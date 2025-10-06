Monkey-Barring: Το τοξικό dating trend της Gen Z

Το monkey-barring είναι το νέο dating trend που πολλοί ζουν αλλά λίγοι αναγνωρίζουν

Μπορεί να μην έχεις ξανακούσει τον όρο «monkey-barring», αλλά ίσως να τον έχεις ζήσει.

Πρόκειται για μια συμπεριφορά που εμφανίζεται συχνά στις ερωτικές (και όχι μόνο) σχέσεις, ειδικά στην εποχή των social media και του εύκολου φλερτ.

Τι είναι το Monkey-Barring

Ο όρος προέρχεται από τη συμπεριφορά των πιθήκων που, όταν κινούνται από κλαδί σε κλαδί, δεν αφήνουν ποτέ το προηγούμενο πριν πιάσουν γερά το επόμενο.

Κάπως έτσι λειτουργεί και κάποιος που κάνει monkey-barring στις σχέσεις:

Δεν τελειώνει πραγματικά μια σχέση (ή μια επαφή) πριν σιγουρευτεί ότι υπάρχει κάτι επόμενο.

Συχνά διατηρεί «ανοιχτές πόρτες» ή επικοινωνία με πρώην ή με άτομα που ενδιαφέρονται, ώστε να μην μείνει ποτέ μόνος/μόνη.

Όταν νιώσει ότι η τωρινή σχέση φθίνει, ξεκινά το φλερτ ή τη συναισθηματική επένδυση αλλού χωρίς να το παραδεχτεί.

Πώς να καταλάβεις αν σου το κάνουν

Έχεις την αίσθηση ότι δεν είναι 100% παρών/παρούσα στη σχέση.

Κρατά επαφές με πρώην ή «παλιές ιστορίες» χωρίς λόγο.

Αρχίζει να απομακρύνεται χωρίς ξεκάθαρη αιτία ενώ παράλληλα εμφανίζεται κάποιος/α «νέος/α φίλος/η».

Όταν τελειώνει η σχέση, προχωράει αμέσως σε κάτι άλλο σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Γιατί το κάνουν;

Το monkey-barring συχνά δείχνει φόβο μοναξιάς, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή την ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση. Μερικοί το κάνουν ασυνείδητα, άλλοι όμως το χρησιμοποιούν ως στρατηγική για να νιώθουν ασφαλείς και πάντα… επιθυμητοί.

Τι μπορείς να κάνεις

Μείνε σε επαγρύπνηση για σημάδια συναισθηματικής ασυνέπειας.

Μίλα ανοιχτά αν νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Μην «κρατιέσαι» από ανθρώπους που κρατιούνται από άλλους. Αν νιώθεις πως είσαι το «επόμενο κλαδί», ίσως είναι ώρα να αφήσεις εσύ το σχοινί.

Το monkey-barring δεν είναι απλώς ένα «παιχνίδι» σχέσεων, είναι ένας τρόπος αποφυγής της ευθύνης και της ειλικρίνειας. Αναγνώρισε το νωρίς και προστάτεψε τον εαυτό σου από το να γίνεις το προσωρινό «κλαδί» κάποιου άλλου.

