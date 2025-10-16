Όλα έτοιμα! Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά ανοιχτά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno κάνοντας μεγάλες αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας πρόκειται σύντομα να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας, ωστόσο και οι δύο κρατούν τις λεπτομέρειες του γάμου τους σαν επτασφράγιστο μυστικό, καθώς θέλουν η τελετή να είναι άκρως ιδιωτική χωρίς παπαράτσι.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Μπρούνο Τσερέλα μάλιστα πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου πριν από κάποιους μήνες σε ένα από τα ταξίδια τους στην Ιταλία, με την ίδια να κάνει την ανακοίνωση στο Instagram.

«Εννοείται ότι έχω βρει κουμπάρους για τον γάμο μου. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγω τις κάμερες, πιστεύω μέσα στον γάμο δεν θα είναι αλλά θέλω να πω το να μαθευτεί μπορεί και να προκύψει, δεν θα πάθω και κακό. Αν μπορούσα να επιλέξω θα προτιμούσα να μην μάθει κανένας τίποτα και όποτε θέλω εγώ να κάνω το post μου με το νυφικό μου όπως θέλω εγώ» είπε η Αθηνά Οικονομάκου μιλώντας στην κάμερα του MEGA.





