Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

Η Lady Gaga επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι εμφανίσεις της σε τελετές βραβείων αποτελούν ξεχωριστά καλλιτεχνικά γεγονότα και όχι απλώς ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών. Στα Grammy 2026, η Lady Gaga παρουσίασε μια καθηλωτική και έντονα θεατρική ερμηνεία του «Abracadabra», λίγο πριν παραλάβει το δεύτερο χρυσό γραμμόφωνο της βραδιάς, μετατρέποντας τη σκηνή του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες σε σκηνικό σκοτεινής τελετουργίας.

Η Lady Gaga εμφανίστηκε καλώντας το κοινό να συμμετάσχει, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της εντός και εκτός γηπέδου με την προτροπή να σηκώσουν τα χέρια τους. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ενέργεια ήταν εκρηκτική, με τη Lady Gaga να φορά ένα εντυπωσιακό, μαύρο, κάλυμμα κεφαλής που θύμιζε ξεχαρβαλωμένο κλουβί, του οποίου τα κάγκελα ξεπρόβαλλαν απειλητικά, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τη φήμη της για τα μοναδικά και συμβολικά κοστούμια της.

Τοποθετημένη πίσω από ένα σετ πλήκτρων, η Lady Gaga τραγούδησε κοιτώντας απευθείας την κάμερα μέσα από το κλουβί, κρατώντας ένα μαύρο μπαστούνι. Το σώμα της ήταν τυλιγμένο με μαύρα και κόκκινα φτερά, τα οποία κατέληγαν σε μια μακριά μαύρη δερμάτινη φούστα. Με φωνή χαμηλή και απειλητική, απέδωσε τους στίχους του «Abracadabra», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σκοτεινής γοητείας, πριν πετάξει το μπαστούνι, επιτεθεί στα πλήκτρα και επαναλάβει το χαρακτηριστικό ρεφρέν του τραγουδιού.

Στη μέση της εμφάνισης, η Lady Gaga απομακρύνθηκε από τα πλήκτρα και σημάδεψε το κοινό με το μπαστούνι, συνοδεύοντας το ρεφρέν με απότομες και νευρικές κινήσεις των χεριών. Την ίδια στιγμή, καπνός γέμισε τη σκηνή, ενώ η ερμηνεία κορυφώθηκε με μια σχεδόν οπερατική κραυγή που ενίσχυσε τη δραματικότητα της στιγμής.

Το «Abracadabra», single από το άλμπουμ «MAYHEM», σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, φτάνοντας έως τη θέση 13 του Billboard Hot 100 και παραμένοντας για 20 εβδομάδες στο chart. Το άλμπουμ «MAYHEM» κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία του τον Μάρτιο, αποτελώντας το πέμπτο σόλο άλμπουμ της Lady Gaga που φτάνει στο νούμερο 1, ενώ παρέμεινε για 37 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Top Dance Albums chart.

Η Lady Gaga προσήλθε στα Grammy 2026 με συνολικά 7 υποψηφιότητες για το «MAYHEM», τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων που έχει συγκεντρώσει σε μία μόνο χρονιά. Ανάμεσά τους ήταν οι κατηγορίες άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερο pop vocal album, ηχογράφηση και τραγούδι της χρονιάς για το «Abracadabra», καλύτερη dance pop ηχογράφηση, καλύτερη pop solo performance για το «Disease» και καλύτερο traditional pop vocal album για το «Harlequin».

Λίγο μετά την εμφάνισή της, η Lady Gaga παρέλαβε το βραβείο καλύτερου pop vocal album, ενώ νωρίτερα μέσα στη βραδιά είχε ήδη κερδίσει το Grammy για την καλύτερη dance pop ηχογράφηση με το «Abracadabra». Με αυτές τις νίκες, η Lady Gaga έφτασε συνολικά τα 15 Grammy σε 45 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές και συνεπείς καλλιτέχνιδες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

