Streaming News 21.01.2026

His & Hers: Το νέο εθιστικό thriller που σαρώνει στο Netflix και σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

Η πιο δημοφιλής σειρά της πλατφόρμας για τον Ιανουάριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια γυναίκα ξεψυχά αιμόφυρτη πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου, βαθιά μέσα στο δάσος, ενώ λίγη ώρα αργότερα μια άλλη γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι της τρομοκρατημένη, λαχανιασμένη, πλένει μανιωδώς τα χέρια της και προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος. «Υπάρχουν πάντα δύο πλευρές σε κάθε ιστορία», ακούγεται μια γυναικεία φωνή στην αρχή της σειράς. Και όντως, αυτό ακριβώς εξερευνά το His & Hers, η μίνι σειρά έξι επεισοδίων του Netflix βασισμένη στο bestselling μυθιστόρημα της Alice Feeney. Η ιστορία ξεκινά με ένα έγκλημα που φαίνεται απλό, αλλά σιγά-σιγά αποκαλύπτει μυστικά, ψέματα και προσωπικές πληγές που κρατούνται καλά κρυμμένες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Anna Andrews (Tessa Thompson), μια πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια ειδήσεων που έχει αποσυρθεί μετά από μια τραγική προσωπική απώλεια. Όταν ένα ειδεχθές έγκλημα συγκλονίζει τη γενέτειρά της, την μικρή πόλη Dahlonega, η Anna βλέπει την υπόθεση ως ευκαιρία να επιστρέψει δυναμικά στην καριέρα της. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι η έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του Detective Jack Harper (Jon Bernthal), με τον οποίο μοιράζεται ένα παρελθόν γεμάτο συναισθηματικές ρωγμές και ανείπωτο πόνο.

Διάβασε επίσης: Game of Thrones: Η σκηνή του prequel που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων  

Η υπόθεση της Rachel Hopkins, μιας γυναίκας με σκληρή προσωπικότητα, αποκαλύπτει σταδιακά ένα δίκτυο μυστικών σχέσεων, παιδικών τραυμάτων και προδοσιών. Η Anna μπλέκεται ακόμη και σε μια επικίνδυνη σχέση με τον παντρεμένο cameraman Richard, πυροδοτώντας μια αλυσίδα ζήλιας και υποψιών που επηρεάζει όλο το κλίμα της σειράς. Καθώς τα επεισόδια εξελίσσονται, οι οπτικές γωνίες πληθαίνουν, οι αλήθειες γίνονται σχετικές και οι χαρακτήρες αποκαλύπτουν πλευρές που δεν είναι ποτέ εντελώς αθώες. Το His & Hers παίζει συνεχώς με την έννοια της υποκειμενικής αλήθειας: ποιος λέει την αλήθεια, ποιος την αποκρύπτει και ποιος την παραμορφώνει για να τον ωφελεί.

Η σειρά διατηρεί τη βασική πλοκή του βιβλίου, αλλά ενισχύει την ένταση, προσθέτει πιο τολμηρό ερωτικό στοιχείο και προσφέρει ένα φινάλε πιο ξεκάθαρο και συναισθηματικά ικανοποιητικό. Αν και περιορισμένης διάρκειας, η επιτυχία της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες ιστορίες και νέα “his” και “hers” με άλλους χαρακτήρες. Το His & Hers αποδεικνύει ότι η αλήθεια έχει πάντα πολλές όψεις και ότι πίσω από κάθε ιστορία υπάρχουν ψέματα, μυστικά και πλευρές που δύσκολα αποκαλύπτονται. Μια σειρά που καθηλώνει, προκαλεί και αφήνει τον θεατή με την αίσθηση ότι το πραγματικό μυστήριο δεν τελειώνει ποτέ.

Διάβασε επίσης: Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

