Πώς η σοκολάτα και το κολοκύθι έφτιαξαν το απόλυτο κέικ για τα σπιτικά brunch

Η συνταγή για σοκολατένιο κέικ με κολοκύθι που κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμα κι αν δεν έχεις εμπειρία στη ζαχαροπλαστική
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει πιο δημοφιλές γλυκό σε κάθε περίσταση από ένα σοκολατένιο κέικ. Είτε πρόκειται για ένα casual δείπνο, μια συνάντηση στο γραφείο ή ένα πάρτι, ένα κλασικό κέικ γεμάτο σοκολάτα πάντα κερδίζει τις εντυπώσεις. Αν μάλιστα θέλεις κάτι διαφορετικό, αλλά εξίσου εντυπωσιακό, το διπλά σοκολατένιο κέικ από κολοκύθι αποτελεί επιλογή που συνδυάζει γεύση, υφή και ευκολία στην παρασκευή.

Είναι ευέλικτο και λειτουργεί σε πολλές περιστάσεις: κόβεται σε τετράγωνα για bake sales, ή ακόμη και για γιορτές και πάρτι, ενώ η κρέμα τυριού που το συνοδεύει δίνει μια έντονη, πλούσια και ελαφρώς ξινή γεύση που συμπληρώνει τη σοκολάτα με ιδανικό τρόπο. Ταυτόχρονα, η βάση του προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέσεις ό,τι γαρνιτούρα θέλεις, από χρωματιστές τρούφες για μια γιορτινή ατμόσφαιρα μέχρι σκόνη κακάο ή ζάχαρη άχνη για πιο απλή εκδοχή.

Τι κάνει το κέικ ξεχωριστό

Παρά την παρουσία του κολοκυθιού στη συνταγή, η γεύση του παραμένει έντονα σοκολατένια, χωρίς να αφήνει ίχνη λαχανικού. Το κολοκύθι συμβάλλει στην υγρασία της ζύμης, εξασφαλίζοντας ένα κέικ τρυφερό και αφράτο που δεν στεγνώνει και που μένει φρέσκο για μέρες.

Υλικά για το κέικ:

  • 120 γρ. βούτυρο λιωμένο
  • 60 ml φυτικό λάδι
  • 2 μεγάλα αυγά
  • 120 γρ. ζάχαρη
  • 120 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 120 γρ. γιαούρτι ή ξινή κρέμα (sour cream)
  • 180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 50 γρ. κακάο σκόνη
  • 1 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • ½ κουτ. γλυκού σόδα μαγειρικής
  • ¼ κουτ. γλυκού αλάτι
  • 150 γρ. τριμμένο κολοκύθι
  • 100 γρ. σταγόνες σοκολάτας (προαιρετικά)

Υλικά για την κρέμα τυριού

  • 120 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 225 γρ. τυρί κρέμα (cream cheese)
  • 200 γρ. ζάχαρη άχνη
  • 50 γρ. λιωμένη σοκολάτα (προαιρετικά)
  • Η επιτυχία του σε κάθε περίσταση
Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 175°C και ετοίμασε ένα ταψί 20×20 εκ. βουτυρωμένο ή με λαδόκολλα. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το λιωμένο βούτυρο, το λάδι, τα αυγά, τη ζάχαρη, την καστανή ζάχαρη και το γιαούρτι μέχρι να ομογενοποιηθούν, και στη συνέχεια πρόσθεσε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν, τη σόδα και το αλάτι, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθούν. Τέλος, πρόσθεσε το τριμμένο κολοκύθι και τις σταγόνες σοκολάτας, ανακάτεψε απαλά και ρίξε το μείγμα στο ταψί.

Ψήσε για 35-40 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρό ένα μαχαίρι που θα βυθιστεί στο κέντρο, και άφησε να κρυώσει εντελώς. Για την κρέμα, χτύπησε το βούτυρο με το τυρί κρέμα και τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει αφράτο και, αν θέλεις, πρόσθεσε λιωμένη σοκολάτα. Άπλωσε την κρέμα πάνω στο κρύο κέικ και κόψε σε τετράγωνα για σερβίρισμα.

