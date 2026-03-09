Η Lady Gaga αποκαλύπτει ότι ο γάμος με τον Michael Polansky πλησιάζει

Η Lady Gaga άφησε να εννοηθεί ότι ο γάμος της με τον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης στην ραδιοφωνική εκπομπή «Romantic Radio» του Bruno Mars στο iHeartRadio. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η διάσημη ποπ σταρ έστειλε ένα προηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα στην εκπομπή του Bruno Mars, δίνοντας για πρώτη φορά δημόσια μια σαφή ένδειξη ότι ο γάμος του ζευγαριού επίκειται.

Η Lady Gaga δήλωσε χαρακτηριστικά «Γεια σου Bruno. Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς». Ο Bruno Mars αναγνώρισε αμέσως τη φωνή της τραγουδίστριας και απάντησε χαμογελώντας «Ξέρω αυτή τη φωνή. Είναι η αγαπημένη μου φίλη Lady Gaga».

Στη συνέχεια, ο Bruno Mars πρότεινε ένα τραγούδι από τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Όπως είπε «Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να το αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα πρότεινα από το νέο μου άλμπουμ το “Risk It All”, το πρώτο τραγούδι. Θέλω να το αφιερώσω στη Lady Gaga και στον αρραβωνιαστικό της. Michael, αυτό είναι και για εσένα».

Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic» κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά το «24K Magic» του 2016. Ο δίσκος περιλαμβάνει 9 νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και το «I Just Might», το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, αποτελώντας το πρώτο τραγούδι του Bruno Mars που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 και τη 10η συνολικά επιτυχία του στην κορυφή του συγκεκριμένου chart.

Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky έγινε δημόσια στις αρχές του 2020. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση τους μέσω Instagram, ενώ λίγο αργότερα χαρακτήρισε τον Michael Polansky «τον έρωτα της ζωής μου». Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούλιο του 2024, όταν η Lady Gaga παρουσίασε τον Michael Polansky ως «αρραβωνιαστικό μου». Ο Michael Polansky συμμετείχε δημιουργικά και στο άλμπουμ της Lady Gaga «MAYHEM» που κυκλοφόρησε το 2025, υπογράφοντας ως συνδημιουργός 7 τραγούδια. Ο δίσκος έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200.

https://www.instagram.com/reels/DVjOnVBgP7v/

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για τον γάμο, ο Michael Polansky είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone τον Νοέμβριο του 2025 ότι το ζευγάρι σχεδιάζει μια ιδιωτική τελετή και όχι μια μεγαλοπρεπή διοργάνωση. Ο Michael Polansky είχε αναφέρει τότε «Δεν θέλουμε έναν πολύ μεγάλο γάμο, αλλά θέλουμε να τον απολαύσουμε. Με πολλούς τρόπους ήδη νιώθουμε σαν να είμαστε παντρεμένοι, οπότε δεν είναι κάτι που θα αλλάξει πολλά στη ζωή μας».

