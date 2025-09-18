Ο Mark Zuckerberg παρουσίασε τα ΑΙ γυαλιά που θα αντικαταστήσουν τα κινητά

Ο Mark Zuckerberg οραματίζεται ένα μέλλον όπου τα έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αλλάζοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε

Ο Mark Zuckerberg έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν διστάζει να ρισκάρει, ακόμα κι αν οι επιλογές του συχνά συναντούν αμφισβήτηση. Μετά την αποτυχημένη στροφή στο metaverse, ο CEO της Meta στρέφει τώρα το βλέμμα του σε μια τεχνολογία που μπορεί να επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά μας: τα έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη. Στη φετινή διάσκεψη Meta Connect, το βάρος πέφτει στην επόμενη γενιά συσκευών που φιλοδοξούν να κάνουν ό,τι δεν πέτυχαν οι προκάτοχοί τους… να γίνουν πραγματικά απαραίτητα.

Η «προφητεία» του Mark Zuckerberg

Στην διάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της Meta τον Ιούλιο, ο Mark Zuckerberg προκάλεσε αίσθηση λέγοντας: «Οι άνθρωποι που δεν θα έχουν έξυπνα γυαλιά στο μέλλον μπορεί να βρεθούν σε σημαντικό γνωστικό μειονέκτημα σε σχέση με όσους τα χρησιμοποιούν». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τη φιλοσοφία του: τα γυαλιά δεν θα είναι απλώς ένα gadget, αλλά ένα μέσο που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.

Από τα Ray-Ban στην επόμενη γενιά

Η Meta ήδη συνεργάζεται με τη Ray-Ban για τα «Ray-Ban Stories», γυαλιά που παρουσιάστηκαν το 2021 και γνώρισαν απροσδόκητη επιτυχία. Σύμφωνα με την EssilorLuxottica, μητρική της Ray-Ban, τα έσοδα από τη συνεργασία με τη Meta τριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο. Έρευνες αγοράς δείχνουν ότι η Meta ηγείται με διαφορά στην κατηγορία. Η νέα γενιά αναμένεται να διαθέτει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στους χρήστες να αναγνωρίζουν αντικείμενα, να μεταφράζουν επιγραφές ή να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Meta αναπτύσσει επίσης γυαλιά με οθόνη για ειδοποιήσεις και εφαρμογές, καθώς και βραχιόλι για χειροκίνητο έλεγχο.

Ο ανταγωνισμός φουντώνει

Η Google, η Samsung, η Snap και η Amazon ετοιμάζουν κι εκείνες τη δική τους πρόταση στα smart glasses. Η Amazon, μάλιστα, εργάζεται πάνω σε γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που συνδυάζουν τον φυσικό κόσμο με ψηφιακές εικόνες. Ο αναλυτής Guillaume Chansin από την Counterpoint Research σχολιάζει: «Αν θέλεις πραγματικά να αντικαταστήσεις το smartphone, δύσκολα μπορείς να το κάνεις χωρίς κάποιας μορφής οπτική απεικόνιση».

Η Melissa Otto, επικεφαλής έρευνας στην S&P Global Visible Alpha, βλέπει στα smart glasses μια πιθανή εξέλιξη ανάλογη με τα ασύρματα ακουστικά: «Ίσως τα έξυπνα γυαλιά εξελιχθούν στα AirPods του μέλλοντος».

