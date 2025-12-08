«Πόλεμος» για τη Warner Bros: 108 δισ. προσφέρει η Paramount για να ξεπεράσει το Netflix

Η αντιπαράθεση με το Netflix κλιμακώνεται ενώ η μάχη για τον έλεγχο ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας εισέρχεται σε νέα φάση

Η Paramount Skydance, υπό την ηγεσία του David Ellison, προχώρησε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σε εχθρική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros Discovery σε μια προσπάθεια ανατροπής της συμφωνίας που είχε αναδειχθεί ως επικρατέστερη μεταξύ της Warner Bros Discovery και του Netflix. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πιο επιθετική φάση μιας πολύμηνης διαπραγμάτευσης που έχει ήδη αναδιατάξει τις ισορροπίες στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή το Netflix είχε εξασφαλίσει προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στούντιο της Warner Bros Discovery καθώς και των περιουσιακών στοιχείων streaming έναντι 72 δισ. δολαρίων σε ίδια κεφάλαια. Η εξέλιξη αυτή φαινόταν ότι θα έθετε τέλος στην ανταγωνιστική διαδικασία, όμως η νέα προσφορά της Paramount Skydance επαναφέρει τη διαμάχη στο προσκήνιο και επιμηκύνει σημαντικά το χρονοδιάγραμμα της τελικής απόφασης.

Το τίμημα που προτείνει η Paramount ανέρχεται σε 30 δολάρια ανά μετοχή και συνοδεύεται από εκτεταμένο χρηματοδοτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Jared Kushner και αρκετά κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Μέση Ανατολή. Η οικογένεια Ellison λειτουργεί ως εγγυητής της πρότασης με τον Larry Ellison, έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως, να στηρίζει την προσπάθεια εξαγοράς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η περιουσία του Larry Ellison εκτιμάται στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το περιοδικού Forbes.

Σύμφωνα με την Paramount, η προσφορά της δίνει στους μετόχους της Warner Bros Discovery 18 δισ. δολάρια περισσότερα σε μετρητά σε σχέση με το τίμημα του Netflix. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η δική της πρόταση υπερέχει επειδή αφορά την εξαγορά του συνόλου του ομίλου συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων όπως τα CNN και Discovery. Αντιθέτως η προσφορά του Netflix περιορίζεται στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές καθώς και στις υπηρεσίες streaming HBO και HBO Max.

Ο David Ellison ανέφερε σε επίσημη δήλωση ότι η πρόταση της Paramount Skydance θα ενισχύσει το οικοσύστημα του Hollywood. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «πιστεύουμε πως η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Hollywood και ένα περιβάλλον με περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργούς και θεατές». Η τοποθέτησή του εντάσσεται στην προσπάθεια της Paramount Skydance να εμφανιστεί ως ο όμιλος που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των κινηματογραφικών αιθουσών και τη διατήρηση μιας πολυφωνικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η νέα πρόταση όμως δεν είναι απαλλαγμένη από κριτική. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συγχώνευση δύο μεγάλων τηλεοπτικών και παραγωγικών ομίλων θα προκαλέσει αυστηρή αντιμονοπωλιακή εξέταση. Δημοκρατικοί γερουσιαστές είχαν προειδοποιήσει πρόσφατα ότι μια πιθανή συγχώνευση τέτοιου μεγέθους θα οδηγούσε σε συνθήκη «ενός και μοναδικού ομίλου που θα ελέγχει σχεδόν το σύνολο του τηλεοπτικού τοπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες». Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός της Paramount Skydance με τη Warner Bros Discovery θα έδινε στο νέο σχήμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ακόμη και από την Walt Disney, η οποία θεωρείται ο ισχυρότερος παίκτης της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Ο ρόλος του Donald Trump

Η προσφορά της Paramount αντιπροσωπεύει προσαύξηση 139% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Warner Bros Discovery πριν από τη γνωστοποίηση της συμφωνίας με το Netflix. Το Netflix από την πλευρά του έχει συμπεριλάβει ρήτρα αποχώρησης ύψους 5,8 δισ. δολαρίων και εκτιμά ότι η πρότασή της θα εγκριθεί θετικά από τις ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συμφωνία του Netflix σε δημόσιες δηλώσεις του, γεγονός που προσέθεσε νέα διάσταση στη συζήτηση.

Η πρόταση της Paramount έχει δεχθεί επίσης έντονη κριτική από βουλευτές και συνδικάτα του Hollywood, τα οποία εκφράζουν φόβους για πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας και αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες. Ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς του IG Group, σχολίασε ότι «αν και αποτελεί ένα δυσάρεστο σχόλιο για την πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ το γεγονός ότι η Paramount θεωρεί πως η εγγύτητά της με τον Λευκό Οίκο μπορεί να της εξασφαλίσει το πλεονέκτημα, η εταιρεία επιχειρεί να προηγηθεί στον ανταγωνισμό με κάθε δυνατό τρόπο».

«Ασανσέρ» οι μετοχές

Οι μετοχές της Paramount κατέγραψαν αύξηση 10% ενώ η Warner Bros Discovery ενισχύθηκε κατά 3,8%. Το Netflix υποχώρησε κατά 4,2% καθώς η αγορά αντέδρασε στην πιθανότητα ανατροπής της μέχρι τώρα επικρατέστερης συμφωνίας. Στο μεταξύ η Comcast, μέσω του προέδρου της Mike Cavanagh, ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει περαιτέρω στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος επικαλούμενη τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί υπερβολικά ο ισολογισμός της.

Η Paramount είχε καταθέσει συνολικά 6 προτάσεις μέσα σε διάστημα 12 εβδομάδων χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση από τη Warner Bros Discovery. Ο David Ellison κατηγόρησε δημόσια τον όμιλο ότι επιδεικνύει «εμφανή προκατάληψη» υπέρ του Netflix και ότι δεν διεξήγαγε δίκαιη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Donald Trump είχε συναντηθεί τον Νοέμβριο με τον Ted Sarandos, το δεύτερο στην ιεραρχία CEO του Netflix, ενθαρρύνοντάς τον να επιμείνει στην υποβολή της υψηλότερης δυνατής προσφοράς.

Ο ισχυρός άνδρας του Netflix, o Ted Sarandos, υποστήριξε ότι μια συμφωνία του Netflix με τη Warner Bros Discovery θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές και στους μετόχους και ότι η εταιρεία του έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης. Ωστόσο η Paramount Skydance επιμένει ότι ο συνδυασμός των υπηρεσιών Paramount Plus και HBO Max θα δημιουργήσει έναν ισχυρότερο ανταγωνιστή απέναντι στις κυρίαρχες πλατφόρμες Netflix, Amazon Prime Video και Disney Plus.

Η έκβαση αυτής της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros Discovery θα αποτελέσει μια από τις πιο καθοριστικές εξελίξεις στη σύγχρονη ιστορία της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Αν οι μέτοχοι κληθούν να αποφασίσουν μεταξύ των δύο προτάσεων, είναι πιθανό η διαδικασία να διαρκέσει μήνες και να επηρεάσει την πορεία ολόκληρου του κλάδου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

