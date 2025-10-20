Fly Lo, Toquel, Mike G στην κορυφή του Digital Chart

Fly Lo, Toquel και Mike G παρουσίασαν το νέο τους collab πριν περίπου έναν μήνα και βρίσκεται στην κορυφή #1 του Spotify Top 50 Greece

Το hit single τους, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Mad House Records, προσγειώνεται και στο #2 του Top 100 Greece της Apple Music.

Το «Prezi» μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 3 εκ. streams και παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο viral τραγούδια του TikTok με εκατοντάδες πρωτότυπα videos να έχουν δημιουργηθεί με τον ήχο του.