, γέλια και πολλές ευχές για τη νέα δεκαετία που ξεκινά για την Αθηνά Οικονομάκου.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Το video με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Δες κι αυτό…