With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες και τη βοήθεια διάσημων φίλων, η Meghan Markle δεν κατάφερε να κάνει επιτυχία με τη σειρά της στο Netflix, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να αποφασίσει το κόψιμο της μετά από δύο σεζόν. Η σειρά With Love, Meghan, που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025, δεν επανέλαβε τη δημοφιλία του ντοκιμαντέρ Harry & Meghan, συγκεντρώνοντας μόλις 5,3 εκατ. θεάσεις παγκοσμίως και μια απογοητευτική 383η θέση στις πλατφόρμες streaming.

Οι κριτικοί μίλησαν για «ρηχό lifestyle filler», με υπερβολική προσπάθεια εντυπωσιασμού και έλλειψη αυθεντικότητας, ενώ στο Rotten Tomatoes η σειρά συγκέντρωσε μόλις 23%. Χαρακτηριστικά, το Guardian τη χαρακτήρισε «κενό περιεχομένου», ενώ οι Times εστίασαν στο «αδιάκοπο χαμόγελο» και την «απεγνωσμένη αισιοδοξία» της Meghan.

Στα social media, οι χρήστες δεν δίστασαν να σατιρίσουν την εκπομπή, από τις σκηνές με τα «ανασυσκευασμένα σνακ» μέχρι τις αμφιλεγόμενες μαγειρικές της τεχνικές, συγκρίνοντάς τες ειρωνικά με τον Brooklyn Beckham. Η σειρά φάνηκε να απευθύνεται σε κοινό φανταστικό, με χρόνο και χρήμα για κάθε λεπτομέρεια διακόσμησης, ενισχύοντας την εικόνα αποκοπής της Meghan από την πραγματικότητα.

Παρά την αποτυχία, η Δούκισσα δεν πτοείται. Στρατηγική αλλαγή: η Meghan στρέφει την προσοχή της στο προσωπικό της brand, As Ever, και στην κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής το 2026. Το brand επεκτείνεται σε προϊόντα όπως μέλι με αρωματικά βότανα, μαρμελάδες, κρασιά, διακοσμητικά σπιτιού και αρωματικά κεριά.

Η Meghan σκοπεύει να αξιοποιήσει τα μικρά social media βίντεο για να προωθήσει τα προϊόντα της και να διατηρήσει τον έλεγχο της εικόνας της, χωρίς την πίεση της τηλεθέασης. Το βιβλίο της θα περιλαμβάνει συνταγές από τη σειρά και προσωπικές συμβουλές για την «τέχνη της υποδοχής», φέρνοντας το περιεχόμενο του Netflix στον κόσμο των αναγνωστών. Με την αλλαγή στρατηγικής, η Meghan Markle δείχνει ότι το μέλλον της περνάει από το personal brand και την επιχειρηματική της δράση, αφήνοντας πίσω τα ρίσκα του streaming αλλά διατηρώντας μια χαλαρή σύνδεση με το Netflix μέσω ειδικών αφιερωμάτων.

