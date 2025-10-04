Living 04.10.2025

Διατήρησε το κινητό σου φρέσκο και αψεγάδιαστο με 5 απλές κινήσεις

Τα βασικά μυστικά που θα σου εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση στο κινητό σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γι’ αυτό και η φροντίδα του είναι απαραίτητη για να παραμένει λειτουργικό και σε καλή κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αν θέλεις να κρατήσεις το smartphone σου σαν καινούριο, ακολούθησε αυτά τα 5 απλά αλλά σημαντικά μυστικά:

1. Χρησιμοποίησε προστατευτική θήκη και τζαμάκι οθόνης

Μια καλή θήκη απορροφά τους κραδασμούς από πτώσεις, ενώ το τζαμάκι προστασίας μειώνει τις γρατσουνιές στην οθόνη, διατηρώντας την καθαρή και απαλή στην αφή.

2. Καθάριζε το κινητό σου τακτικά

Με ένα μαλακό, μικροϊνών πανί σκούπισε απαλά την οθόνη και το πίσω μέρος του κινητού για να απομακρύνεις σκόνη, δαχτυλιές και βρωμιά που μπορούν να προκαλέσουν φθορές.

3. Απόφυγε την υπερθέρμανση

Μην αφήνεις το κινητό σε σημεία με απευθείας ηλιακό φως ή μέσα σε ζεστές τσάντες. Η υψηλή θερμοκρασία επιβαρύνει τη μπαταρία και τα εσωτερικά κυκλώματα.

4. Ενημέρωσε τακτικά το λογισμικό

Οι ενημερώσεις βοηθούν στην ομαλή λειτουργία της συσκευής και την προστασία της από ιούς ή σφάλματα που μπορεί να την επιβαρύνουν.

5. Απόφυγε τη χρήση φορτιστών χαμηλής ποιότητας

Ένας ποιοτικός φορτιστής προστατεύει την μπαταρία από φθορές και διατηρεί τη φόρτιση σταθερή, αποφεύγοντας πρόωρη φθορά της μπαταρίας.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά μυστικά, το κινητό σου θα συνεχίσει να λειτουργεί άψογα και να φαίνεται σαν καινούριο, προστατεύοντας την επένδυσή σου και βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης καθημερινά.

