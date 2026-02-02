Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 02.02.2026

Η Lola Young γράφει ιστορία στα Grammy 2026 με το Messy

Η πρώτη βράβευση της Βρετανίδας Lola Young συνοδεύτηκε από αυθορμητισμό, συγκίνηση και μια απρόσμενη τηλεοπτική στιγμή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια τελετή που χαρακτηρίστηκε από έντονα συναισθήματα και απρόβλεπτες στιγμές, η Lola Young κατέκτησε το πρώτο Grammy της καριέρας της, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό της από τη viral σκηνή του νότιου Λονδίνου στο διεθνές μουσικό προσκήνιο. Η βράβευσή της στην κατηγορία Best Pop Solo Performance για το τραγούδι «Messy» αποτέλεσε μία από τις πιο θερμά χειροκροτημένες στιγμές των Grammy 2026, όχι μόνο για τη μουσική της αξία αλλά και για τον αυθορμητισμό που τη συνόδευσε.

Η Lola Young ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς αιφνιδιασμένη από τη νίκη της, έχοντας απέναντί της έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κατάλογο υποψηφίων. Στην ίδια κατηγορία συνυποψήφιοι ήταν ο Justin Bieber με το «Daisies», η Lady Gaga με το «Disease», η Sabrina Carpenter με το «Manchild» και η Chappell Roan με το «The Subway». Παρά το βάρος των ονομάτων, το «Messy» αναδείχθηκε νικητής, χαρίζοντας στη Lola Young το πρώτο χρυσό γραμμόφωνο της διαδρομής της.

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική επιστροφή του Bruno Mars στη σκηνή των Grammy 2026

Κατά την ομιλία αποδοχής, η Lola Young, η οποία έχει αυτοχαρακτηριστεί ως άνθρωπος με «μεγάλο στόμα», παραδέχθηκε ότι δεν είχε προετοιμάσει λόγο. Ο ενθουσιασμός της κορυφώθηκε με μια αυθόρμητη χρήση βωμολοχίας, η οποία διέφυγε στιγμιαία της λογοκρισίας του αμερικανικού δικτύου CBS σε διαδικτυακές μεταδόσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι messy, καταλαβαίνετε τι εννοώ», είπε αμέσως μετά, εμφανώς αμήχανη, παγώνοντας για λίγα δευτερόλεπτα πριν ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη από το κοινό. Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλια και θερμές αντιδράσεις στην αίθουσα, με το κοινό να αγκαλιάζει τη φυσικότητα της στιγμής. Στο ακροατήριο, η αντίδραση ήταν ενδεικτική του κλίματος. Η χαρά και η συγκίνηση ήταν διάχυτες, με καλλιτέχνες όπως η Addison Rae να γελούν και να χειροκροτούν, καθώς η αίθουσα πανηγύριζε την πρώτη μεγάλη διάκριση της τραγουδοποιού.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

Νωρίτερα μέσα στη βραδιά, η Lola Young είχε ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα με μια συναισθηματικά φορτισμένη ζωντανή ερμηνεία του «Messy». Συνοδευόμενη από ένα επιβλητικό μαύρο πιάνο, η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το φθινόπωρο του 2025, όταν είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια συναυλίας. Η ερμηνεία προκάλεσε δάκρυα σε πολλούς θεατές και ενίσχυσε το αφηγηματικό βάρος της νίκης που θα ακολουθούσε.

Η Lola Young ήταν υποψήφια και στην κατηγορία Best New Artist, ωστόσο το βραβείο κατέληξε στη συμπατριώτισσά της Olivia Dean, η οποία είχε επίσης ξεχωρίσει στη φετινή διοργάνωση. Η συνύπαρξη των δύο Βρετανίδων καλλιτεχνών στις κορυφαίες κατηγορίες υπογράμμισε τη δυναμική παρουσία της σύγχρονης βρετανικής ποπ σκηνής.

Η βραδιά των Grammy 2026, πάντως, φάνηκε να χαρακτηρίζεται συνολικά από αυξημένο αυθορμητισμό και ένταση στη σκηνή. Η Billie Eilish, κατά την αποδοχή του βραβείου Song of the Year για το «Wildflower», προκάλεσε επίσης λογοκρισία με τη δημόσια πολιτική της τοποθέτηση, ενώ και η εμφάνιση της Sabrina Carpenter στο «Manchild» νωρίτερα είχε υποστεί τηλεοπτική αποσιώπηση λέξεων.

Για τη Lola Young, ωστόσο, η βραδιά θα μείνει χαραγμένη ως το σημείο καμπής μιας καριέρας που ήδη δείχνει να κινείται με ταχύτητα και ειλικρίνεια. Το «Messy» δεν της χάρισε μόνο ένα Grammy, αλλά και μια στιγμή αυθεντικότητας που, μέσα από αμηχανία και χαμόγελα, επιβεβαίωσε τη σύνδεσή της με το κοινό και τη θέση της στη νέα γενιά της ποπ μουσικής.

Διάβασε επίσης: Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

2026 Grammy Grammy 2026 Lola Young
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν η Mariah Carey έκανε τον Michael Jordan να κλάψει

Όταν η Mariah Carey έκανε τον Michael Jordan να κλάψει

02.02.2026
Επόμενο
Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

02.02.2026

Δες επίσης

Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video
Μουσικά Νέα

Η Πέγκυ Ζήνα μεταμορφώθηκε σε Αμαλία από το «Παρά Πέντε» και έγινε viral – Δες το video

02.02.2026
Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο D3lta τραγουδά on air S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή

02.02.2026
Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»
City Guide

Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

02.02.2026
Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»

02.02.2026
Η K-pop αποκτά το πρώτο της Grammy μέσα από το Golden
Μουσικά Νέα

Η K-pop αποκτά το πρώτο της Grammy μέσα από το Golden

02.02.2026
Ο Kanye West τραγουδά με την κόρη του για πρώτη σε συναυλία στο Μεξικό
Μουσικά Νέα

Ο Kanye West τραγουδά με την κόρη του για πρώτη σε συναυλία στο Μεξικό

02.02.2026
ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τις εκπλήξεις που θα δούμε στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τις εκπλήξεις που θα δούμε στο Sing for Greece 2026

02.02.2026
Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra
Μουσικά Νέα

Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

02.02.2026
Όταν η Mariah Carey έκανε τον Michael Jordan να κλάψει
Μουσικά Νέα

Όταν η Mariah Carey έκανε τον Michael Jordan να κλάψει

02.02.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει