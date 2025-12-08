ΔΕΗ Xmas West Park: Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης υποδέχεται ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα Φεστιβάλ της χώρας

ΔΕΗ Xmas West Park: Η Δυτική Αθήνα αποκτά τη φροντίδα και τις υποδομές που της αξίζουν- Δες όλο το πρόγραμμα

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης είναι έτοιμο να υποδεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα Φεστιβάλ της χώρας, το «ΔΕΗ Xmas West Park», από τις 13 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, προσφέροντας απλόχερα αμέτρητες γιορτινές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του χριστουγεννιάτικου πάρκου: «Υπό το σύνθημα «Η δική μας γιορτινή γειτονιά!» ανοίγουμε έναν νέο κύκλο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, αυτή τη φορά στα Δυτικά της Αθήνας. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, προκειμένου η συγκεκριμένη περιοχή όχι απλώς να μην αποτελεί την «πίσω αυλή» του Λεκανοπεδίου, αλλά να αποκτήσει τη φροντίδα και τις υποδομές που της αξίζουν. Το Πάρκο Τρίτση, ένας ανεκτίμητος πνεύμονας πρασίνου που για χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του, σήμερα αλλάζει σελίδα: αποκτά ρόλο και γίνεται ένας ζωντανός πυρήνας για κατοίκους και επισκέπτες. Και ακριβώς για να στηρίξουμε αυτόν τον νέο του ρόλο, δημιουργούμε, αυτές τις γιορτές, ένα περιβάλλον ευρωπαϊκών προδιαγραφών: Με θεματικά σκηνικά και φωτιστικές εγκαταστάσεις, μοναδικά light shows, αλλά και χώρους που «αγκαλιάζουν» τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Τις προσεχείς ημέρες το κοινό θα απολαύσει συναυλίες, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, καθώς επίσης και διαδραστικά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, οικολογικές και περιβαλλοντικές διαδρομές που καλλιεργούν τη γνώση και την αγάπη για το περιβάλλον, και βέβαια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε σημεία – κλειδιά του Πάρκου μας που το μεταμορφώνουν σε έναν μεγάλο, φωτεινό, γιορτινό προορισμό».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι όπως και στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που έχει δημιουργηθεί στο Πεδίον του Άρεως, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια και στο «ΔΕΗ Xmas West Park»: Όλες οι δράσεις θα είναι δωρεάν για όλους.

«Τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής μας αλλάζουν στην πράξη, αφήνοντας πίσω τις εικόνες εγκατάλειψης του παρελθόντος. Αποκτούν νέες υποδομές με καθαριότητα και ασφάλεια, φωτίζονται και επανασυνδέονται με τις τοπικές κοινωνίες. Γίνονται δηλαδή ξανά χώροι χαράς, συνάντησης, πολιτισμού και άθλησης για όλη την οικογένεια. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη στιγμή για να τα ξανασυστήσουμε στους πολίτες μας» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Εν συνεχεία ευχαρίστησε θερμά τον μεγάλο χορηγό του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου, την ΔΕΗ, «που από την πρώτη στιγμή μας εμπιστεύτηκε και αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια καθώς επίσης και τους υπόλοιπους χορηγούς, τη ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, τον όμιλο AKTOR και τη EUROBANK».

Χορηγός επικοινωνίας είναι, όπως και στο Πεδίον του Άρεως, το Mad που έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, «μια συνεργασία που δίνει δυναμισμό και χαρακτήρα στο νέο μας Φεστιβάλ» ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για την εξαιρετική συνεργασία» που υπάρχει με τους Δήμους της περιοχής.

