Celeb News 09.03.2026

Αθηνά Οικονομάκου: Γιόρτασε τα 40 με ένα εντυπωσιακό party – Η ανάρτηση στο Instagram

Η ηθοποιός γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της με ένα πάρτι στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της φίλους, συνεργάτες και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιδιαίτερη ημέρα βίωσε η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια μαζί με αγαπημένους φίλους και κοντινούς ανθρώπους. Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, η ίδια αποφάσισε να διοργανώσει ένα όμορφο πάρτι στο σπίτι της, δημιουργώντας ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες της, οι οποίοι θέλησαν να βρεθούν δίπλα της και να μοιραστούν μαζί της αυτή τη χαρούμενη περίσταση, γεμάτη ευχές, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι, δίνοντας μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα της γιορτής.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Φαντασμαγορικό baby shower λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της – Το φωτογραφικό album

Σε ένα από τα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να σβήνει μια εντυπωσιακή διώροφη τούρτα, διακοσμημένη με κόκκινες κορδέλες, ενώ όλοι γύρω της της τραγουδούν για τα γενέθλιά της. Φυσικά, από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ήταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, συμμετέχοντας στη γιορτή και μοιραζόμενος μαζί της τη χαρά της ημέρας.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και της μόδας. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, ο Κωνσταντίνος Δέδες και η Λένα Δροσάκη, οι οποίοι πέρασαν μια όμορφη βραδιά μαζί με την οικοδέσποινα. Η γιορτή κύλησε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με μουσική, γέλια και πολλές ευχές για τη νέα δεκαετία που ξεκινά για την Αθηνά Οικονομάκου.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Το video με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Φαίη Σκορδά: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Ελένη Φουρέιρα και Δούκισσα Νομικού ποζάρουν μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας – Η φωτογράφιση που έγινε viral

Fipster: Το πάρτι μασκέ για τα 30ά του γενέθλια – Οι καλεσμένοι και οι πρωτότυπες στολές τους

Κατερίνα Καινούργιου: Φαντασμαγορικό baby shower λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της – Το φωτογραφικό album

10 γυναίκες από το σινεμά και τη μουσική που άλλαξαν τα πάντα χωρίς να ζητήσουν άδεια

10 γυναίκες που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

Η Jessica Simpson διατηρεί την πολυτελή της έπαυλη των 17 εκατομμυρίων μετά τον χωρισμό της

Βritney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τη σύληψή της

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…