Celeb News 20.10.2025

Διπλή χαρά για Ιωάννη Παπαπέτρου-Ναυσικά Νικοδήμου! Παντρεύτηκαν και περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ιωάννης Παπαπέτρου
Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και η σύντροφός του ενώθηκαν με πολιτικό γάμο σε κλειστό κύκλο και σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται ο Ιωάννης Παπαπέτρου και η Ναυσικά Νικοδήμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα στην Αθήνα, παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων, διατηρώντας τη γνωστή διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου σε εκκλησία της πρωτεύουσας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όσοι παρευρέθηκαν, γνώριζαν ήδη πως η Ναυσικά διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, γεγονός που έκανε τη μέρα ακόμη πιο συγκινητική.

Ιωάννης Παπαπέτρου
https://www.instagram.com/pap_33/

Σύμφωνα με την RealNews, η μέλλουσα μαμά εμφανίστηκε λαμπερή, με ένα μίνιμαλ στράπλες νυφικό, ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου επέλεξε ένα κομψό μπλε κοστούμι. Πλέον, οι δυο τους μετρούν αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες σχεδιάζουν να διοργανώσουν gender reveal party για να μοιραστούν το φύλο του μωρού με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ιωάννης Παπαπέτρου
https://www.instagram.com/pap_33/

Η σχέση του πρώην μπασκετμπολίστα με τη Ναυσικά ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και έγινε γνωστή την άνοιξη, όταν πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Ένα χρόνο μετά, ο έρωτάς τους εξελίσσεται με τους καλύτερους οιωνούς.

Η Ναυσικά Νικοδήμου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ δεν έχει σχέση με τον χώρο του αθλητισμού. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, από την άλλη, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Ιούνιο του 2024, έπειτα από μία λαμπρή πορεία στα παρκέ, κατακτώντας την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλήματα, κύπελλα και συμμετοχές σε Final Four.

