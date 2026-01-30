Mad Bubble
TV 30.01.2026

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Μια διαφορετική προσέγγιση στη συζήτηση, μακριά από τις κλασικές συνεντεύξεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τη μικρή οθόνη ετοιμάζεται να επισκεφθεί ξανά ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του One Channel, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα και δεν του είναι καθόλου άγνωστος.

Ο γνωστός δημιουργός βρίσκεται στα τελικά στάδια προετοιμασίας της νέας του εκπομπής με τίτλο «Με τον Ρένο», μέσα από την οποία φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διαφορετικό κύκλο συζητήσεων με ουσία και προσωπικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η εκπομπή θα βασίζεται στον ουσιαστικό διάλογο, φιλοξενώντας πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών αλλά και της πολιτικής. Οι συναντήσεις αυτές δεν θα ακολουθούν τη λογική μιας τυπικής συνέντευξης, αλλά θα εξελίσσονται σε συζητήσεις με βάθος, χιούμορ και ειλικρίνεια.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με τη χαρακτηριστική του ματιά και το ιδιαίτερο ύφος που τον διακρίνει, θα στέκεται απέναντι στους καλεσμένους του ως συνομιλητής και όχι ως κλασικός παρουσιαστής, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η σκέψη, η ανταλλαγή απόψεων και η αυθεντικότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Το «Με τον Ρένο» έρχεται σύντομα στο πρόγραμμα του One Channel, δίνοντας χώρο σε συζητήσεις που αξίζουν να ειπωθούν χωρίς βιασύνη και χωρίς φίλτρα.

ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ Ρένος Χαραλαμπίδης
