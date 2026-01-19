Mad Bubble
Ζώδια 19.01.2026

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα
Τα ζώδια που ζουν με καλοριφέρ, κουβέρτα και… γκρίνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για κάποιους ο χειμώνας είναι χουχούλιασμα, κουβέρτες και ζεστή σοκολάτα. Για άλλους όμως είναι… μαρτύριο. Κρύα χέρια, παγωμένα πόδια, μόνιμα φούτερ και ένα αιώνιο «κλείσε το παράθυρο» στο στόμα. Σύμφωνα με την αστρολογία, υπάρχουν τρία ζώδια που απλώς δεν αντέχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες και μετρούν αντίστροφα μέχρι να έρθει η άνοιξη.

Αν έχεις φίλο ή φίλη που τρέμει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο, πιθανότατα ανήκει σε ένα από τα παρακάτω.

Ζυγός

Ο Ζυγός λατρεύει την άνεση, την αισθητική και την καλοπέραση. Ο χειμώνας όμως του τα χαλάει όλα. Τα βαριά ρούχα, η κακή διάθεση και ο γκρίζος καιρός δεν ταιριάζουν καθόλου με τη φύση του. Θέλει ήλιο, βόλτες και χαλαρή διάθεση, όχι παγωμένα πρωινά και καλοριφέρ στο φουλ. Αν κρυώνει λίγο παραπάνω από τους άλλους, μην απορήσεις.

Λέων

Ο Λέων είναι παιδί του ήλιου και αυτό φαίνεται. Ανθίζει στη ζέστη, στο φως και στις εξόδους χωρίς μπουφάν. Ο χειμώνας τον περιορίζει, του «ρίχνει» τη λάμψη και του χαλάει το στιλ. Δεν αντέχει να ντύνεται σαν… κρεμμύδι ούτε να τρέμει από το κρύο. Θέλει καλοκαίρι, διακοπές και θερμοκρασίες που θυμίζουν παραλία, όχι παγωμένα πεζοδρόμια.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι ευαίσθητοι, ρομαντικοί και επηρεάζονται έντονα από το περιβάλλον τους. Το κρύο τους βαραίνει ψυχολογικά, τους ρίχνει τη διάθεση και τους κάνει ακόμα πιο εσωστρεφείς. Ο χειμώνας τους φαίνεται ατελείωτος και συχνά νιώθουν μόνιμα κουρασμένοι. Αν μπορούσαν, θα περνούσαν όλη τη σεζόν κάτω από κουβέρτες περιμένοντας την άνοιξη.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, μην ανησυχείς: δεν είσαι υπερβολικός, απλώς full κρυουλιάρης by nature. Μέχρι να έρθει η ζέστη, φόρα τις πιο χοντρές κάλτσες σου, βάλε το καλοριφέρ λίγο παραπάνω και… κάνε υπομονή. Ο ήλιος θα επιστρέψει!

