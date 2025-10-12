Σχέσεις 12.10.2025

Ghosting fatigue: Όταν το κυνήγι φαντασμάτων δεν σταματάει στο Halloween

ghosting_couples
Το ghosting fatigue είναι η απόδειξη ότι το συνεχές «seen» χωρίς απάντηση κουράζει, όχι μόνο το μυαλό, αλλά και την καρδιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν έχεις περάσει έστω και λίγο χρόνο στα dating apps, το σενάριο σου είναι γνωστό. Ένα match που δείχνει πολλά υποσχόμενο, μερικά χαριτωμένα μηνύματα, ίσως και μια ωραία συζήτηση που σε κάνει να χαμογελάς. Και ξαφνικά, σιωπή. Ο άλλος εξαφανίζεται χωρίς προειδοποίηση, χωρίς εξήγηση, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι το ghosting, το πιο εκνευριστικό και ψυχοφθόρο φαινόμενο του σύγχρονου dating. Κάποτε λέγαμε ότι οι εφαρμογές έκαναν το φλερτ πιο εύκολο. Σήμερα, μοιάζει να το έχουν κάνει πιο μπερδεμένο από ποτέ.

Η αλήθεια είναι πως το ghosting δεν είναι απλώς μια απογοητευτική εμπειρία. Είναι κάτι που μπορεί να σε ταρακουνήσει βαθύτερα απ’ όσο περιμένεις. Όταν κάποιος εξαφανίζεται χωρίς να πει λέξη, δεν χάνεις απλώς το ενδιαφέρον σου για εκείνον, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για σένα. Τι είπες λάθος; Έδειξες πολλά; Έδειξες λίγα; Το παιχνίδι του μυαλού ξεκινά, και το dating, αντί να είναι διασκεδαστικό, γίνεται εξαντλητικό. Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότεροι λένε «ως εδώ» και διαγράφουν τα apps, κουρασμένοι από το να κυνηγούν φαντάσματα.

zwdia_erwtas
Διάβασε επίσης: Monkey-Barring: Το τοξικό dating trend της Gen Z

Η εποχή του ghosting

Το ghosting έγινε σχεδόν κανονικότητα. Είτε πρόκειται για μια συνομιλία που σταματά απότομα, είτε για κάποιον που εξαφανίζεται μετά το πρώτο ραντεβού, η αίσθηση της απόρριψης χωρίς εξήγηση είναι ίδια. Και όσο πιο συχνά συμβαίνει, τόσο περισσότερο σε κάνει να πιστεύεις πως κάτι δεν πάει καλά με σένα, ενώ στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το σύγχρονο dating: γρήγορο, απρόσωπο και γεμάτο επιλογές.

Άνδρας έρωτας
Το φαινόμενο του «ghost fatigue»

Πολλοί πλέον νιώθουν εξαντλημένοι από αυτόν τον συνεχή κύκλο γνωριμιών και εξαφανίσεων. Η εμπειρία επαναλαμβάνεται τόσο συχνά που δημιουργεί μια αίσθηση κόπωσης, μια αποστροφή για οτιδήποτε θυμίζει dating app. Άλλοι σταματούν τελείως, άλλοι συνεχίζουν μηχανικά, χωρίς ενθουσιασμό. Το ghosting, χωρίς να το καταλάβουμε, έχει αλλάξει τον τρόπο που εμπιστευόμαστε και συνδεόμαστε.

Singles dating
Ένα μικρό restart

Το μόνο που φαίνεται να λειτουργεί πια είναι το να πατήσεις παύση. Να αποσυνδεθείς, να θυμηθείς πώς είναι να γνωρίζεις ανθρώπους χωρίς οθόνες και να μην παίρνεις την εξαφάνιση κάποιου ως προσωπική αποτυχία. Το ghosting ίσως να μη σταματήσει σύντομα, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να μην το αφήσουμε να καθορίσει τον τρόπο που αγαπάμε ή τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας.

Διάβασε επίσης: Ghosting SOS: Τα μικρά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις (και τα αντίδοτά τους)

σχέσεις
