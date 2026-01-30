Mad Bubble
Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

Η Madonna, η βασίλισσα της ποπ εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό της για τον Harry Styles και δηλώνει ότι ακούει ασταμάτητα το Aperture
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Madonna εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό της για το νέο τραγούδι του Harry Styles με τίτλο «Aperture», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της παρουσία στον σύγχρονο μουσικό διάλογο και τη στενή της επαφή με τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου απευθύνθηκε απευθείας στον Harry Styles, δηλώνοντας με σαφήνεια την εκτίμησή της για το νέο του υλικό.

Συγκεκριμένα, η Madonna έγραψε ότι αγαπά το νέο τραγούδι του Harry Styles, συνοδεύοντας το μήνυμά της με αναφορά στο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ του καλλιτέχνη «Kiss All the Time Disco Occasionally». Παράλληλα, σημείωσε ότι ακούει το τραγούδι συνεχώς, υπογραμμίζοντας τη θετική της ανταπόκριση στη νέα μουσική κατεύθυνση του Βρετανού καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

Το τραγούδι «Aperture» κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου και συνοδεύτηκε λίγες ώρες αργότερα από το επίσημο μουσικό του βίντεο. Αποτελεί το πρώτο δείγμα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Harry Styles, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο και έχει παραχθεί από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Kid Harpoon. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον John Mayer για τον ραδιοφωνικό σταθμό Sirius XM, ο Harry Styles ανέφερε ότι η μουσική του νέου άλμπουμ είναι σχεδιασμένη για να ακούγεται δυνατά και να αποδίδει καλύτερα όταν γεμίζει τον χώρο, τονίζοντας ότι αυτή η αίσθηση προέκυψε αυθόρμητα όταν άρχισε να μοιράζεται τα ντέμο με φίλους του.

Την ίδια περίοδο, ο Harry Styles ετοιμάζεται για τη νέα περιοδεία του με τίτλο «Together Together», η οποία περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Wembley Stadium στο Λονδίνο. Με 12 προγραμματισμένες βραδιές, ο καλλιτέχνης αναμένεται να καταρρίψει το ρεκόρ των περισσότερων εμφανίσεων στον συγκεκριμένο χώρο μέσα σε ένα έτος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay που ανέρχονταν στις 10. Παράλληλα, ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως παρουσιαστής στα 68α Βραβεία Grammy και έχει ήδη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του στα Βραβεία Brit του 2026.

Από την πλευρά της, η Madonna συνεχίζει να διατηρεί έντονη παρουσία στη δισκογραφία. Το 2025 κυκλοφόρησε το «Bedtime Stories: The Untold Chapter», μια συλλογή από remix και ακυκλοφόρητο υλικό από το άλμπουμ της «Bedtime Stories» του 1994, καθώς και την επετειακή έκδοση «Confessions on a Dance Floor: Twenty Years Edition» και το πρότζεκτ «Veronica Electronica». Η δημόσια αναγνώριση που απένειμε στον Harry Styles εντάσσεται σε μια ευρύτερη στάση στήριξης και διαλόγου με τη σύγχρονη ποπ σκηνή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών.

Διάβασε επίσης: Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

