Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του John Rambo στην Ταϊλάνδη

Η κινηματογραφική ιστορία του John Rambo επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα prequel με πρωταγωνιστή τον Noah Centineo, ο οποίος ενσαρκώνει τον εμβληματικό ήρωα σε νεαρή ηλικία. Η παραγωγή ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στην Ταϊλάνδη με γυρίσματα στην Μπανγκόκ και σε άλλες περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η ταινία με τίτλο «John Rambo» τοποθετείται χρονικά αρκετά χρόνια πριν από τα γεγονότα της εμβληματικής ταινίας «First Blood» και εξερευνά το παρελθόν και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον John J. Rambo, τον χαρακτήρα που καθιέρωσε ο Sylvester Stallone. Η αφήγηση φιλοδοξεί να φωτίσει τις ψυχολογικές και σωματικές δοκιμασίες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σκληρής και μοναχικής προσωπικότητας του ήρωα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jalmari Helander, γνωστός για την ταινία «Sisu», ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε ότι η πρώτη του επαφή με τον κόσμο του Rambo σε ηλικία 11 ετών υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. Όπως ανέφερε, όταν παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία «First Blood» η εμπειρία αυτή άλλαξε τη ζωή του και αποτέλεσε βασική επιρροή για την απόφασή του να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα ταινία επιστρέφει στις απαρχές του ήρωα παρουσιάζοντας έναν Rambo απογυμνωμένο από μύθους, ωμό και αληθινό, σε μια ιστορία επιβίωσης που εστιάζει στην αντοχή, την επιμονή και την απώλεια της αθωότητας, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό του για την κληρονομιά του χαρακτήρα.

Στο πλευρό του Noah Centineo συμμετέχει ένα διεθνές καστ που περιλαμβάνει τον Yao, τον Jason Tobin, τον Quincy Isaiah, τον Jefferson White και τον Tayme Thapthimthong, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της παραγωγής.

Η πρόεδρος του κινηματογραφικού τμήματος της Lionsgate, Erin Westerman, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την έναρξη των γυρισμάτων, επισημαίνοντας ότι η νέα ταινία θα επιτρέψει τόσο στο νεότερο κοινό όσο και στους παλαιότερους θαυμαστές να ανακαλύψουν τις ρίζες και τις αρχές του John Rambo μέσα από δυναμικές σκηνές δράσης και τη σκηνοθετική ματιά του Jalmari Helander. Η Erin Westerman σημείωσε ακόμη ότι η αφοσιωμένη και δυναμική ερμηνεία του Noah Centineo αναμένεται να αποτυπώσει πειστικά τα γεγονότα που μετέτρεψαν τον χαρακτήρα σε θρύλο της κινηματογραφικής δράσης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες της Ταϊλάνδης, μεταξύ των οποίων η Μπανγκόκ, το Κράμπι, το Πχανγκ Νγκα και το Καντσαναμπούρι, με στόχο την αξιοποίηση του φυσικού τοπίου που ενισχύει την αίσθηση ρεαλισμού και έντασης. Η επιστροφή του John Rambo στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ιστορία της προέλευσής του επιχειρεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον γύρω από έναν χαρακτήρα που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη δράση και την ανθρώπινη αντοχή, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια σύγχρονη κινηματογραφική ανάγνωση που θα τιμά το παρελθόν ενώ ταυτόχρονα θα ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον του μύθου.

