Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 22.01.2026

5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

Ο Jonathan Anderson αποκαλύπτει τις τάσεις της σεζόν Dior Homme φθινόπωρο-χειμώνα 2026-2027, συνδυάζοντας ιστορικές αναφορές, πολυπολιτισμικά στοιχεία και avant-garde σιλουέτες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jonathan Anderson συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο δημιουργικούς σχεδιαστές της γενιάς του, μεταμορφώνοντας ιστορικές αναφορές σε σύγχρονες συλλογές που προκαλούν συζήτηση. Στο ντεφιλέ Dior Homme για το φθινόπωρο-χειμώνα 2026-2027, ο σχεδιαστής απέτισε φόρο τιμής στον Paul Poiret, ενώ ταυτόχρονα ενσωμάτωσε επιρροές από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία, δημιουργώντας μια συλλογή πλούσια σε πολυπολιτισμικά στοιχεία και οπτικές αντιθέσεις.

Η σεζόν αυτή συνδυάζει την κομψότητα με την τόλμη, θολώνοντας τα όρια του φύλου και προτείνοντας έναν άνδρα Dior που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένος, εκλεκτικός και avant-garde. Οι γραμμές είναι fluid, τα υφάσματα πολυποίκιλα και οι σιλουέτες παίζουν με τον όγκο και τη λεπτομέρεια, προσφέροντας μια νέα οπτική στην ανδρική μόδα.

dior_men
https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Διάβασε επίσης: Ο Pierpaolo Piccioli αποκαλύπτει το όραμά του για την ανδρική συλλογή του οίκου Balenciaga

Λευκό τζιν

Το λευκό τζιν επανέρχεται δυναμικά και αναδεικνύεται ως βασικό κομμάτι της συλλογής. Ο Jonathan Anderson προτείνει συνδυασμούς που ανανεώνουν την κλασική αισθητική του, συνδυάζοντας το με statement πανωφόρια ή oversized πουκάμισα, δημιουργώντας έναν αρμονικό διάλογο ανάμεσα στο διαχρονικό και το μοντέρνο.

https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Επιστροφή της βερμούδας officier

Η παραδοσιακή βερμούδα officier επανέρχεται με πιο cozy και layered αισθητική, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Στη συλλογή του Dior, η βερμούδα φοριέται τόσο σε casual όσο και σε πιο structured εμφανίσεις, αποδεικνύοντας την ευελιξία ενός κλασικού κομματιού.

dior_men
https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Παρκά με twist

To κλασικό παρκά μεταμορφώνεται σε oversized poncho με deconstructed αισθητική, φουσκωτή και εντυπωσιακή. Το κομμάτι αυτό αντικατοπτρίζει το πνεύμα της subversive μόδας του Anderson, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με ένα δυναμικό fashion statement, ιδανικό για τον άνδρα που δεν φοβάται να ξεχωρίζει.

dior_men1
https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Oriental αναφορές σε υφάσματα και μοτίβα

Οι ανατολίτικες επιρροές είναι εμφανείς σε αρκετές εμφανίσεις της συλλογής, είτε μέσα από πολυτελή υφάσματα είτε μέσω λεπτομερειών στα μοτίβα. Τα oriental στοιχεία προσθέτουν μια διακριτική πολυμορφία, ενισχύοντας την αισθητική πολυπολιτισμικότητα της σεζόν και δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον πολιτισμικό διάλογο.

dior_men_
https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Χαλαρές γραμμές στο tailoring

Το κοστούμι εμφανίζεται με fluid γραμμές και όγκο, «ακουμπώντας στο δέρμα» χωρίς να περιορίζει την κίνηση. Η loose tailoring προσέγγιση του Anderson συνδυάζει την παραδοσιακή κομψότητα με τη σύγχρονη ανάγκη για άνεση, αναδεικνύοντας έναν άνδρα που κινείται με ευκολία και στυλ.

dior_men
https://www.dior.com/en_gr/fashion/fashion-no-redirect?animate=true

Διάβασε επίσης: Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

Δες κι αυτό…

Dior Fashion Jonathan Anderson
