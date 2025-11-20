WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!

Οι Weval είναι το ολλανδικό ηλεκτρονικό ντουέτο των Harm Coolen και Merijn Scholte Albers, που εδώ και μια δεκαετία έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ευρωπαϊκής electronica. Με έδρα το Άμστερνταμ, οι Weval έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν τον συναισθηματικό, κινηματογραφικό ήχο με τον ρυθμό του dancefloor, δημιουργώντας μουσική που κινείται ανάμεσα σε electronic, trip-pop, downtempo και progressive house στοιχεία.

Το 2016 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ μέσω της Kompakt, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση για τον ζεστό, αναλογικό ήχο και την έντονη συναισθηματική τους ταυτότητα. Ακολούθησαν τα The Weight (2019) και Remember (2023), τα οποία τους καθιέρωσαν σε φεστιβάλ όπως τα Sonar, Dekmantel, DGTL, Melt και Pitch Festival, ενώ τα κομμάτια τους όπως τα “Someday”, “Changed for the Better” και “The Weight” έγιναν instant classics στις διεθνείς playlists.

Φέτος επιστρέφουν με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ Chromophobia, ένα ώριμο και συναισθηματικά φορτισμένο έργο που εξερευνά τη σχέση μεταξύ φωτός και σκιάς, χρώματος και ήχου, οι Weval αφήνουν πίσω τους τη διστακτικότητα και βουτάνε χωρίς φρένο στο ρυθμό. Πιο εξωστρεφείς, πιο χορευτικοί, πιο ελεύθεροι από ποτέ. Δεν είναι ένα απλό dance album. Είναι μια ωδή στην απελευθέρωση, στον αυθορμητισμό και στον χορό χωρίς ενοχές.

Ο Man With A Speaker είναι Έλληνας DJ και παραγωγός με ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή της Αθήνας. Ο ήχος του κινείται ανάμεσα σε electronica, deep techno και hypnotic house, με έντονες συναισθηματικές κορυφώσεις και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Με βαθιά γνώση της μουσικής αφήγησης, δημιουργεί σετ που εξελίσσονται οργανικά, ισορροπώντας ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως — από dreamy grooves μέχρι εκρηκτικά climaxes.

Online: WEVAL // 08 Δεκεμβρίου // more.com

Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova

Χώρος: Universe // Λεωφ. Κηφισού 87, 122 41, Αθήνα

