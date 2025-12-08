Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice

Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI σχετικά με την υγεία της

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Έλενα Παπαρίζου μετά από έντονη αδιαθεσία, με την MINOS EMI να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υγεία της.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

