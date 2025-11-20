City Guide 20.11.2025

WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!

DRAGONBALL PRESENTS WEVAL LIVE IN ATHENS! 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 special guest: Man With A Speaker UNIVERSE / SATURN AREA
Οι Weval είναι το ολλανδικό ηλεκτρονικό ντουέτο των Harm Coolen και Merijn Scholte Albers, που εδώ και μια δεκαετία έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ευρωπαϊκής electronica. Με έδρα το Άμστερνταμ, οι Weval έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν τον συναισθηματικό, κινηματογραφικό ήχο με τον ρυθμό του dancefloor, δημιουργώντας μουσική που κινείται ανάμεσα σε electronic, trip-pop, downtempo και progressive house στοιχεία.

Το 2016 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ μέσω της Kompakt, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση για τον ζεστό, αναλογικό ήχο και την έντονη συναισθηματική τους ταυτότητα. Ακολούθησαν τα The Weight (2019) και Remember (2023), τα οποία τους καθιέρωσαν σε φεστιβάλ όπως τα Sonar, Dekmantel, DGTL, Melt και Pitch Festival, ενώ τα κομμάτια τους όπως τα “Someday”, “Changed for the Better” και “The Weight” έγιναν instant classics στις διεθνείς playlists.

Φέτος επιστρέφουν με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ Chromophobia, ένα ώριμο και συναισθηματικά φορτισμένο έργο που εξερευνά τη σχέση μεταξύ φωτός και σκιάς, χρώματος και ήχου, οι Weval αφήνουν πίσω τους τη διστακτικότητα και βουτάνε χωρίς φρένο στο ρυθμό. Πιο εξωστρεφείς, πιο χορευτικοί, πιο ελεύθεροι από ποτέ. Δεν είναι ένα απλό dance album. Είναι μια ωδή στην απελευθέρωση, στον αυθορμητισμό και στον χορό χωρίς ενοχές.

MAN WITH A SPEAKER

Ο Man With A Speaker είναι Έλληνας DJ και παραγωγός με ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή της Αθήνας. Ο ήχος του κινείται ανάμεσα σε electronicadeep techno και hypnotic house, με έντονες συναισθηματικές κορυφώσεις και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Με βαθιά γνώση της μουσικής αφήγησης, δημιουργεί σετ που εξελίσσονται οργανικά, ισορροπώντας ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως — από dreamy grooves μέχρι εκρηκτικά climaxes.

Online: WEVAL // 08 Δεκεμβρίου //  more.com
Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova
Χώρος: Universe // Λεωφ. Κηφισού 87, 122 41, Αθήνα

MULATU ASTAKE // 25 Νοεμβρίου //  more.com

KRUDER & DORFMEISTER LIVE // 27 Νοεμβρίου //  more.com

EDEN presents MIND ENTERPISES // 28 Δεκεμβρίου // more.com

https://www.instagram.com/uvathens/

Τι θα παίξει τα φετινά Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

20.11.2025
Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

20.11.2025