Σημείωσε δε ότι η Περιφέρεια Αττικής, για τα δύο Φεστιβάλ που διοργανώνει, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση και στο Πεδίον του Άρεως, «δεν θα χρειαστεί να συνεισφέρει από τον κρατικό κορβανά ούτε ένα ευρώ, κάτι που αποτελούσε δέσμευσή μου από πέρυσι. Τα όποια έσοδα θα προκύψουν από τις ενοικιάσεις χώρων, θα διατεθούν σε ειδικούς κωδικούς για τη συντήρηση των πάρκων μας. Επενδύουμε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, από τους ευρωπαϊκούς πόρους, για τα τρία μεγάλα πάρκα μας, για το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του Άρεως και το Αττικό Άλσος».

Και κατέληξε: «Τα δύο τοπόσημά μας, δείχνουν ότι υπάρχει χώρος και διάθεση για πολλές παράλληλες εκδηλώσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο – καθεμία με τον χαρακτήρα της, καθεμία με το δικό της κοινό. Εκδηλώσεις που ενώνουν, που δεν συγκρούονται, που προσθέτουν αξία σε κάθε σημείο της Αττικής μας. Εύχομαι το «ΔΕΗ Xmas West Park» να γίνει το νέο αγαπημένο σημείο γιορτής για όλους. Ένα φωτεινό σημείο αναφοράς, γεμάτο μουσική, αισιοδοξία και ανοιχτές αγκαλιές που θα το ζήσουμε όλοι μαζί και θα χαρίσει μία αξέχαστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε όλους με χαρά».

Οι δηλώσεις των Χορηγών

Η κα. Κατερίνα Χρυσοπούλου, Senior Brand and Marketing Communications Director της ΔΕΗ, δήλωσε κατά τη Συνέντευξη Τύπου τα εξής: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τη ΔΕΗ να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία του ΔΕΗ Xmas West Park, μιας γιορτής που φέρνει κοντά οικογένειες και παιδιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Αυτές τις ημέρες το πάρκο γεμίζει φως και ζεστασιά και γίνεται η δική μας γιορτινή γειτονιά, ένα σημείο σύνδεσης με τους ανθρώπους και με όσα έχουν πραγματικά αξία».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Με το ΔΕΗ Fiber και την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στη Δυτική Αθήνα, προσφέρουμε συνδεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων που είναι άφθονη, απλή, προσιτή και αξιόπιστη, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ, δίνοντας νέες δυνατότητες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και ανοίγουν λεωφόρους για το αύριο». Σημείωσε τέλος ότι: «Η ΔΕΗ εξελίσσεται δυναμικά ως σύγχρονος PowerTech Όμιλος, φέρνοντας το ΔΕΗ Fiber – το 100% FTTH δίκτυό μας – όλο και πιο κοντά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε όλο και περισσότερες περιοχές και γειτονιές της χώρας».

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Χαλκιάς, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» αναφέρει τα εξής: «Στη Νέα Αττική Οδό, φροντίζουμε ώστε καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, κάθε οδηγός να φθάνει με ασφάλεια στον προορισμό του. Και παρότι γνωρίζουμε ότι ειδικά τις ημέρες των εορτών, επιθυμούμε όλοι να φθάσουμε στους αγαπημένους μας όσο πιο γρήγορά γίνεται, θέλουμε φέτος τα Χριστούγεννα να διαδώσουμε το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια πρέπει να είναι για όλους μας η μόνη προτεραιότητα.

Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής σε αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία μεταμόρφωσης του Πάρκου Τρίτση σε ένα μοναδικό, γιορτινό, λαμπερό χριστουγεννιάτικο χωριό που θα προσφέρει υπέροχες εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους».

Η κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager, Aktor Όμιλος Εταιρειών, υπογράμμισε ότι: «Στον Όμιλο Aktor νιώθουμε τεράστια χαρά που συνεισφέρουμε ως χορηγοί στην διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Πάρκο Τρίτση, ένα σημαντικό γιορτινό γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων σε ένα από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής».

Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Group Chief Marketing Officer (CMO), GM της Eurobank δήλωσε ότι: «Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες μας αναδεικνύουν με σαφήνεια το στρατηγικό ενδιαφέρον και την αδιάλειπτη εστίαση της Eurobank στην οικογένεια και στην ουσιαστική υποστήριξη της νέας γενιάς. Στο ίδιο πνεύμα, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Χριστουγεννιάτικο Event στο Πάρκο Τρίτση, μια δράση που συμβαδίζει με το όραμά μας για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο. Η Eurobank θα είναι παρούσα για να προσφέρουμε χαμόγελα στα παιδιά και μια ανάσα αισιοδοξίας στις οικογένειες».

Το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν μεταξύ άλλων οι Δήμαρχοι Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και Αιγάλεω, Λάμπρος Σκλαβούνος.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά πλαισίωναν οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Δυτικής Αττικής και αναπληρώτρια πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Αθανασία Παπασπύρου, Νήσων Νικόλαος Παπαγεωργίου, η Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τύπου Κωνσταντίνος Ζώμπος, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών Σταύρος Μελάς, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Αθανάσιος (Σάκης) Κατσούλης, η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Άννα Μεθυμάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας Δημήτρης Μαυροειδάκος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του εν λόγω Γραφείου, Δημήτρης Ταραζώνας.

Οι ώρες λειτουργίας του «ΔΕΗ Xmas West Park»

Το «ΔΕΗ Xmas West Park» στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση θα είναι ανοικτό και δωρεάν για όλους από τις 13 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026,:

– τις καθημερινές από τις 16:30 το απόγευμα μέχρι τις 22:00 το βράδυ

– τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Έναρξη με Πέγκυ Ζήνα και αλλαγή του χρόνου με Κλαυδία και DJ PLAYMEN

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 19:30 με συναυλία της Πέγκυς Ζήνα. Τη δε αλλαγή του χρόνου, όσοι βρεθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση θα τη ζήσουν με την υπέροχη φωνή της Κλαυδίας και τους DJ PLAYMEN, σε μια βραδιά που θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό εορταστικό drone show.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτη

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025

19:30 ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Το εορταστικό μουσικό πρόγραμμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση ανοίγει ενέργεια και με φωνές που γράφουν ιστορία. Η Πέγκυ Ζήνα και ο Αναστάσιος Ράμμος δίνουν το σύνθημα για τα επίσημα εγκαίνια, εκεί όπου τα Δυτικά συναντούν τον ρυθμό τους και ο κόσμος συγκεντρώνεται για να νιώσει κάτι αληθινό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ (ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

Ένα δυνατό αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, μια τετραπλή σύμπραξη που κουβαλάει μνήμη, δύναμη και ιστορία, με τραγούδια που γράφτηκαν για να αντέχουν και για να ενώνουν τις γειτονιές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ)

Τρεις σημαντικοί καλλιτέχνες φωτίζουν τη σκηνή, με ένα δυνατό πέρασμα στο έργο του μεγάλου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδια που σημάδεψαν εποχές, άγγιξαν καρδιές και έγραψαν ιστορία μέσα στις γειτονιές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025

19:30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Μια βραδιά αυθεντική, λαϊκή, γεμάτη ψυχή όπως ταιριάζει στη δική μας πλευρά της πόλης. Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι έτοιμος να κρατήσει υπέροχη συντροφιά σε όσους βρεθούν στον χώρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025

19:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ –& EVANGELIA

Δύο νεανικές φωνές ενώνουν τις ενέργειές τους στη σκηνή και φέρνουν τον παλμό της πιο σύγχρονης ελληνικής pop στα Δυτικά. Ρυθμοί που γράφονται για να τους ζεις με τραγούδια που μιλούν στη νέα γενιά.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025

19:30 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Μια φωνή που ξέρει να κουβαλάει ιστορία και περηφάνια. Τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή και τις γειτονιές, που δεν σβήνουν ποτέ. Στιγμές που έρχονται να ενώσουν γύρω από έναν κοινό παλμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.12.2025

13:00 ONIRAMA

Το γνωστό συγκρότημα ανεβαίνει στη σκηνή και το Μητροπολιτικό Πάρκο αλλάζει παλμό. Φως, ενέργεια, ρυθμός για μια μπάντα που ξέρει να σηκώνει τον κόσμο από τη θέση του και να κάνει τη μέρα να μοιάζει γιορτή από μόνη της.

