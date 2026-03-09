Μουσικά Νέα 09.03.2026

Η Lady Gaga αποκαλύπτει ότι ο γάμος με τον Michael Polansky πλησιάζει

Η Lady Gaga άφησε να εννοηθεί ότι θα παντρευτεί σύντομα τον Michael Polansky, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του Bruno Mars «Romantic Radio»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lady Gaga άφησε να εννοηθεί ότι ο γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης στην ραδιοφωνική εκπομπή «Romantic Radio» του Bruno Mars στο iHeartRadio. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η διάσημη ποπ σταρ έστειλε ένα προηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα στην εκπομπή του Bruno Mars, δίνοντας για πρώτη φορά δημόσια μια σαφή ένδειξη ότι ο γάμος του ζευγαριού επίκειται.

Η Lady Gaga δήλωσε χαρακτηριστικά «Γεια σου Bruno. Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς». Ο Bruno Mars αναγνώρισε αμέσως τη φωνή της τραγουδίστριας και απάντησε χαμογελώντας «Ξέρω αυτή τη φωνή. Είναι η αγαπημένη μου φίλη Lady Gaga».

Lady Gaga Michael Polansky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny και η Lady Gaga κυριαρχούν στο Boxscore του 2026

Στη συνέχεια, ο Bruno Mars πρότεινε ένα τραγούδι από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Όπως είπε «Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να το αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα πρότεινα από το νέο μου άλμπουμ το “Risk It All”, το πρώτο τραγούδι. Θέλω να το αφιερώσω στη Lady Gaga και στον αρραβωνιαστικό της. Michael, αυτό είναι και για εσένα».

Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic» κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά το «24K Magic» του 2016. Ο δίσκος περιλαμβάνει 9 νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και το «I Just Might», το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, αποτελώντας το πρώτο τραγούδι του Bruno Mars που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 και τη 10η συνολικά επιτυχία του στην κορυφή του συγκεκριμένου chart.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky έγινε δημόσια στις αρχές του 2020. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση τους μέσω Instagram, ενώ λίγο αργότερα χαρακτήρισε τον Michael Polansky «τον έρωτα της ζωής μου». Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούλιο του 2024, όταν η Lady Gaga παρουσίασε τον Michael Polansky ως «αρραβωνιαστικό μου». Ο Michael Polansky συμμετείχε δημιουργικά και στο άλμπουμ της Lady Gaga «MAYHEM» που κυκλοφόρησε το 2025, υπογράφοντας ως συνδημιουργός 7 τραγούδια. Ο δίσκος έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200.

https://www.instagram.com/reels/DVjOnVBgP7v/

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για τον γάμο, ο Michael Polansky είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone τον Νοέμβριο του 2025 ότι το ζευγάρι σχεδιάζει μια ιδιωτική τελετή και όχι μια μεγαλοπρεπή διοργάνωση. Ο Michael Polansky είχε αναφέρει τότε «Δεν θέλουμε έναν πολύ μεγάλο γάμο, αλλά θέλουμε να τον απολαύσουμε. Με πολλούς τρόπους ήδη νιώθουμε σαν να είμαστε παντρεμένοι, οπότε δεν είναι κάτι που θα αλλάξει πολλά στη ζωή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BRUNO MARS Instagram Lady Gaga Michael Polansky ΓΑΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Keanu Reeves επιστρέφει με τους Dogstar και νέο album All in Now

Η Πέγκυ Ζήνα έκλεισε τα 51 – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλια με την οικογένειά της

Αντιδράσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα για τις γυναίκες

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες

Ελένη Φουρέιρα: Το party έκπληξη για τα γενέθλια της – Δες video και φωτογραφίες

Έλενα Παπαρίζου: Τι είπε για τη Eurovision, το «My Number One» και τον Akyla

Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων

Ο Bruce Johnston αφήνει τους Beach Boys μετά από 6 δεκαετίες

Η Sharon Osbourne ανακοίνωσε την επιστροφή του Ozzfest το 2027

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…