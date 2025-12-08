Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson αναδεικνύεται ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί των φετινών Χρυσών Σφαιρών, συγκεντρώνοντας 9 υποψηφιότητες και επιβεβαιώνοντας την ισχύ του στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio, βρέθηκε σε όλες τις κορυφαίες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, της Σκηνοθεσίας, του Πρωτότυπου Σεναρίου και των ερμηνειών, διαμορφώνοντας ήδη ένα εντυπωσιακό προβάδισμα ενόψει των Όσκαρ.
Ο Paul Thomas Anderson, ένας δημιουργός με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και 11 προηγούμενες οσκαρικές υποψηφιότητες, δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ούτε Όσκαρ ούτε Χρυσή Σφαίρα. Ωστόσο, η φετινή χρονιά μοιάζει να σηματοδοτεί μια καμπή στην πορεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στις ενώσεις κριτικών, κατακτώντας τα Gotham Awards, ενώ θριάμβευσε και στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, όπου απέσπασε βραβείο Σκηνοθεσία, Μοντάζ και Β’ Γυναικείο Ρόλο για την Teyana Taylor.
Στις Χρυσές Σφαίρες ισχυρό διεκδικητή αποτελεί και το «Sinners» του Ryan Coogler, το οποίο συγκέντρωσε 7 υποψηφιότητες. Το θρίλερ, τοποθετημένο στο Μισισιπή, διακρίνεται στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικής Ερμηνείας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τροχιά του Coogler μετά την επιτυχία του «Black Panther».
Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του νορβηγικού «Sentimental Value» του Joachim Trier, το οποίο απέσπασε 8 υποψηφιότητες. Η Renate Reinsve ξεχώρισε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ οι Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning διαγωνίζονται για Β’ Γυναικείο Ρόλο. Ο Stellan Skarsgård απέσπασε υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου, με την ταινία να αναγνωρίζεται επίσης για τη Σκηνοθεσία και το Πρωτότυπο Σενάριό της.
Από τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές.
Ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του Wagner Moura για το «The Secret Agent», γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο Βραζιλιάνο ηθοποιό που διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία. Σε αντίθεση με αυτό, η απουσία ονομάτων όπως ο Brendan Fraser για το «Rental Family», ο Robert Pattinson για το «Die My Love» και η Sydney Sweeney για την ερμηνεία της ως Christy Martin προκάλεσε αίσθηση. Σημαντική θεωρείται και η απουσία της Kathryn Bigelow, καθώς το «A House of Dynamite» είχε συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές στη Βενετία.
Έκπληξη προκάλεσε επίσης η μη συμπερίληψη της υπερπαραγωγής «Superman» στην κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement, παρά τις εισπράξεις που έφτασαν τα 616 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, το «KPop Demon Hunters» κέρδισε μια απρόσμενη θέση στις υποψηφιότητες. Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες αντανακλούν μια χρονιά όπου το διεθνές σινεμά δείχνει να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές αναζητούν εκ νέου καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Με το «One Battle After Another» να προηγείται ξεκάθαρα, η κινηματογραφική κούρσα αναμένεται συναρπαστική.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου, με την ταινία του Paul Thomas Anderson να βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στη μεγάλη διάκριση.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Ταινία
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Καλύτερη Σκηνοθεσία
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – It Was Just An Accident
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloe Zhao – Hamnet
Καλύτερο Σενάριο
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Sinners
- Jafar Panahi – It Was Just An Accident
- Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloe Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After The Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: For Good
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Amanda Seyfried – The Testament Of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Timothee Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jak Kelly
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος
- Benicia del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – One Battle After Another
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Cinematic and box office achievement
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Kpop Demon Hunters
- Mission: Impossible The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
- It Was Just An Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice Of Hind Rajab
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Ludwig Göransson – Sinners
- Johnny Greenwood – One Battle After Another
- Kangding Ray – Sirat
- Max Richter – Hamnet
- Hans Zimmer – F1
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
- Dream As One – Avatar: Fire and Water
- Golden – KPop Demon Hunters
- I Lied To You – Sinners
- No Place Like Home – Wicked: For Good
- The Girl In The Bubble – Wicked: For Good
- Train Dreams – Train Dreams
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Τηλεόραση
Καλύτερη Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Studio
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Severance
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – The Last Of Us
- Kerry Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά
- Sterling K Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Noah Wyle – The Pitt
