7 life-saving tips για να οργανώσεις σωστά τον χαοτικό σου desktop

Ένας πρακτικός οδηγός για να οργανώσεις, καθαρίσεις και ανανεώσεις τον υπολογιστή σου στο γραφείο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά τις διακοπές και το καλοκαιρινό διάλειμμα, η επιστροφή στο γραφείο δεν σημαίνει μόνο inbox γεμάτα email και φορτωμένο ημερολόγιο, καθώς είναι και η ιδανική ευκαιρία να κάνεις ένα ψηφιακό φρεσκάρισμα στο σημαντικότερο εργαλείο της καθημερινότητάς σου: τον υπολογιστή σου.

Όπως οργανώνεις το γραφείο σου, καθαρίζεις συρτάρια ή αλλάζεις ημερολόγιο το Σεπτέμβρη, έτσι και ο υπολογιστής σου αξίζει ένα reset, όχι λειτουργικό, αλλά πρακτικό, αισθητικό και οργανωτικό.

Καθάρισε το desktop – κυριολεκτικά και μεταφορικά

Η αρχή γίνεται με το… εμφανές: την επιφάνεια εργασίας. Αν έχεις 45 screenshots, 32 random αρχεία Word και 5 πρόχειρους φακέλους με τίτλους όπως «ΝΕΟ», «ΤΕΛΙΚΟ» και «ΤΕΛΙΚΟΤΕΛΙΚΟΝΕΟ», ήρθε η ώρα για καθαριότητα.

  • Οργάνωσε τα αρχεία σου σε θεματικούς φακέλους.
  • Διέγραψε ό,τι δεν χρειάζεσαι.
  • Άλλαξε φόντο σε κάτι που σε εμπνέει: ένα minimal τοπίο, μια αισιόδοξη φράση ή ακόμα και το moodboard της σεζόν.
Φυσικός καθαρισμός: Μην τον ξεχνάς

Καθάρισε πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη με ειδικά πανάκια και προϊόντα. Η σκόνη, τα ψίχουλα και τα δαχτυλικά αποτυπώματα δεν είναι απλώς αντιαισθητικά, συχνά επηρεάζουν και την απόδοση του εξοπλισμού σου. Μην ξεχάσεις να καθαρίσεις και την κάτω πλευρά του laptop ή του σταθερού σου υπολογιστή. Εκεί μαζεύεται η περισσότερη σκόνη!

Κάνε ένα μικρό digital service

  • Άδειασε τον Κάδο Ανακύκλωσης
  • Κάνε ένα backup αρχείων
  • Ανανέωσε τους κωδικούς πρόσβασης (αν έχεις μήνες να το κάνεις, είναι ώρα!)
  • Δες αν χρειάζονται updates τα βασικά σου προγράμματα
  • Καθάρισε το browser history και τα cookies – θα εκπλαγείς από τη διαφορά

Όπως καθαρίζεις το αυτοκίνητο μετά από ένα ταξίδι, έτσι και ο υπολογιστής σου χρειάζεται φροντίδα μετά από μια σεζόν χρήσης.

Βάλε στόχους και… φτιάξε το περιβάλλον σου

Δημιούργησε ένα αρχείο-βάση για τη νέα σεζόν:

  • «Στόχοι Σεπτεμβρίου»
  • «Νέα projects»
  • Χρονοδιάγραμμα Q4»

Μια νέα αρχή ξεκινά πιο δυναμικά όταν την… οργανώσεις από το πρώτο κλικ.

Ψυχολογία vs Τεχνολογία

Ένας τακτοποιημένος υπολογιστής δεν είναι απλώς πιο λειτουργικός. Είναι και καλύτερος για την ψυχολογία σου:

  • μειώνει το άγχος,
  • βελτιώνει τη συγκέντρωση
  • και κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινή τριβή με την οθόνη.
Back to base, αλλά πιο ανανεωμένος

Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι βαριά. Αντίθετα, μπορεί να γίνει αφορμή για μικρές αλλαγές που θα κάνουν την καθημερινότητά σου πιο ευχάριστη και παραγωγική. Ξεκίνα από το βασικότερο εργαλείο της δουλειάς σου: τον υπολογιστή σου. Φρόντισέ τον και θα σε ανταμείψει.

