Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

Ένα πορτρέτο που τιμά τα 20 χρόνια γάμου του βασιλικού ζεύγους, αποτίει φόρο τιμής στην προσωπική τους διαδρομής και ανοίγει επίσημα την εορταστική περίοδο
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με την επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025. Η κάρτα περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο πορτρέτο του βασιλικού ζεύγους που είχε τραβηχτεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο του εορτασμού της 20ής επετείου του γάμου τους. Η φωτογραφία, έργο του φωτογράφου Chris Jackson, αποτυπώνει τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα στους κήπους της Villa Wolkonsky στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στην Ιταλία τον Απρίλιο. Το πορτρέτο είχε χρησιμοποιηθεί και τον Απρίλιο, όταν το βασιλικό ζεύγος μοιράστηκε στιγμιότυπα δίπλα στο Νερώνειο τμήμα του αρχαίου υδραγωγείου Aqua Claudia ενόψει της επετείου της 9ης Απριλίου. Τότε είχαν απευθύνει προσωπικό μήνυμα, γράφοντας «Καθώς ξεκινάμε την πρώτη μας επίσκεψη στην Ιταλία ως Βασιλιάς και Βασίλισσα, ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την 20η επέτειο του γάμου μας σε έναν τόσο ξεχωριστό τόπο και με τόσο υπέροχους ανθρώπους. A presto, Roma e Ravenna». Το σημείωμα υπέγραφαν «Charles R.» και «Camilla R.», με τα αρχικά να παραπέμπουν στους λατινικούς όρους rex και regina.

Διάβασε επίσης: «Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

Ο γάμος του Βασιλιά Charles και της Βασίλισσας Camilla τελέστηκε το 2005 σε πολιτική τελετή κοντά στο Windsor, παρουσία 28 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων ο Πρίγκιπας William, ο Πρίγκιπας Harry, καθώς και τα παιδιά της Καμίλα από τον γάμο της με τον Andrew Parker Bowles, ο Tom Parker Bowles και η Laura Lopes. Το ζευγάρι έχει διανύσει δύο δεκαετίες κοινής πορείας, τις οποίες τίμησε και μέσα από βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Απρίλιο, συνοδευμένο από το σχόλιο «20 Happy Years».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Ρώμη η Βασίλισσα Camilla είχε αναφερθεί στην επέτειο λέγοντας «Είκοσι χρόνια. Ποιος θα το πίστευε. Ποιο είναι το μυστικό. Δεν ξέρω. Ίσως είναι απλώς η φιλία».

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Βασιλιά Charles και της Βασίλισσας Camilla για το 2025 αποτελεί μια ακόμη συμβολική υπενθύμιση της προσωπικής τους διαδρομής και παράλληλα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της βασιλικής εορταστικής περιόδου για τη νέα χρονιά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

