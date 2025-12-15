MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Η Rihanna παρακολούθησε από κοντά την εορταστική παράσταση Here For It All Holiday Special και συναντήθηκε στα παρασκήνια με τη Mariah Carey
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rihanna έδωσε το παρών στη χριστουγεννιάτικη residency της Mariah Carey στο Λας Βέγκας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον θαυμασμό της προς την καλλιτέχνιδα που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την εορταστική περίοδο. Η εμφάνιση της Rihanna σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στο Dolby Live, κατά την τελευταία βραδιά του Here For It All Holiday Special. Η Rihanna βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό και παρακολούθησε τη συναυλία χωρίς καμία διάθεση να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Αντίθετα, συμμετείχε με ενθουσιασμό, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με τους υπόλοιπους θεατές στα γνωστά εορταστικά τραγούδια της Mariah Carey. Βίντεο που κυκλοφόρησαν από παρευρισκόμενους δείχνουν τη Rihanna να τραγουδά το «All I Want for Christmas Is You», σε μια ατμόσφαιρα χαλαρή και γεμάτη γιορτινή διάθεση.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Rihanna παρακολουθεί ζωντανά μία χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της Mariah Carey. Μετά το τέλος της συναυλίας, οι δύο καλλιτέχνιδες συναντήθηκαν στα παρασκήνια και αντάλλαξαν θερμές αγκαλιές, επιβεβαιώνοντας τη φιλική σχέση και τον αμοιβαίο σεβασμό που τις συνδέει εδώ και χρόνια. Η φετινή παρουσία της Rihanna θύμισε σε πολλούς την περσινή της εμφάνιση στην τελευταία στάση της περιοδείας Christmas Time της Mariah Carey στο Μπρούκλιν. Τότε, η Mariah Carey είχε υποδεχθεί τη Rihanna εκτός σκηνής και είχε υπογράψει το στήθος της με μαρκαδόρο, σε μια σκηνή που έγινε viral, με τη Rihanna να παίρνει το μικρόφωνο και να μοιράζεται τη στιγμή με το κοινό.

Αυτή τη φορά, η εμφάνιση της Rihanna ήταν σαφώς πιο διακριτική, χωρίς απρόοπτα ή θεατρικές στιγμές, γεγονός που δεν μείωσε ωστόσο τη σημασία της παρουσίας της. Παρά τη χαμηλών τόνων στάση της, μερίδα θεατών δεν παρέλειψε να φωνάξει από το κοινό «Πού είναι το άλμπουμ», επαναφέροντας το διαχρονικό αίτημα για το πολυαναμενόμενο νέο μουσικό έργο της Rihanna, γνωστό ως R9.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna και οι Queen καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ στο YouTube

Mariah Carey RIHANNA ΣΥΝΑΥΛΙΑ
