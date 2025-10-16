MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 16.10.2025

Όλα έτοιμα! Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά ανοιχτά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Οικονομάκου Τσερέλα γάμος
Το ζευγάρι βρίσκεται ένα βήμα πριν επισημοποιήσει τη σχέση του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno κάνοντας μεγάλες αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας πρόκειται σύντομα να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας, ωστόσο και οι δύο κρατούν τις λεπτομέρειες του γάμου τους σαν επτασφράγιστο μυστικό, καθώς θέλουν η τελετή να είναι άκρως ιδιωτική χωρίς παπαράτσι. 

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά παντρεύεται! Το love story, η πρόταση και ο μυστικός σύντροφος

Να υπενθυμίσουμε πως ο Μπρούνο Τσερέλα μάλιστα πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου πριν από κάποιους μήνες σε ένα από τα ταξίδια τους στην Ιταλία, με την ίδια να κάνει την ανακοίνωση στο Instagram.

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Γύθειο με τον Μπρούνο Τσερέλα - Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί

«Εννοείται ότι έχω βρει κουμπάρους για τον γάμο μου. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγω τις κάμερες, πιστεύω μέσα στον γάμο δεν θα είναι αλλά θέλω να πω το να μαθευτεί μπορεί και να προκύψει, δεν θα πάθω και κακό. Αν μπορούσα να επιλέξω θα προτιμούσα να μην μάθει κανένας τίποτα και όποτε θέλω εγώ να κάνω το post μου με το νυφικό μου όπως θέλω εγώ» είπε η Αθηνά Οικονομάκου μιλώντας στην κάμερα του MEGA.


Διάβασε επίσης: Διπλή χαρά για την Μπάγια Αντωνοπούλου! Δέχτηκε πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της

 

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΑΜΟΣ ζευγάρια ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