18:00 ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Ένα συγκρότημα που γεμίζει τη σκηνή με ενέργεια και ανατρεπτικές μελωδίες. Κάθε τους εμφάνιση είναι άλλωστε και μια γιορτή ενώ η σκηνική τους παρουσία δημιουργεί μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025

13:00 ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Την επόμενη των Χριστουγέννων, το συγκρότημα έρχεται και πάλι στο Πάρκο Τρίτση δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

19:30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ

Ο γνωστός καλλιτέχνης έρχεται με αυθεντικά λαϊκά τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Φωνή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας ταξιδεύει με μελωδίες που όλοι γνωρίζουμε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025

19:30 ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Ως εκπρόσωπος της ελληνικής pop – rock σκηνής φέρνει τον πιο φωτεινό, ανεβαστικό ήχο του, με τραγούδια που εντυπώνονται στο μυαλό, groove που δεν σε αφήνει ακίνητο και μια ενέργεια που γεμίζει τον χώρο από την πρώτη νότα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025

19:30 ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ

Μια ιδιαίτερη φωνή που έρχεται να γεμίσει τη σκηνή με συναίσθημα και αυθεντικότητα. Η καλλιτέχνης υπόσχεται να χαρίσει μια μουσική βραδιά που θα μείνει για καιρό στη μνήμη όσων βρεθούν στον χώρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ (Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ)

Τρεις ξεχωριστές φωνές ενώνουν δυνάμεις για να τιμήσουν ένας σπουδαίο συνθέτη. Τόκα. Μελωδίες που αγαπήθηκαν, λόγια που έχουν χαραχτεί βαθιά και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή. Μια μουσική αναδρομή στη σπουδαία κληρονομιά του δημιουργού.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025

18:00 «ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ» και ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Τραγούδια για παιδιά αλλά και για όσους… νιώθουν παιδιά! Γέλια, ρυθμοί και τραγούδια που ταξιδεύουν τη φαντασία, με την αγαπημένη ομάδα των «Λάχανα και Χαχανα» και την υπέροχη χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025

17:00 COOKS

Φρέσκιες μελωδίες και ευχάριστη διάθεση σε μια συναυλία γεμάτη ένταση λίγες μόνο ώρες πριν αφήσουμε πίσω μας το 2025.

23:00 ΚΛΑΥΔΙΑ και DJ PLAYMEN

Η τελευταία νύχτα του χρόνου γεμίζει με φως, ρυθμό και δυνατή σκηνική παρουσία. Η Κλαυδία με την ιδιαίτερη φωνή της και οι DJ Playmen με το χαρακτηριστικό τους vibe δημιουργούν ένα Πρωτοχρονιάτικο πάρτι που θα σας μείνει αξέχαστο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.1.2026

19:30 ΜΑΓΟΣ ΣΑΝΚΑΡΑ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Εντυπωσιακές παραστάσεις μαγείας και θεάματος στο Πάρκο. Ο Μάγος Σανκάρα μας καλεί σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο και παιχνίδι. Θα ακολουθήσει ένα φαντασμαγορικό μουσικό κλείσιμο που αποτελεί έκπληξη, την οποία και όπως είπε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς «θα την ανακοινώσουμε το προσεχές Σάββατο, με την έναρξη του Φεστιβάλ».

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο στο Διαδίκτυο και στα social media

Πληροφορίες για το «ΔΕΗ Xmas West Park» μπορείτε να βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://www.xmaswestpark.gr/

Καθώς επίσης και στα παρακάτω social media:

Facebook: https://www.facebook.com/xmaswestpark

Instagram: https://www.instagram.com/xmaswestpark

TikTok: https://www.tiktok.com/@xmaswestpark