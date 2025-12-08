MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice

Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI σχετικά με την υγεία της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Έλενα Παπαρίζου μετά από έντονη αδιαθεσία, με την MINOS EMI να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υγεία της.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Έλενα Παπαρίζου: To visualizer του «Καληνύχτα» ξεπέρασε τις 1 εκ. προβολές

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Έλενα Παπαρίζου: To visualizer του «Καληνύχτα» ξεπέρασε τις 1 εκ. προβολές

Διάβασε επίσης: The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Έλενα Παπαρίζου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

08.12.2025
Επόμενο
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025

Δες επίσης

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

08.12.2025
The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα
TV

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

08.12.2025
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

08.12.2025
Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»

08.12.2025
Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy
Μουσικά Νέα

Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy

08.12.2025
Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα
Μουσικά Νέα

Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

08.12.2025
Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον
Μουσικά Νέα

Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

08.12.2025
Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»

05.12.2025
Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε
Μουσικά Νέα

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!