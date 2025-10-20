MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez ξεσπά εναντίον της

Ο Ojani Noa ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι η Jennifer Lopez τον απάτησε κατά τη διάρκεια του γάμου τους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ojani Noa, ο πρώτος σύζυγος της Jennifer Lopez με ανάρτησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο 51χρονος personal trainer κατηγόρησε ανοιχτά την Jennifer Lopez ότι υπήρξε άπιστη κατά τη διάρκεια του γάμου τους, παίρνοντας θέση απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της τραγουδίστριας και ηθοποιού ότι «δεν έχει αγαπηθεί ποτέ αληθινά» από τους πρώην συντρόφους της.

Η δήλωση της Jennifer Lopez πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον Howard Stern. Η καλλιτέχνιδα είπε χαρακτηριστικά «δεν είναι ότι δεν είμαι αξιαγάπητη, απλώς εκείνοι δεν ήταν ικανοί. Δεν το είχαν μέσα τους». Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι πρώην σύζυγοί της και σύντροφοί της «έδωσαν ό,τι μπορούσαν» και πρόσθεσε «όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να θέλω, προσπαθούσαν να μου τα δώσουν. Όλα».

Η Jennifer Lopez και ο Ojani Noa στην πρεμιέρα του φιλμ Selena τον Μάρτιο του 1997. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται πως ενόχλησαν τον Ojani Noa, ο οποίος αντέδρασε δημοσίως. Στην ανάρτησή του έγραψε «σταμάτα να μας μειώνεις. Σταμάτα να με μειώνεις παίζοντας τον ρόλο του θύματος». Συνεχίζοντας πρόσθεσε «το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είσαι εσύ».

Ο Ojani Noa ισχυρίστηκε ότι η Jennifer Lopez ήταν εκείνη που απάτησε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αναφέροντας «εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσε να μείνει πιστή. Έχεις αγαπηθεί αρκετές φορές. Έχεις παντρευτεί τέσσερις φορές και έχεις αμέτρητες σχέσεις ενδιάμεσα. Είχες καλές σχέσεις, για παράδειγμα μαζί μου». Ο Ojani Noa σημείωσε ακόμη ότι στάθηκε στο πλευρό της Jennifer Lopez από τα πρώτα της βήματα λέγοντας «ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Μετακόμισα, άφησα τη δουλειά και την οικογένειά μου για να στηρίξω την καριέρα σου στο Χόλιγουντ. Ήμουν ειλικρινής, πιστός και ποτέ δεν σε πρόδωσα».

Συνεχίζοντας τους ισχυρισμούς του, ο Ojani Noa υποστήριξε ότι η Jennifer Lopez «επέλεξε τη φήμη και την περιουσία αντί για τον γάμο μας» και ότι εκείνος προσπάθησε να σώσει τη σχέση τους παρά τα όσα, όπως υποστηρίζει, είχαν ήδη συμβεί. «Για αυτό σε άφησα, για αυτό σε χώρισα. Πες την αλήθεια έστω μια φορά» ανέφερε στο τέλος της ανάρτησής του, προσθέτοντας «πρέπει να ντρέπεσαι».

Οι κατηγορίες αυτές ακολούθησαν παλαιότερο σχόλιο του Ojani Noa, τον Οκτώβριο του 2024, όταν είχε δηλώσει ότι «μέρος του διαζυγίου μας ήταν εξαιτίας του Sean Diddy Combs». Η Jennifer Lopez διατηρούσε τότε σχέση με τον Sean Combs, γνωστό ως Diddy, από το 1999 έως το 2001. Ο Ojani Noa είχε υποστηρίξει ότι «εκεί ξεκίνησαν οι εξαπατήσεις και τα ψέματα» κατά την ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ της Jennifer Lopez «On The 6», όπου ο Sean Combs συμμετείχε ως παραγωγός. Η Jennifer Lopez δεν έχει ακόμη απαντήσει στις νέες κατηγορίες του Ojani Noa.

Η Lopez και ο Affleck το 2004. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lopez έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές. Μετά τον γάμο της με τον Ojani Noa από το 1997 έως το 1998, ακολούθησαν οι γάμοι της με τον χορευτή Cris Judd από το 2001 έως το 2003, με τον τραγουδιστή Marc Anthony από το 2004 έως το 2014 με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Emme και Max, και τέλος με τον ηθοποιό Ben Affleck από το 2022 έως το 2025.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

