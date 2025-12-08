BATTLE OF THE BEST 2025

Το Street Dance Festival Battle Of The Best γιορτάζει 20 χρονιά ζωής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με χωρητικότητα 1000 ατόμων.

Χορευτές διεθνούς φήμης θα είναι βασική καλεσμένοι του Φεστιβάλ, ως κριτές στα Dance Battles που θα πραγματοποιηθούν και θα παραδώσουν σεμινάρια χορού σε όλους τους ενδιαφερομένους. Στους νικητές των διαγωνισμών θα δοθούν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3000€!!!!

Το φετινό φεστιβάλ δίνει βαρύτητα στην ελεύθερη έκφραση και τον πειραματισμό με το Street Dance Theater Awards. Προσκαλούμε τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές / χορογράφους να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν Street Dance Χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι χορός είναι πάνω απ’ όλα τέχνη. Χορευτές / χορογράφοι διεθνούς φήμης θα αποτελούν την κριτική επιτροπή που θα διαλέξει και θα απονέμει 3 τιμητικά βραβεία Street Dance Theater Awards 2025 στις κατηγορίες open και youth.

Στον τομέα των breakdance battles θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 2 εναντίον 2 ανοιχτό για όλες τις ηλικίες. Για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός breakdance 2 εναντίον 2 σε 4 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Προστίθενται επίσης Dancehall battle 1 vs 1 , Hip Ηop Battle 2 vs 2 ,Youth All Style 2 vs 2 και Experimental Solo Contest.

Στους διεθνής καλεσμένους ξεχωρίζει η επίσκεψη του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Breaking Lilou. Επίσης ο ζωντανός θρύλος του Breaking Amir από το Καζακσταν επισκέπτεται για πρώτη φορά την χώρα μας. Η χορογράφος του σύγχρονου Alisha Kobyliak θα ξεσηκώσει τους θεατές του Φεστιβάλ με τις ιδιαίτερες χορευτικές της ικανότητες . Τέλος οι Spider και Hector Fernandez είναι αντίστοιχα παγκοσμίως γνωστοί για τα χορευτικά τους στυλ Choreo & Hiphop.

Στους ατσάλινους τροχούς του φεστιβάλ θα βρίσκονται 3 από τους top battles dj’s από Θεσσαλονίκη οι Dj Amazeme, Dj Hako & Dj Cron. Παρουσιαστές τις βραδιάς θα είναι ο εκρηκτικός o George Perin από τους Nasa Funk, bboy Saspens από τα All Styles Battle και η Jo από το Bounce / HHI.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV