Κολοκύθα: Το νούμερο 1 superfood του φθινοπώρου που αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, η κολοκύθα δεν είναι μόνο γευστική, είναι και εξαιρετική για την υγεία

Με τον ερχομό του φθινοπώρου, η φύση αλλάζει, οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι γεύσεις αποκτούν νέα, πιο ζεστή ταυτότητα και μάλιστα σε πολλές χώρες του κόσμου η κολοκύθα θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της εποχής.

Και όχι άδικα: δεν είναι απλώς διακοσμητική, αλλά αποτελεί και ένα απίστευτα θρεπτικό και ευέλικτο τρόφιμο.

Η κολοκύθα έχει τις ρίζες της στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και ξεχωρίζει για το έντονο πορτοκαλί χρώμα της και τη χαρακτηριστική, ελαφρώς ραβδωτή φλούδα. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το κολοκύθι και το πεπόνι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άπειρες συνταγές, από γλυκές πίτες μέχρι σούπες και υγιεινά smoothies.

Όμως η κολοκύθα δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση της. Σύμφωνα με ειδικούς διατροφής, όπως η Kayla Girgen, η τακτική κατανάλωσή της μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στον οργανισμό.

Τα βασικά οφέλη της κολοκύθας στην υγεία

1. Φιλική για το πεπτικό σύστημα

Η κολοκύθα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου, ενισχύουν τη χλωρίδα του και προάγουν τη σωστή κινητικότητα. Ένα φλιτζάνι πουρές κολοκύθας μπορεί να καλύψει περίπου το 30% των καθημερινών αναγκών σε φυτικές ίνες.

2. Δρα αντιοξειδωτικά – πιθανή αντικαρκινική δράση

Το βαθύ πορτοκαλί χρώμα της κολοκύθας υποδηλώνει την υψηλή της περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση κολοκυθόσπορων ίσως μειώνει τον κίνδυνο για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού και του παχέος εντέρου.

3. Ενισχύει τη φυσική άμυνα

Η κολοκύθα είναι γεμάτη βιταμίνη C, ψευδάργυρο και σελήνιο, τρία στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Παράλληλα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε νερό, συμβάλλει και στην καλή ενυδάτωση του οργανισμού.

4. Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υγιούς βάρους

Με μόνο 30 θερμίδες ανά φλιτζάνι ωμής κολοκύθας και χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, η κολοκύθα είναι ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Χορταίνει χωρίς να προσθέτει περιττές θερμίδες.

5. Φροντίζει την όραση

Η κολοκύθα είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης A, καθώς και καροτενοειδών όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, που συμβάλλουν στην προστασία των ματιών και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδας με την ηλικία.

Η κολοκύθα γενικά θεωρείται ασφαλής για κατανάλωση. Ωστόσο:

Υπερβολή στις φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή πεπτικές ενοχλήσεις.

Αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες, αλλά υπαρκτές.

Ωμή κολοκύθα που δεν έχει πλυθεί καλά μπορεί να περιέχει βακτήρια, γι’ αυτό συνιστάται να μαγειρεύεται σωστά.

Πώς να την απολαύσεις στην κουζίνα

Η κολοκύθα είναι ένα τρόφιμο με απίστευτες δυνατότητες. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις:

Σε πουρέ για γλυκά, σούπες ή ακόμη και pancakes

Ψητή στο φούρνο με λίγο ελαιόλαδο και μπαχαρικά

Σε smoothie μαζί με φρούτα και γιαούρτι

Σε σούπες βελουτέ με λίγη κρέμα καρύδας ή γάλα αμυγδάλου

Οι σπόροι της, αφού ψηθούν, είναι ιδανικοί για σνακ ή για σαλάτες

Και το καλύτερο; Χρησιμοποιείται ολόκληρη, από τη σάρκα και τη φλούδα μέχρι τους σπόρους, κάτι που την καθιστά και οικολογική επιλογή.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Pinterest.com

