Celeb News 20.10.2025

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

Η Αλεξάνδρα και ο γιος τους θα συνοδεύσουν τον τραγουδιστή στην Αμερική, όπου ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία και τα πρώτα γενέθλια του μικρού Βασίλη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζει βαλίτσες για Νέα Υόρκη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της, Κωνσταντίνου Αργυρού, στο πλαίσιο της μεγάλης του συναυλίας στο Barclays Center. Η ημερομηνία της εμφάνισης του αγαπημένου τραγουδιστή, στις 22 Νοεμβρίου, συμπίπτει με έναν ιδιαίτερο οικογενειακό σταθμό: τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη.

Ο Αργυρός, παρότι σε έντονο ρυθμό περιοδείας, φροντίζει να ισορροπεί καριέρα και προσωπική ζωή. Έτσι, η οικογένεια θα ενώσει τις στιγμές λάμψης της μουσικής σκηνής με την τρυφερότητα μιας οικογενειακής γιορτής. Η Αλεξάνδρα, που γνωρίζει καλά την αμερικανική κουλτούρα, έχοντας ζήσει για χρόνια στις ΗΠΑ, θα επιστρέψει για λίγο στα γνώριμα μέρη της.

μπάνιο Αργυρού Νίκα

Με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των events, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε δημιουργήσει μια επιτυχημένη καριέρα στο Λος Άντζελες, όπου διέμενε με τα αδέλφια της, Νταίζη και Παναγιώτη. Η ζωή της άλλαξε όταν γνώρισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κάτι που την έκανε να αφήσει πίσω της την Αμερική και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Real News, το ζευγάρι σκοπεύει να αξιοποιήσει την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ, όπου διατηρεί κατοικία.

Μετά τη συναυλία στη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος θα έχει ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς το επόμενο σκέλος της περιοδείας του περιλαμβάνει Ευρωπαϊκούς σταθμούς: 29 Ιανουαρίου στην Ελβετία (Ντούμπεντορφ), 15 Φεβρουαρίου στο Μόναχο και 3 Μαρτίου στο Ντίσελντορφ.

Η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση του Greek Initiative, τράβηξε τα βλέμματα. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες του, χόρεψε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και με τη σύζυγό του, με την οποία αντάλλαξαν ένα γλυκό φιλί πάνω στη σκηνή.

Παρότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατά συνήθως χαμηλό προφίλ απέναντι στα ελληνικά μέσα, σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτικό σόου της Σερβίας, όπου ξεκίνησε η περιοδεία του, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη γνωριμία του με την Αλεξάνδρα Νίκα.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

«Συναντηθήκαμε σε ένα πάρτι στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου ή όχι, αλλά αρχίσαμε να συζητάμε για τη ζωή μας, τα ενδιαφέροντά μας, και βρήκαμε πολλά κοινά σημεία», ανέφερε. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τον όρο «καψούρης», εξήγησε με χαμόγελο: «Καψούρα είναι ένα δυνατό συναίσθημα. Στην Ελλάδα, όταν το νιώθεις πραγματικά, σπας και πιάτα!».

