Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 27.01.2026

Η νέα εποχή της haute couture Dior μέσα από το βλέμμα του Jonathan Anderson

Η πρώτη haute couture συλλογή του Jonathan Anderson για τον Dior μετατρέπει τη φύση σε ύλη, φόρμα και ιδέα, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της υψηλής ραπτικής
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jonathan Anderson δεν έκανε απλώς την πρώτη του επίσημη είσοδο στην haute couture του Dior, άνοιξε έναν νέο διάλογο για το τι μπορεί να σημαίνει υψηλή ραπτική σήμερα. Στην επίδειξη Christian Dior Haute Couture Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, ο σχεδιαστής αντιμετωπίζει την κληρονομιά του οίκου όχι σαν αρχείο μουσείου, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που αναπνέει, εξελίσσεται και μεταμορφώνεται, ακριβώς όπως η φύση που βρίσκεται στον πυρήνα της συλλογής.

Από την πρώτη στιγμή γίνεται σαφές ότι το βλέμμα του Anderson είναι βαθιά απτικό. Υφάσματα του 18ου αιώνα, σπάνια και εύθραυστα, επανασυστήνονται μέσα από νέες τεχνικές, ενώ το σώμα δεν «ντύνεται» απλώς, αλλά συνομιλεί με δομές που θυμίζουν κοχύλια, άνθη και οργανικές φόρμες της πανίδας. Η φύση εδώ δεν είναι διακοσμητικό μοτίβο, είναι αρχιτεκτονική, είναι ιδέα, είναι μέθοδος.

dior_haute_couture
https://www.dior.com

Διάβασε επίσης: Γιατί το Monogram της Louis Vuitton παραμένει το απόλυτο fashion statement μετά από 130 χρόνια

Τα λουλούδια κυριαρχούν σαν σύμβολο αναγέννησης. Καλύπτουν τον χώρο, μετατρέπονται σε μικρά γλυπτά για τα μαλλιά ή γίνονται τρισδιάστατα κεντήματα επάνω σε φορέματα που μοιάζουν να ανθίζουν πάνω στο σώμα. Ρεαλιστικά ή σχεδόν σουρεαλιστικά, κομμένα από ανάλαφρα μεταξωτά ή «μινιατούρες» από πυκνή χειροποίητη δουλειά, λειτουργούν σαν ωδή στην άνοιξη αλλά και στην ίδια τη διαδικασία της couture.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και ο συμβολισμός των κυκλάμινων που προσφέρθηκαν στον Anderson από τον John Galliano. Περισσότερο από μια χειρονομία, γίνονται φορείς δημιουργικής συνέχειας και μνήμης, σε διάλογο με την κεραμική τέχνη της Magdalene Odundo. Όπως εξηγεί ο οίκος, η φύση και η υψηλή ραπτική μοιράζονται την ίδια μοίρα: δεν έχουν οριστικό τέλος, αλλά επιβιώνουν μέσα από την προσαρμογή, την αντίσταση και την πράξη. Η υψηλή ραπτική, για τον Jonathan Anderson, είναι ένα εργαστήριο ιδεών και ταυτόχρονα μια πράξη προστασίας μιας γνώσης που κινδυνεύει να χαθεί αν δεν ασκηθεί.

https://www.dior.com

Σε επίπεδο σιλουέτας, η συλλογή γεννά μια νέα «γραμματική» μορφών. Φορέματα από χειροποίητο πλισέ μεταξωτό ζορζέτ στρίβουν γύρω από ελαφριές τούλινες κατασκευές, δημιουργώντας όγκους που αιωρούνται και θυμίζουν αφαιρετικά γλυπτά. Άλλοτε οι γραμμές ρέουν απαλά πάνω στο σώμα, άλλοτε αγκαλιάζουν καμπύλες με σχεδόν αρχιτεκτονική ακρίβεια.

https://www.dior.com
https://www.dior.com
https://www.dior.com

Έκπληξη προκαλούν και τα looks εμπνευσμένα από το κοχύλι. Tεχνικά πλεκτά, δουλεμένα σαν στριφτή φυσαλίδα, τοποθετημένα πάνω σε χειροποίητες βάσεις, με ασύμμετρες φούστες κεντημένες με βελούδινα λουλούδια σε μαύρο και λευκό. Το πλεκτό, σύμβολο χειρωνακτικής δεξιοτεχνίας, διευρύνει τα όρια της haute couture και ανοίγει τον δρόμο για νέους πειραματισμούς.

Παράλληλα, η επιρροή της παραδοσιακής ιαπωνικής ενδυμασίας μεταφράζεται σε σύνολα από πολύτιμα μεταξωτά που θυμίζουν κιμονό, όχι ως αντιγραφή, αλλά ως σύγχρονη ερμηνεία της κατασκευής και της αισθητικής τους. Πολιτισμικά στοιχεία μεταφέρονται με σεβασμό σε μια νέα, σύγχρονη γλώσσα υψηλής ραπτικής.

https://www.dior.com
https://www.dior.com
https://www.dior.com
https://www.dior.com

Η bεμφανίζεται σε πολλαπλές εκδοχές, ακόμα και με tuxedo, όμως το φινάλε κλέβει την ανάσα. H Mona Tougaard με ένα ασύμμετρο φόρεμα, ταυτόχρονα δομημένο και αιθέριο, καλυμμένο από άνθη στον κορσέ και τη φούστα, με ουρά που μοιάζει να επιπλέει. Ένα αληθινό χειροποίητο αριστούργημα που θυμίζει γιατί η couture υπάρχει για να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

https://www.dior.com
https://www.dior.com
https://www.dior.com

Αξεσουάρ και υποδήματα ολοκληρώνουν το όραμα. Τσάντες με μοτίβα κάνουν το ντεμπούτο τους στην haute couture του Dior ως γλυπτικά αντικείμενα, φτιαγμένα από σπάνια γαλλικά υφάσματα του 18ου αιώνα, επαναδουλεμένα με κεντήματα και patchwork. Εμβληματικά σχέδια, όπως η Lady Dior, επανερμηνεύονται, ενώ παπούτσια, από σανδάλια μέχρι μπαλαρίνες, ενσωματώνουν πολύτιμα υλικά και εξαιρετική τεχνική.

Με αυτή τη συλλογή, ο Jonathan Anderson δεν τιμά απλώς την ιστορία του Dior. Τη μετατρέπει σε ζωντανό έδαφος πειραματισμού, αποδεικνύοντας ότι η haute couture παραμένει το μοναδικό πεδίο όπου η μόδα μπορεί πραγματικά να χαθεί μέσα στη δημιουργικότητα, και να ξαναβρεθεί πιο δυνατή.

Κεντρική Φωτογραφία: https://www.dior.com/

Διάβασε επίσης: 5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Dior Fashion Jonathan Anderson
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Masterchef 2026: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι παίκτες που αποχώρησαν

Masterchef 2026: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι παίκτες που αποχώρησαν

27.01.2026
Επόμενο
Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

27.01.2026

Δες επίσης

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν
Life

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

27.01.2026
Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock
Life

Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock

27.01.2026
Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή
Life

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

27.01.2026
Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο
Life

Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο

27.01.2026
11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη
Life

11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

27.01.2026
Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα
Fitness

Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα

27.01.2026
Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά
Food

Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

27.01.2026
Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%
Life

Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

27.01.2026
Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου
Life

Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος