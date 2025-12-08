MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 08.12.2025

Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

Το νορβηγικό δράμα «Συναισθηματική Αξία» ακολουθεί με 8 υποψηφιότητες, ενώ το  «Sinners» του Ryan Coogler με 7 υποψηφιότητες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson αναδεικνύεται ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί των φετινών Χρυσών Σφαιρών, συγκεντρώνοντας 9 υποψηφιότητες και επιβεβαιώνοντας την ισχύ του στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio, βρέθηκε σε όλες τις κορυφαίες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, της Σκηνοθεσίας, του Πρωτότυπου Σεναρίου και των ερμηνειών, διαμορφώνοντας ήδη ένα εντυπωσιακό προβάδισμα ενόψει των Όσκαρ.

Ο Paul Thomas Anderson, ένας δημιουργός με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και 11 προηγούμενες οσκαρικές υποψηφιότητες, δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ούτε Όσκαρ ούτε Χρυσή Σφαίρα. Ωστόσο, η φετινή χρονιά μοιάζει να σηματοδοτεί μια καμπή στην πορεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στις ενώσεις κριτικών, κατακτώντας τα Gotham Awards, ενώ θριάμβευσε και στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, όπου απέσπασε βραβείο Σκηνοθεσία, Μοντάζ και Β’ Γυναικείο Ρόλο για την Teyana Taylor.

Διάβασε επίσης: Η Helen Mirren θα τιμηθεί με το βραβείο Cecil B. DeMille στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Στις Χρυσές Σφαίρες ισχυρό διεκδικητή αποτελεί και το «Sinners» του Ryan Coogler, το οποίο συγκέντρωσε 7 υποψηφιότητες. Το θρίλερ, τοποθετημένο στο Μισισιπή, διακρίνεται στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικής Ερμηνείας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τροχιά του Coogler μετά την επιτυχία του «Black Panther».

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του νορβηγικού «Sentimental Value» του Joachim Trier, το οποίο απέσπασε 8 υποψηφιότητες. Η Renate Reinsve ξεχώρισε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ οι Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning διαγωνίζονται για Β’ Γυναικείο Ρόλο. Ο Stellan Skarsgård απέσπασε υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου, με την ταινία να αναγνωρίζεται επίσης για τη Σκηνοθεσία και το Πρωτότυπο Σενάριό της.

Από τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές.

Ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του Wagner Moura για το «The Secret Agent», γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο Βραζιλιάνο ηθοποιό που διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία. Σε αντίθεση με αυτό, η απουσία ονομάτων όπως ο Brendan Fraser για το «Rental Family», ο Robert Pattinson για το «Die My Love» και η Sydney Sweeney για την ερμηνεία της ως Christy Martin προκάλεσε αίσθηση. Σημαντική θεωρείται και η απουσία της Kathryn Bigelow, καθώς το «A House of Dynamite» είχε συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές στη Βενετία.

www.imdb.com

Έκπληξη προκάλεσε επίσης η μη συμπερίληψη της υπερπαραγωγής «Superman» στην κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement, παρά τις εισπράξεις που έφτασαν τα 616 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, το «KPop Demon Hunters» κέρδισε μια απρόσμενη θέση στις υποψηφιότητες. Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες αντανακλούν μια χρονιά όπου το διεθνές σινεμά δείχνει να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές αναζητούν εκ νέου καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Με το «One Battle After Another» να προηγείται ξεκάθαρα, η κινηματογραφική κούρσα αναμένεται συναρπαστική.

ταινία Netflix K-Pop Demon Hunters

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου, με την ταινία του Paul Thomas Anderson να βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στη μεγάλη διάκριση.

Διάβασε επίσης: Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Ταινία

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just An Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
www.imdb.com

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Καλύτερη Σκηνοθεσία

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – It Was Just An Accident
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloe Zhao – Hamnet
www.imdb.com

Καλύτερο Σενάριο

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Jafar Panahi – It Was Just An Accident
  • Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloe Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία

  • Joel Edgerton – Train Dreams
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Jennifer Lawrence – Die My Love
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Julia Roberts – After The Hunt
  • Tessa Thompson – Hedda
  • Eva Victor – Sorry, Baby
https://www.instagram.com/cynthiaerivo/

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Cynthia Erivo – Wicked: For Good
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Amanda Seyfried – The Testament Of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia
www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας:  Μια μάχη μετά την άλλη, Harvest, Gabby και Χαμένα όνειρα

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

  • Timothee Chalamet – Marty Supreme
  • George Clooney – Jak Kelly
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Lee Byung-hun – No Other Choice
  • Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicia del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

  • Emily Blunt – The Smashing Machine
  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Ariana Grande – Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2
https://www.instagram.com/cynthiaerivo/

Cinematic and box office achievement

  • Avatar: Fire And Ash
  • F1
  • Kpop Demon Hunters
  • Mission: Impossible The Final Reckoning
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

  • It Was Just An Accident
  • No Other Choice
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Ludwig Göransson – Sinners
  • Johnny Greenwood – One Battle After Another
  • Kangding Ray – Sirat
  • Max Richter – Hamnet
  • Hans Zimmer – F1

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

  • Dream As One – Avatar: Fire and Water
  • Golden – KPop Demon Hunters
  • I Lied To You – Sinners
  • No Place Like Home – Wicked: For Good
  • The Girl In The Bubble – Wicked: For Good
  • Train Dreams – Train Dreams
www.imdb.com

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders In The Building
  • The Studio

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Dying For Sex
  • The Girlfriend

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά

  • Kathy Bates – Matlock
  • Britt Lower – Severance
  • Helen Mirren – Mobland
  • Bella Ramsey – The Last Of Us
  • Kerry Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά

  • Sterling K Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Severance
  • Noah Wyle – The Pitt

Διάβασε επίσης: Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
One Battle After Another Paul Thomas Anderson Χρυσές Σφαίρες Χρυσές Σφαίρες 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: Το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video

Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: Το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video

08.12.2025
Επόμενο
BATTLE OF THE BEST 2025

BATTLE OF THE BEST 2025

08.12.2025

Δες επίσης

Σάρωσε στα LAFCA η ταινία One Battle After Another
Cinema

Σάρωσε στα LAFCA η ταινία One Battle After Another

08.12.2025
Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood
Cinema

Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

08.12.2025
Wednesday: Η σειρά-φαινόμενο μπαίνει στο πιο σκοτεινό κεφάλαιό της – Όσα ξέρουμε για τον 3ο κύκλο
Cinema

Wednesday: Η σειρά-φαινόμενο μπαίνει στο πιο σκοτεινό κεφάλαιό της – Όσα ξέρουμε για τον 3ο κύκλο

08.12.2025
The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix
Cinema

The Crystal Cuckoo: Το νέο ισπανικό θρίλερ-έκπληξη που δεν «ξεκολλάει» από το Top 10 του Netflix

07.12.2025
Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things
Cinema

Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things

07.12.2025
Margot Robbie: «O Jacob Elordi eίναι ο νέος Daniel Day Lewis»
Cinema

Margot Robbie: «O Jacob Elordi eίναι ο νέος Daniel Day Lewis»

07.12.2025
«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu
Cinema

«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

07.12.2025
Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε τη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things
Cinema

Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε τη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things

07.12.2025
Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 
Cinema

Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 

06.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου