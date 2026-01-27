Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 68α Βραβεία Grammy έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η Recording Academy ετοιμάζεται να τιμήσει τους κορυφαίους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ της χρονιάς. Πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για τη φετινή τελετή είναι ο Harry Styles και η Doechii, δύο από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Η παρουσία του Harry Styles αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς η τελετή συμπίπτει με τα 32α γενέθλιά του. Για τους θαυμαστές του, η εμφάνισή του στη σκηνή των Grammy θεωρείται ήδη ένα ιδιαίτερο δώρο. Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία του και τη λέξη «presenter», αναφερόταν ότι ο Harry Styles βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική εποχή και ότι όλοι ελπίζουν να αποκαλύψει κάποια από τα μελλοντικά του σχέδια. «Μιλάμε άπταιστα τη γλώσσα του Harry Styles. Ένα κλείσιμο ματιού για περισσότερα από τη περιοδεία “Together, Together”. Ένα χαμόγελο για ένα deluxe άλμπουμ. Θα τον δούμε στα Grammy την 1η Φεβρουαρίου ζωντανά», έγραφε χαρακτηριστικά το μήνυμα, που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του.

Παραμένει ασαφές αν ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης θα εμφανιστεί και ως ερμηνευτής, καθώς μόλις αυτόν τον μήνα κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο «Aperature», σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη δισκογραφία. Επίσης, η συμμετοχή του Harry Styles στη φετινή διοργάνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της κυκλοφορίας του τέταρτου προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» το οποίο αναμένεται στις 6 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Together, Together» η οποία περιλαμβάνει μια ιστορική σειρά 30 εμφανίσεων στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αν και ο Harry Styles δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ως performer για τη βραδιά των βραβείων η επιστροφή του στον θεσμό όπου στο παρελθόν κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Harry’s House» αποτελεί το κεντρικό σημείο συζήτησης στη μουσική βιομηχανία.

Στο ίδιο πνεύμα ενθουσιασμού κινείται και η ανακοίνωση για τη Doechii. Σε ανάρτηση που τη συνοδεύει, τονίζεται η εντυπωσιακή πορεία της μέχρι σήμερα. «Ω, στα πόσα μέρη έχεις φτάσει, Doechii. Ειλικρινά, τα κάνει όλα. Τώρα ανεβαίνει και στη σκηνή των Grammy ως παρουσιάστρια. Προχώρα δυνατά», ανέφερε το μήνυμα για τη βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα.

Στον ρόλο του οικοδεσπότη επιστρέφει για έκτη και, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τελευταία φορά ο Trevor Noah. Ο πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» έχει υπάρξει στο παρελθόν υποψήφιος για Grammy και εκτελεί επίσης χρέη εκτελεστικού παραγωγού του προγράμματος.

Στις υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar ηγείται με συνολικά 9, διεκδικώντας μεταξύ άλλων τα βραβεία για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, για τρίτη φορά στην καριέρα του που βρίσκεται ταυτόχρονα και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες. Ακολουθούν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός και τραγουδοποιός Cirkut με 7 υποψηφιότητες ο καθένας. Ο Bad Bunny, ο Leon Thomas, ο Serban Ghenea και η Sabrina Carpenter έχουν από 6 υποψηφιότητες, ενώ οι Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile και Tyler, the Creator συγκεντρώνουν από 5. Στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη διαγωνίζονται οι Leon Thomas, Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren και Lola Young. Ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους υποψηφίους της χρονιάς βρίσκονται οι Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID και ο Timothée Chalamet, επιβεβαιώνοντας το απρόβλεπτο και πολυσυλλεκτικό προφίλ της φετινής διοργάνωσης.

Όσον αφορά τις εμφανίσεις επί σκηνής, η Sabrina Carpenter είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που ανακοινώθηκε επισήμως. Η δύο φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια διεκδικεί φέτος 6 βραβεία και αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνισή της στη σκηνή των Grammy, μετά το ντεμπούτο της το 2025.

Με παρουσιαστές δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σύγχρονης ποπ και χιπ χοπ σκηνής, με τον Trevor Noah να αποχαιρετά τον ρόλο του οικοδεσπότη και με ένα ισχυρό καστ υποψηφίων και ερμηνευτών, τα Βραβεία Grammy 2026 διαμορφώνονται ήδη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Τα 68α Βραβεία Grammy θα μεταδοθούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου από το Λος Άντζελες και το Crypto Arena. Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα προβληθεί το ειδικό αφιέρωμα «Inside the 68th Annual Grammys» από το CBS. Το CBS παραμένει ο επίσημος τηλεοπτικός σταθμός των Grammy, με τα βραβεία να είναι διαθέσιμα και μέσω της πλατφόρμας Paramount Plus.

