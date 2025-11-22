Celeb News 22.11.2025

Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά

Ο Ethan Hawke περιγράφει τη δυσκολία του χωρισμού κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και εξηγεί ότι έχει δεσμευθεί στα παιδιά του να μην αναφέρεται στο διαζύγιο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ethan Hawke εξέφρασε τις σκέψεις του για τις προκλήσεις του διαζυγίου, δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του Uma Thurman. Σε εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα The Times του Ηνωμένου Βασιλείου ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος που βρίσκεται διαρκώς κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, βιώνει την κατάρρευση του γάμου του. Ο ηθοποιός τόνισε τόνισε ότι η δημοσιότητα επιβαρύνει σημαντικά μια ήδη πολύ δύσκολη προσωπική διαδικασία.

Ο Ethan Hawke υπογράμμισε ότι η δημοσιότητα οξύνει κάθε προσωπικό δράμα. Όπως είπε «το δημόσιο βλέμμα είναι σαν να ρίχνεις λάδι στη φωτιά» και πρόσθεσε ότι αυτό που καθιστά το διαζύγιο επώδυνο είναι οι οικογενειακές δυσκολίες και το πώς μπορεί κανείς να στηρίξει τα παιδιά.

Ο Ethan Hawke παραδέχθηκε ότι ζηλεύει όσους χωρίζουν χωρίς εντάσεις «ζηλεύω τόσο πολύ τους ανθρώπους που έχουν φιλικούς χωρισμούς». Τόνισε επίσης ότι μιλά ελάχιστα για το δικό του διαζύγιο επειδή έχει δεσμευθεί στα παιδιά του «δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά γιατί έχω δώσει άπειρες φορές τον λόγο μου στα παιδιά μου ότι δεν θα μιλήσω δημόσια για το διαζύγιο».

Ο Ethan Hawke και η Uma Thurman παντρεύτηκαν το 1998 και απέκτησαν δύο παιδιά τη Maya Hawke, σήμερα 27 ετών, και τον Levon Hawke, 23 ετών. Η Uma Thurman κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2004. Ο Ethan Hawke παντρεύτηκε ξανά το 2008 με τη Ryan Shawhughes και μαζί έχουν δύο κόρες τη Clementine Hawke, 17 ετών, και την Indiana Hawke, 14 ετών.

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά τον χωρισμό ο Ethan Hawke εξήγησε ότι αρχικά δεν σκόπευε να ξαναπαντρευτεί ή να αποκτήσει άλλα παιδιά «όταν χώρισα ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω άλλα παιδιά και ήθελα να μείνω μόνος για το υπόλοιπο της ζωής μου. Μετά όμως γνώρισα έναν άνθρωπο που έγινε ο καλύτερός μου φίλος και κατάλαβα ότι ήθελα να είμαι μαζί του». Τόνισε ότι η έντονη προσοχή που στράφηκε πάνω του τότε τον οδήγησε σε βαθιά ψυχολογική κρίση. Το 2018 είχε δηλώσει στο GQ «χώρισα και η προσωπική μου ζωή διαλύθηκε. Όταν είσαι σε κατάθλιψη βλέπεις παντού το ψεύτικο στους άλλους και στη ζωή. Άρχισα να βλέπω πόσο ψεύτικη είναι η διασημότητα και πόσο ψεύτικα είναι όλα».

Ο Ethan Hawke σημείωσε ότι η ισορροπία στη ζωή του επανήλθε χάρη στην εργασία του και κυρίως χάρη στα παιδιά του «το υπέροχο με τα παιδιά είναι ότι σε χρειάζονται κάθε μέρα. Αυτό φέρνει ισορροπία στη ζωή σου και σου θυμίζει ότι δεν περιστρέφονται όλα γύρω από εσένα».

Η Uma Thurman έχει μιλήσει ελάχιστες φορές για το τέλος του γάμου τους. Το 2006, σε συνέντευξή της στο Parade, είχε δηλώσει «δεν μπορώ να συμμετέχω σε οτιδήποτε επικριτικό απέναντι στον πατέρα των παιδιών μου. Πρέπει να διατηρήσω την ειρήνη. Νομίζω ότι μπορώ να πω πως δεν έχω πει ούτε μία κακή κουβέντα και δεν πρόκειται να ξεκινήσω τώρα. Είναι τρομερό για την οικογένειά μου».

