Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 21.01.2026

With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

Meghan Markle
Μόλις 5,3 εκατ. θεάσεις παγκοσμίως και 383η θέση στις πλατφόρμες streaming
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες και τη βοήθεια διάσημων φίλων, η Meghan Markle δεν κατάφερε να κάνει επιτυχία με τη σειρά της στο Netflix, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να αποφασίσει το κόψιμο της μετά από δύο σεζόν. Η σειρά With Love, Meghan, που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025, δεν επανέλαβε τη δημοφιλία του ντοκιμαντέρ Harry & Meghan, συγκεντρώνοντας μόλις 5,3 εκατ. θεάσεις παγκοσμίως και μια απογοητευτική 383η θέση στις πλατφόρμες streaming.

Οι κριτικοί μίλησαν για «ρηχό lifestyle filler», με υπερβολική προσπάθεια εντυπωσιασμού και έλλειψη αυθεντικότητας, ενώ στο Rotten Tomatoes η σειρά συγκέντρωσε μόλις 23%. Χαρακτηριστικά, το Guardian τη χαρακτήρισε «κενό περιεχομένου», ενώ οι Times εστίασαν στο «αδιάκοπο χαμόγελο» και την «απεγνωσμένη αισιοδοξία» της Meghan.

https://www.instagram.com/meghan/

Διάβασε επίσης: His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

Στα social media, οι χρήστες δεν δίστασαν να σατιρίσουν την εκπομπή, από τις σκηνές με τα «ανασυσκευασμένα σνακ» μέχρι τις αμφιλεγόμενες μαγειρικές της τεχνικές, συγκρίνοντάς τες ειρωνικά με τον Brooklyn Beckham. Η σειρά φάνηκε να απευθύνεται σε κοινό φανταστικό, με χρόνο και χρήμα για κάθε λεπτομέρεια διακόσμησης, ενισχύοντας την εικόνα αποκοπής της Meghan από την πραγματικότητα.

Παρά την αποτυχία, η Δούκισσα δεν πτοείται. Στρατηγική αλλαγή: η Meghan στρέφει την προσοχή της στο προσωπικό της brand, As Ever, και στην κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής το 2026. Το brand επεκτείνεται σε προϊόντα όπως μέλι με αρωματικά βότανα, μαρμελάδες, κρασιά, διακοσμητικά σπιτιού και αρωματικά κεριά.

Η Meghan σκοπεύει να αξιοποιήσει τα μικρά social media βίντεο για να προωθήσει τα προϊόντα της και να διατηρήσει τον έλεγχο της εικόνας της, χωρίς την πίεση της τηλεθέασης. Το βιβλίο της θα περιλαμβάνει συνταγές από τη σειρά και προσωπικές συμβουλές για την «τέχνη της υποδοχής», φέρνοντας το περιεχόμενο του Netflix στον κόσμο των αναγνωστών. Με την αλλαγή στρατηγικής, η Meghan Markle δείχνει ότι το μέλλον της περνάει από το personal brand και την επιχειρηματική της δράση, αφήνοντας πίσω τα ρίσκα του streaming αλλά διατηρώντας μια χαλαρή σύνδεση με το Netflix μέσω ειδικών αφιερωμάτων.

meghan_markle
https://www.instagram.com/meghan/

Διάβασε επίσης: Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Meghan Markle netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

21.01.2026
Επόμενο
Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

21.01.2026

Δες επίσης

Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»
Cinema

Το «Marty Supreme» κυριαρχεί στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

21.01.2026
His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος
Cinema

His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

21.01.2026
Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays
Cinema

Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays

20.01.2026
Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν
Cinema

Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

20.01.2026
Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  
Cinema

Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

20.01.2026
Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)
Cinema

Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

20.01.2026
Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του
Cinema

Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του

20.01.2026
Το Zootopia 2 γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία animation του Χόλιγουντ
Cinema

Το Zootopia 2 γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία animation του Χόλιγουντ

20.01.2026
Ο λόγος που ο Tom Ford απέλυσε τον Ashton Kutcher
Cinema

Ο λόγος που ο Tom Ford απέλυσε τον Ashton Kutcher

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!