Η συνταγή για pesto που φέρνει την Ιταλία στο πιάτο σου

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπιτικό πέστο που φέρνει τη φρεσκάδα της Ιταλίας στην κουζίνα σου

Η πέστο είναι μια σάλτσα που συνδέεται άρρηκτα με την ιταλική κουζίνα και ξεχωρίζει για το έντονο άρωμα του βασιλικού και τη βελούδινη υφή του. Δεν περιορίζεται μόνο στα ζυμαρικά: μπορεί να απογειώσει σαλάτες, σάντουιτς, ριζότο και ακόμη και σούπες, προσθέτοντας μια δόση φρεσκάδας και γεύσης σε κάθε πιάτο. Η παρασκευή του είναι σχετικά απλή, αρκεί να επιλέξεις ποιοτικά υλικά και να ακολουθήσεις μερικά βασικά βήματα που διατηρούν τα αρώματα ζωντανά.

Ξεκινώντας με φρέσκα φύλλα βασιλικού, καβουρδισμένο κουκουνάρι και τριμμένη παρμεζάνα, η πέστο συνδυάζει την ένταση του σκόρδου με την οξύτητα του λεμονιού και τη γλυκύτητα του ελαιόλαδου. Με λίγη υπομονή και προσοχή στην υφή, θα δημιουργήσεις μια κρεμώδη, μεταξένια πάστα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αμέσως ή να αποθηκεύσεις στο ψυγείο για όλη την εβδομάδα, εξασφαλίζοντας πάντα φρεσκάδα και αρώματα.

Υλικά για 1 βαζάκι (~200 ml)

50 γρ. φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού (καλά πλυμένα και στεγνωμένα)

30 γρ. κουκουνάρι (ελαφρώς καβουρδισμένο)

1 σκελίδα σκόρδο (χωρίς το φύτρο)

25 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη (ή πεκορίνο για πιο πικάντικο αποτέλεσμα)

75 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ξύσμα από ½ ακέρωτο λεμόνι

1–2 κ.σ. χυμός λεμονιού (ανάλογα με το γούστο)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Καβούρδισε ελαφρά το κουκουνάρι σε αντικολλητικό τηγάνι και άφησέ το να κρυώσει. Πλύνε και στέγνωσε καλά τα φύλλα βασιλικού.

Βάλε στο μπλέντερ τα φύλλα βασιλικού, το σκόρδο, το κουκουνάρι, την παρμεζάνα, το ξύσμα και χυμό λεμονιού, λίγο αλάτι και πιπέρι. Πρόσθεσε τη μισή ποσότητα ελαιόλαδου και πολτοποίησε.

Όταν το μείγμα γίνει πάστα, πρόσθεσε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και χτύπα ξανά μέχρι να ομογενοποιηθεί και να αποκτήσει μεταξένια υφή. Δοκίμασε και ρύθμισε τη γεύση με λεμόνι ή αλάτι.

Μετάφερε το πέστο σε καθαρό βαζάκι. Κάλυψέ το με λεπτή στρώση ελαιόλαδου και φύλαξέ το στο ψυγείο για περίπου 1 εβδομάδα ή κατάψυξέ το σε παγοθήκες για μικρές δόσεις.

