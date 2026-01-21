Mad Bubble
Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

Τους στίχους υπογράφει η Ελεάνα Βραχάλη και τη μουσική ο Μάριος Ψιμόπουλος – Το γραγούδι έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών
Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά το soundtrack «Το Καλό Επιστρέφει», που κυκλοφόρησε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ομότιτλης ταινίας μικρού μήκους της ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών και της ADMINE, από τη Minos EMI, Α Universal Music Company. Ένα τραγούδι ύμνος στην αγάπη και τη φιλία που αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας, ενισχύοντας το βασικό της μήνυμα: ότι ακόμα και οι πιο μικρές πράξεις έχουν τη δύναμη να επιστρέφουν ως κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Με τη μοναδική φωνή της Έλενας Παπαρίζου, το «Το Καλό Επιστρέφει» μεταφέρει το συναίσθημα, την αισιοδοξία και τη δύναμη του concept μέσα από μια σύγχρονη, κινηματογραφική μπαλάντα. Τους στίχους υπογράφει η Ελεάνα Βραχάλη και τη μουσική ο Μάριος Ψιμόπουλος, δημιουργώντας ένα τραγούδι που συνδέει ιδανικά τη μουσική με την αφήγηση και αναδεικνύει τον ρόλο της τέχνης στη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων. Το OST «Το Καλό Επιστρέφει» είναι διαθέσιμο από τη Minos EMI σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ συνοδεύει την ταινία μικρού μήκους της καμπάνιας, που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών.

Άκου το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου εδώ:

https://HelenaPaparizou.lnk.to/ToKaloEpistrefi

Δείτε την ταινία «Το Καλό Επιστρέφει» στο επίσημο website tokaloepistrefei.gr και στο κανάλι της ΑΦΗΣ στο YouTube.

 

