Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson αναδεικνύεται ως το αδιαμφισβήτητο φαβορί των φετινών Χρυσών Σφαιρών, συγκεντρώνοντας 9 υποψηφιότητες και επιβεβαιώνοντας την ισχύ του στη φετινή κινηματογραφική σεζόν. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio, βρέθηκε σε όλες τις κορυφαίες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, της Σκηνοθεσίας, του Πρωτότυπου Σεναρίου και των ερμηνειών, διαμορφώνοντας ήδη ένα εντυπωσιακό προβάδισμα ενόψει των Όσκαρ.

Ο Paul Thomas Anderson, ένας δημιουργός με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και 11 προηγούμενες οσκαρικές υποψηφιότητες, δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ούτε Όσκαρ ούτε Χρυσή Σφαίρα. Ωστόσο, η φετινή χρονιά μοιάζει να σηματοδοτεί μια καμπή στην πορεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στις ενώσεις κριτικών, κατακτώντας τα Gotham Awards, ενώ θριάμβευσε και στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, όπου απέσπασε βραβείο Σκηνοθεσία, Μοντάζ και Β’ Γυναικείο Ρόλο για την Teyana Taylor.

Στις Χρυσές Σφαίρες ισχυρό διεκδικητή αποτελεί και το «Sinners» του Ryan Coogler, το οποίο συγκέντρωσε 7 υποψηφιότητες. Το θρίλερ, τοποθετημένο στο Μισισιπή, διακρίνεται στις κατηγορίες Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Ανδρικής Ερμηνείας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τροχιά του Coogler μετά την επιτυχία του «Black Panther».

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του νορβηγικού «Sentimental Value» του Joachim Trier, το οποίο απέσπασε 8 υποψηφιότητες. Η Renate Reinsve ξεχώρισε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ οι Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning διαγωνίζονται για Β’ Γυναικείο Ρόλο. Ο Stellan Skarsgård απέσπασε υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού Ρόλου, με την ταινία να αναγνωρίζεται επίσης για τη Σκηνοθεσία και το Πρωτότυπο Σενάριό της.

Από τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές.

Ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του Wagner Moura για το «The Secret Agent», γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο Βραζιλιάνο ηθοποιό που διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία. Σε αντίθεση με αυτό, η απουσία ονομάτων όπως ο Brendan Fraser για το «Rental Family», ο Robert Pattinson για το «Die My Love» και η Sydney Sweeney για την ερμηνεία της ως Christy Martin προκάλεσε αίσθηση. Σημαντική θεωρείται και η απουσία της Kathryn Bigelow, καθώς το «A House of Dynamite» είχε συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές στη Βενετία.

Έκπληξη προκάλεσε επίσης η μη συμπερίληψη της υπερπαραγωγής «Superman» στην κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement, παρά τις εισπράξεις που έφτασαν τα 616 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, το «KPop Demon Hunters» κέρδισε μια απρόσμενη θέση στις υποψηφιότητες. Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες αντανακλούν μια χρονιά όπου το διεθνές σινεμά δείχνει να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες αμερικανικές παραγωγές αναζητούν εκ νέου καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Με το «One Battle After Another» να προηγείται ξεκάθαρα, η κινηματογραφική κούρσα αναμένεται συναρπαστική.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου, με την ταινία του Paul Thomas Anderson να βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στη μεγάλη διάκριση.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Ταινία

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just An Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloe Zhao – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just An Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Chloe Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After The Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament Of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Timothee Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jak Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicia del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Cinematic and box office achievement

Avatar: Fire And Ash

F1

Kpop Demon Hunters

Mission: Impossible The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

It Was Just An Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Alexandre Desplat – Frankenstein

Ludwig Göransson – Sinners

Johnny Greenwood – One Battle After Another

Kangding Ray – Sirat

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Dream As One – Avatar: Fire and Water

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied To You – Sinners

No Place Like Home – Wicked: For Good

The Girl In The Bubble – Wicked: For Good

Train Dreams – Train Dreams

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες – Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

The Studio

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last Of Us

Kerry Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Καλύτερη Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Sterling K Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

