Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

Η Cher, στα 79 της χρόνια, φαίνεται έτοιμη να παντρευτεί τον 39χρονο σύντροφό της Alexander Edwards, λίγο πριν από την επέτειο των 80ων γενεθλίων της τον Μάιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η τραγουδίστρια, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης, έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε γάμο, αδιαφορώντας για τη διαφορά ηλικίας των 40 ετών που έχει συχνά σχολιαστεί δημόσια. Πηγή με γνώση των προθέσεών της ανέφερε ότι η Cher «έχει βάλει να ντυθεί ξανά στα λευκά τον Μάιο που είναι η εποχή των γενεθλίων της» προσθέτοντας ότι θεωρεί την εορταστική αυτή στιγμή ως την ιδανική για να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Alexander Edwards. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Cher «δεν δίνει καμία σημασία στη διαφορά ηλικίας τους» και το ζευγάρι «είναι απολύτως έτοιμο να δεσμευτεί». Η τραγουδίστρια του «If I Could Turn Back Time» έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον Alexander Edwards. Όπως είπε «μπορεί να μεγαλώνεις αλλά το πνεύμα σου παραμένει νέο» και συμπλήρωσε «τον αγαπώ πραγματικά. Τον θεωρώ πανέμορφο και εξαιρετικά ταλαντούχο».

Όταν ρωτήθηκε για τις διαδικτυακές επιθέσεις που αφορούν τη διαφορά ηλικίας των 40 ετών απάντησε ότι «κανείς δεν ζει τη δική μου ζωή. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει ανάμεσά μας. Απλώς περνάμε υπέροχα». Η Cher αποκάλυψε επίσης ότι χαίρεται να περνά χρόνο με τον εξάχρονο Slash, τον γιο του Alexander Edwards από τη σχέση του με την Amber Rose. Περιέγραψε το παιδί ως «έξυπνο, αστείο» και «απολαυστικό». Σημείωσε ακόμη ότι παλαιότερα συνήθιζε να λέει «Θεέ μου δώσε μου ένα μικρό παιδί και έναν άντρα» και πως τελικά πήρε «ακριβώς αυτό που ζήτησε».

Η τραγουδίστρια έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Με τον Sonny Bono από το 1964 έως το 1975, γάμος από τον οποίο απέκτησαν τον Chaz Bono, και στη συνέχεια με τον Gregg Allman το 1975 που είχε σύντομη διάρκεια. Στην αυτοβιογραφία της η Cher περιγράφει τη δύσκολη συμβίωση με τον Sonny Bono, υποστηρίζοντας ότι την «κακομεταχειριζόταν» και ότι κάποια στιγμή «σκέφτηκε σοβαρά» να τον εγκαταλείψει οριστικά. Η σχέση εκείνη εξελίχθηκε παράλληλα με την κοινή τους καλλιτεχνική πορεία, καθώς ως Sonny and Cher γνώρισαν τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 1960 και συνέχισαν με δική τους τηλεοπτική εκπομπή τη δεκαετία του 1970. Με τον Gregg Allman η Cher απέκτησε τον Elijah Blue Allman το 1976. Παρά τις συζητήσεις γύρω από την προσωπική της ζωή η Cher φαίνεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με τον Alexander Edwards, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η χρονική στιγμή της επίσημης ένωσής τους θα συμπέσει με ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της ζωής της.

