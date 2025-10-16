MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 16.10.2025

Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat

Το κινηματογραφικό υπερθέαμα με τον Brad Pitt παίρνει θέση στη μάχη για το κορυφαίο Οσκαρικό τραγούδι με τρεις εκρηκτικές μουσικές συμμετοχές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt στον ρόλο ενός οδηγού της Formula 1, εντυπωσίασε το κοινό και τους κριτικούς με την ακρίβεια της κινηματογράφησης και την αδρεναλίνη της πίστας. Τώρα στοχεύει και στα Όσκαρ, καταθέτοντας τρεις μουσικές υποψηφιότητες για την κατηγορία «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι». Οι υπεύθυνοι της παραγωγής επέλεξαν τα τραγούδια «Just Keep Watching» της Tate McRae, «Drive» του Ed Sheeran και «Lose My Mind» της Doja Cat, τηρώντας τον κανονισμό της Ακαδημίας που επιτρέπει έως τρεις υποψηφιότητες από την ίδια ταινία, μετά την εφαρμογή του λεγόμενου κανόνα Menken το 2008.

Tate McRae
Διάβασε επίσης: Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

Το «Just Keep Watching» αποτελεί μια ισχυρή pop μπαλάντα με έντονο ρυθμό και ενέργεια. Η Tate McRae υπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Tyler Spry, Ryan Tedder και Amy Allen, ενώ εμφανίζεται και η ίδια στην ταινία ερμηνεύοντάς το στη σκηνή. Το τραγούδι έχει ήδη σαρώσει στα charts, σημειώνοντας περισσότερες από πεντακόσιες εκατομμύρια παγκόσμιες αναπαραγωγές και ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα MTV Video Music Awards του 2025 τιμήθηκε με τα βραβεία «Song of the Summer» και «Best Editing». Η Tate McRae το ερμηνεύει στο encore της περιοδείας της με τίτλο «Miss Possessive Tour», ενώ αναμένεται σύντομα να γίνει πλατινένιο.

Το «Drive» είναι χαρακτηριστικό δείγμα της δημιουργικής ωριμότητας του Ed Sheeran. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο μαζί με τον Blake Slatkin και τον John Mayer και αποτυπώνει τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση ενός θρύλου της πίστας όπως ο χαρακτήρας του Brad Pitt.

Ο John Mayer συμμετέχει στην κιθάρα, ο Pino Palladino στο μπάσο και ο θρυλικός Dave Grohl στα ντραμς, δίνοντας στο κομμάτι κλασικό rock προσανατολισμό. Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα ενενήντα δύο εκατομμύρια παγκόσμιες αναπαραγωγές.

Το «Lose My Mind» φέρνει πιο σκοτεινό και συναισθηματικό τόνο στο soundtrack. Το ερμηνεύει ο Don Toliver, με τη Doja Cat να συμμετέχει ως guest. Τους στίχους υπογράφουν οι Caleb Toliver, Amala Dlamini, Ryan Tedder, Hans Zimmer και Grant Boutin. Το τραγούδι συνδέεται με την ένταση των χαρακτήρων της ταινίας και συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία με το επιβλητικό ορχηστρικό στυλ του Hans Zimmer. Οδεύει προς τη χρυσή πιστοποίηση και έχει ξεπεράσει τις τριακόσιες δεκαπέντε εκατομμύρια παγκόσμιες αναπαραγωγές.

Η μουσική παράδοση των παραγωγών της ταινίας δεν είναι τυχαία. Ο Jerry Bruckheimer έχει ήδη στο ενεργητικό του μια σειρά από τραγούδια που διακρίθηκαν στα Όσκαρ. Σε προηγούμενες παραγωγές του ξεχώρισαν τραγούδια όπως το «Flashdance… What a Feeling» από την ταινία «Flashdance», το «Take My Breath Away» από το «Top Gun» και το «I Do not Want to Miss a Thing» από το «Armageddon». Τα συγκεκριμένα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι η μουσική αποτελεί στρατηγικό στοιχείο στις παραγωγές του.

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

