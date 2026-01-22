Mad Bubble
Μουσικά Νέα 22.01.2026

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

Με ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή των εμφανίσεών της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε προσωρινή παύση των προγραμματισμένων της εμφανίσεων προχωρά η Μελίνα Ασλανίδου, εξαιτίας ενός ζητήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Η γνωστή ερμηνεύτρια ενημέρωσε το κοινό της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι δεν θα μπορέσει να βρεθεί στη σκηνή τις προσεχείς ημέρες.

Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όσους είχαν προγραμματίσει να την παρακολουθήσουν στις εμφανίσεις της την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ζητώντας την κατανόησή τους.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, απευθύνθηκε στους θαυμαστές της λέγοντας πως ένα απρόοπτο θέμα υγείας δεν της επιτρέπει να εμφανιστεί αυτές τις ημέρες, τονίζοντας παράλληλα ότι σύντομα θα επιστρέψει κοντά τους και ευχαριστώντας τους θερμά για την αγάπη και τη στήριξή τους.

