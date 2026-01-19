Mad Bubble
Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

Το Netflix ανακοίνωσε δύο νέες παραγωγές που θα επεκτείνουν τον κόσμο της μικρής πόλης Hawkins και του σκοτεινού Upside Down
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία επιτυχιών, η τηλεοπτική σειρά «Stranger Things» ολοκλήρωσε οριστικά τον κύκλο της, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά σύμπαντα των τελευταίων ετών. Το πέμπτο και τελευταίο κεφαλαίο της ιστορίας προβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, κλείνοντας έναν κύκλο που καθόρισε την ποπ κουλτούρα και τη στρατηγική του Netflix στην παγκόσμια αγορά. Οι δημιουργοί της σειράς Matt Duffer και Ross Duffer δεν αποχαιρέτησαν όμως το κοινό τους χωρίς συνέχεια. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η τελευταία σεζόν, το Netflix ανακοίνωσε δύο νέες παραγωγές που θα επεκτείνουν τον κόσμο της μικρής πόλης Hawkins και του σκοτεινού Upside Down.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

Η πρώτη νέα παραγωγή είναι η σειρά κινουμένων σχεδίων «Stranger Things Tales From ’85», η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Η ιστορία τοποθετείται στον χειμώνα του 1985 και εξελίσσεται ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν της αρχικής σειράς. Οι γνώριμοι χαρακτήρες επιστρέφουν με νέες φωνές, αντιμετωπίζοντας νέες απειλές και ένα ακόμη παραφυσικό μυστήριο που ταράζει τη ζωή στη Hawkins.

Στην επίσημη περιγραφή αναφέρεται ότι «καλωσορίζουμε ξανά τους θεατές στη Hawkins τον παγωμένο χειμώνα του 1985, όπου οι αρχικοί ήρωες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να λύσουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη». Ο Matt Duffer δήλωσε ότι «η ιδέα ήταν να προκαλέσουμε το συναίσθημα ενός καρτούν της δεκαετίας του 1980», ενώ ο Eric Robles εξήγησε ότι «σύντομα ανακαλύπτουμε πως τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως το φαντάζονταν οι ήρωες». Ο Ross Duffer πρόσθεσε ότι «όταν αρχίσαμε να συζητάμε αν υπήρχε κάτι ακόμη που θέλαμε να κάνουμε με το Stranger Things, αυτή ήταν από τις πρώτες ιδέες που γεννήθηκαν».

Ross Duffer and Matt Duffer

Παράλληλα, το Netflix προετοιμάζει και μία νέα live action σειρά, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί ο τίτλος, η οποία θα συνδέεται με το σύμπαν του «Stranger Things» αλλά θα παρουσιάζει διαφορετική χρονική περίοδο και εντελώς νέους χαρακτήρες. Ο Ross Duffer εξήγησε σε συνέντευξή του ότι «αυτή είναι το τέλος της ιστορίας για τους χαρακτήρες της Hawkins και για το Upside Down, ενώ το νέο έργο θα τοποθετηθεί σε άλλη δεκαετία με διαφορετικούς ήρωες αλλά πάντα μέσα στο ίδιο σύμπαν». Ο Ross Duffer πρόσθεσε ότι «είναι μια ιδέα που έχουμε εδώ και χρόνια και κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι». Αν και οι Matt Duffer και Ross Duffer θα συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία, δεν θα αναλάβουν οι ίδιοι τη θέση των βασικών showrunners.

Με δυο διαφορετικές κατευθύνσεις αφήγησης, σειρά κινουμένων σχεδίων και live action παραγωγή, το «Stranger Things» αποδεικνύει ότι, ακόμη και μετά το επίσημο τέλος του, παραμένει ένα ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο τηλεοπτικό σύμπαν.

Διάβασε επίσης: Οι Fleetwood Mac επιστρέφουν δυναμικά χάρη στο Stranger Things

