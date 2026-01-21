Mad Bubble
Δέσποινα Βανδή: Η αφοπλιστική απάντησή της στα σχόλια που δέχεται για τα ρούχα της

Δέσποινα Βανδή
Η τραγουδίστρια μιλάει ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται για τα looks της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Δέσποινα Βανδή ανοίγει την καρδιά της σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, που θα παραχωρήσει στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ».

Στο trailer που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να απαντά με τον δικό της, ξεκάθαρο τρόπο στα σχόλια που κατά καιρούς δέχεται για τις στιλιστικές της επιλογές. «Ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο σε κάνουν κυρία. Ντύνομαι όπως θέλω και δεν πρόκειται να απολογηθώ σε κανέναν», δηλώνει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/desp1navandi/

Διάβασε επίσης: Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

Υπενθυμίζεται πως ολόκληρη η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή θα προβληθεί το Σάββατο στις 23:00 μέσα από τη συχνότητα του Alpha Κύπρου.

Παράλληλα, η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε τη Δέσποινα Βανδή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η τραγουδίστρια επέλεξε να μη σχολιάσει τις ερωτήσεις που της έγιναν, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο επιστροφής του «J2US». «Καλή χρονιά. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις», ανέφερε σύντομα, αποχωρώντας από το σημείο.


Διάβασε επίσης: Marseaux: Η απάντηση στα αιχμηρά σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της

