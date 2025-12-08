MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

Ανδρομάχη – «Πάρε Ρεπό»: Το νέο της viral τραγούδι με το παιχνιδιάρικο video

H Ανδρομάχη δίνει έναν ευρηματικό τρόπο για να πείσουμε τον αγαπημένο μας να πάρει ένα ρεπό για χάρη μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ανδρομάχη προτείνει την πιο μελωδική και αγαπησιάρικη απόδραση με νέο τραγούδι «Πάρε Ρεπό» που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Panik Records.

Το «Πάρε Ρεπό», που έχει ήδη γίνει viral στο TikTok με χιλιάδες video creations, δίνει ρυθμό, ενέργεια και ανεμελιά στην καθημερινότητα.

Ανδρομάχη ΗΘΕ 2025

Τη μουσική έγραψε ο Κωνσταντίνος Παντζής και τους στίχους η Ανδρομάχη, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους μετά την τεράστια επιτυχία «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;» που σάρωσε τα streams, τα YouTube views, τα social media και τα DJ sets, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της χρονιάς.

Ανδρομάχη
https://www.instagram.com/andromache_dim/

Το «Πάρε Ρεπό» οπτικοποιείται με παιχνιδιάρικη διάθεση, καθώς η Ανδρομάχη δίνει έναν ευρηματικό τρόπο για να πείσουμε τον αγαπημένο μας να πάρει ένα ρεπό για χάρη μας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Konstantinidis και τις χορογραφίες Tasos Xiarcho.

Την ίδια στιγμή η Ανδρομάχη συνεχίζει να γοητεύει και επί σκηνής, καθώς βρίσκεται με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Βρείτε το «Πάρε Ρεπό» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pare-repo

