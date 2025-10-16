MadWalk 2025 by Τhree Cents
Σχέσεις 16.10.2025

Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»

Όσα μηνύματα δεν χρειάζεται να απαντήσεις ποτέ, για να μην αφήσεις παλιές ιστορίες να επηρεάσουν τη νέα σου ζωή.
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε μήνυμα από έναν πρώην μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση, ακόμα και όταν δεν το περιμένεις. Ένα απλό «τι κάνεις;» μπορεί να μοιάζει αθώο, αλλά συχνά φέρνει πίσω παλιές αναμνήσεις, ξεχασμένα συναισθήματα ή μπερδέματα που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω σου. Είναι εκείνες οι στιγμές που το κινητό χτυπά και ξαφνικά νιώθεις ένα μικρό κύμα αμφιβολίας ή περιέργειας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθείς.

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα να σου κλέψει χρόνο, ενέργεια ή ηρεμία. Κάποια είναι απλώς χάσιμο χρόνου, ενώ άλλα μπορούν να σε ξαναφέρουν σε καταστάσεις που είχες ξεπεράσει ή να δοκιμάσουν τα όριά σου. Η πρόκληση είναι να ξεχωρίζεις ποια αξίζουν την προσοχή σου και ποια όχι, διατηρώντας τον έλεγχο και την αυτοεκτίμησή σου.

Διάβασε επίσης: Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

Τα «τυχαία» check-in

Όταν ο πρώην σου στέλνει ένα μήνυμα τύπου «Τι κάνεις;», χωρίς σαφή λόγο ή συνέχεια, συνήθως δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Είναι η πιο κλασική μορφή του «δοκιμάζω τα νερά» Αν απαντήσεις, ανοίγεις την πόρτα σε συζητήσεις που μπορεί να σε μπερδέψουν ή να σου ξυπνήσουν παλιά και ανεπιθύμητα συναισθήματα. Αγνόησε αυτά τα και κράτησε την επικοινωνία σε τυπικό επίπεδο.

Παλιές αναμνήσεις

Φράσεις τύπου «Θυμάσαι τότε που…» ή αναφορές σε κοινές παλιές εμπειρίες μπορεί να φαίνονται αθώες, αλλά συχνά κρύβουν έναν συναισθηματικό στόχο, να ξυπνήσουν συναισθήματα που ήδη είχες αφήσει πίσω σου. Μην επιτρέψεις σε αυτά τα λόγια να σε παρασύρουν. Οι αναμνήσεις ανήκουν στο παρελθόν, και εκεί πρέπει να μείνουν.

Τα «είμαι μόνος/μόνη» ή «μου λείπεις»

Τα μηνύματα που εκφράζουν μοναξιά ή συναισθηματική ανάγκη μπορεί να φαίνονται ειλικρινή, αλλά συνήθως ζητούν από εσένα συναισθηματική υποστήριξη που δεν χρειάζεται να παραχωρήσεις. Αν απαντήσεις, μπορεί να μπλεχτείς ξανά σε δυναμικές που είχες ξεπεράσει. Κράτησε όρια. Το ότι επικοινωνή αυτή την ανάγκη δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψεις στην ίδια ιστορία.

Τα μηνύματα που ζητούν «μία τελευταία ευκαιρία»

Αν ζητάει να τα ξαναβρείτε ή να επαναλάβετε κάτι, η απάντηση σπάνια είναι η λύση που ψάχνεις. Αυτά τα μηνύματα συχνά αντικατοπτρίζουν δικές του ανάγκες και όχι ένα πραγματικό ενδιαφέρον για μια υγιή σχέση.

Σκέψου πριν απαντήσεις. Αν η σχέση τελείωσε για σοβαρούς λόγους, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψεις σε παλιές αβεβαιότητες.

Τα αόριστα «Μόνο για να μιλήσουμε»

Μηνύματα τύπου «Απλώς θέλω να μιλήσουμε» μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά σπάνια παραμένουν αθώα. Συνήθως οδηγούν σε συζητήσεις που ξυπνούν παλιά συναισθήματα και μπλέκουν ξανά συναισθηματικά.

Διάβασε επίσης: Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

 

