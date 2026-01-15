H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026

Η Rihanna φαίνεται πως δεν έχει απομακρυνθεί από τη σκέψη της διεύρυνσης της οικογένειάς της, καθώς άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι θα ήθελε να αποκτήσει τέταρτο παιδί με τον σύντροφό της A$AP Rocky μέσα στο 2026. Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού και προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στους θαυμαστές της. Η αφορμή δόθηκε στις 12 Ιανουαρίου, όταν η Rihanna σχολίασε σε ανάρτηση στο Instagram της Montana Rose Brown. Η Montana Rose Brown, γνωστή από το Love Island και μητέρα δύο παιδιών, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο έγραφε ότι σκέφτεται αν θα επιλέξει να επικεντρωθεί στον εαυτό της ή αν θα μείνει ξανά έγκυος το 2026. Η Rihanna απάντησε «Περίμενε, άρα δεν είμαι τρελή τελικά;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάνει τις ίδιες σκέψεις. Λίγο αργότερα πρόσθεσε μονολεκτικά «Σύμφωνοι», ενισχύοντας τις υποψίες ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την προοπτική ενός τέταρτου παιδιού.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna κλέβει τις εντυπώσεις με «καυτά» εσώρουχα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Rihanna και ο A$AP Rocky υποδέχθηκαν το τρίτο τους παιδί τον Σεπτέμβριο. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον RZA ηλικίας 3 ετών και τον Riot Rose ηλικίας 2 ετών, ενώ η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια φαίνεται πως έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διάθεση της τραγουδίστριας για μητρότητα. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στα Gotham Awards τον Δεκέμβριο, η Rihanna μίλησε με ενθουσιασμό για τα παιδιά της. Όπως δήλωσε «Μεγαλώνουν όλα τόσο γρήγορα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα πρόσωπά τους αλλάζουν, ψηλώνουν, και κάθε μέρα είναι διαφορετική». Τα λόγια της αποτύπωσαν τη χαρά αλλά και τη συγκίνηση που βιώνει σε αυτή τη φάση της ζωής της.

Την ίδια στιγμή, πολλοί θαυμαστές της Rihanna συνεχίζουν να περιμένουν την επιστροφή της στη δισκογραφία. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Anti» το 2016, το οποίο είχε παραμείνει για 2 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και πρόσφατα συμπλήρωσε 500 εβδομάδες παρουσίας στο chart, επίδοση ρεκόρ για σόλο καλλιτέχνιδα. Αντιδρώντας σε αυτό το επίτευγμα, η Rihanna είχε γράψει «Ο Θεός δεν με ξέχασε».

Παρότι η καλλιτεχνική της επιστροφή παραμένει ανοιχτό ερώτημα, η Rihanna δείχνει ξεκάθαρα ότι η οικογένεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Αν οι υπαινιγμοί της επιβεβαιωθούν, το 2026 ενδέχεται να τη βρει ξανά στον ρόλο της μητέρας, επιβεβαιώνοντας ότι για την ίδια η προσωπική πληρότητα προηγείται κάθε άλλης φιλοδοξίας.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Δες κι αυτό…