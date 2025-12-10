MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 10.12.2025

Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100

mariah_carey
Το All I Want for Christmas Is You συνεχίζει την κυριαρχία του τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, ενώ η Taylor Swift διατηρεί το προβάδισμα στο Billboard 200
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Mariah Carey πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο στην ήδη θρυλική καριέρα της, καθώς το «All I Want for Christmas Is You» επέστρεψε στο Νο1 του Billboard Hot 100, σημειώνοντας τη 19η συνολικά εβδομάδα του στην κορυφή. Με αυτή την επίδοση, το τραγούδι ισοφαρίζει το ρεκόρ παραμονής στο Νο1, δίνοντας στην Mariah Carey ακόμη έναν λόγο να αποκαλείται «βασίλισσα των Χριστουγέννων». Το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο hit εκτοξεύτηκε 4  θέσεις και ανέβηκε ξανά στην κορυφή, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey και «Old Town Road» του Lil Nas X με τον Billy Ray Cyrus. Παράλληλα, συμπληρώνει 7 συνεχόμενες χρονιές όπου το «All I Want for Christmas Is You» επιστρέφει στο Νο1, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική του διαχρονικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι είχε κατακτήσει στο παρελθόν το 19ο Νο1 για την Mariah Carey, τις περισσότερες κορυφές για οποιονδήποτε σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία του Billboard, μένοντας μόλις μία ανάσα πίσω από τους Beatles.

Η δυναμική της εορταστικής περιόδου αποτυπώνεται και στην άνοδο άλλων κλασικών τραγουδιών. Το «Last Christmas» των Wham! σημείωσε θεαματική άνοδο από το Νο6 στο Νο2, ενώ το «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee βρέθηκε στο Νο3. Ακολουθούν το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms και το «Golden» των Huntr/x, που συμπληρώνουν την πεντάδα.

Την ίδια στιγμή, στο Billboard 200, η Taylor Swift συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με το «The Life of a Showgirl», το οποίο επιστρέφει στο Νο1 για όγδοη –μη συνεχόμενη– εβδομάδα. Το άλμπουμ κατέγραψε 99.000 ισοδύναμες μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 121%, κυρίως χάρη στην άνοδο των φυσικών πωλήσεων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «I’m the Problem» του Morgan Wallen, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το soundtrack του «KPop Demon Hunters», το «Do It» των Stray Kids και το soundtrack του «Wicked: For Good».

Η εορταστική περίοδος ενισχύει και τα διαχρονικά άλμπουμ. Το «Christmas» του Michael Bublé επανήλθε στο Top10 καταλαμβάνοντας το Νο6, ενώ ακολουθούν το «Ultimate Christmas» του Bing Crosby, το «The Art of Loving» της Olivia Dean, το soundtrack «A Charlie Brown Christmas» από το Vince Guaraldi Trio και το «So Close to What» της Tate McRae, το οποίο υποχώρησε από το Νο6 μετά την κυκλοφορία της deluxe έκδοσής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

