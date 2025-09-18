Tech News 18.09.2025

Ο Mark Zuckerberg παρουσίασε τα ΑΙ γυαλιά που θα αντικαταστήσουν τα κινητά

Ο Mark Zuckerberg οραματίζεται ένα μέλλον όπου τα έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, αλλάζοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Mark Zuckerberg έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν διστάζει να ρισκάρει, ακόμα κι αν οι επιλογές του συχνά συναντούν αμφισβήτηση. Μετά την αποτυχημένη στροφή στο metaverse, ο CEO της Meta στρέφει τώρα το βλέμμα του σε μια τεχνολογία που μπορεί να επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά μας: τα έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη. Στη φετινή διάσκεψη Meta Connect, το βάρος πέφτει στην επόμενη γενιά συσκευών που φιλοδοξούν να κάνουν ό,τι δεν πέτυχαν οι προκάτοχοί τους… να γίνουν πραγματικά απαραίτητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ai-Da: Η πρώτη ρομποτ καλλιτέχνης δημιουργεί Τέχνη και προκαλεί σάλο

Η «προφητεία» του Mark Zuckerberg

Στην διάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της Meta τον Ιούλιο, ο Mark Zuckerberg προκάλεσε αίσθηση λέγοντας: «Οι άνθρωποι που δεν θα έχουν έξυπνα γυαλιά στο μέλλον μπορεί να βρεθούν σε σημαντικό γνωστικό μειονέκτημα σε σχέση με όσους τα χρησιμοποιούν». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τη φιλοσοφία του: τα γυαλιά δεν θα είναι απλώς ένα gadget, αλλά ένα μέσο που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.

%3D%3D&img_index=2

Από τα Ray-Ban στην επόμενη γενιά

Η Meta ήδη συνεργάζεται με τη Ray-Ban για τα «Ray-Ban Stories», γυαλιά που παρουσιάστηκαν το 2021 και γνώρισαν απροσδόκητη επιτυχία. Σύμφωνα με την EssilorLuxottica, μητρική της Ray-Ban, τα έσοδα από τη συνεργασία με τη Meta τριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο. Έρευνες αγοράς δείχνουν ότι η Meta ηγείται με διαφορά στην κατηγορία. Η νέα γενιά αναμένεται να διαθέτει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέπουν στους χρήστες να αναγνωρίζουν αντικείμενα, να μεταφράζουν επιγραφές ή να λαμβάνουν απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Meta αναπτύσσει επίσης γυαλιά με οθόνη για ειδοποιήσεις και εφαρμογές, καθώς και βραχιόλι για χειροκίνητο  έλεγχο.

Ο ανταγωνισμός φουντώνει

Η Google, η Samsung, η Snap και η Amazon ετοιμάζουν κι εκείνες τη δική τους πρόταση στα smart glasses. Η Amazon, μάλιστα, εργάζεται πάνω σε γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που συνδυάζουν τον φυσικό κόσμο με ψηφιακές εικόνες. Ο αναλυτής Guillaume Chansin από την Counterpoint Research σχολιάζει: «Αν θέλεις πραγματικά να αντικαταστήσεις το smartphone, δύσκολα μπορείς να το κάνεις χωρίς κάποιας μορφής οπτική απεικόνιση».

Η Melissa Otto, επικεφαλής έρευνας στην S&P Global Visible Alpha, βλέπει στα smart glasses μια πιθανή εξέλιξη ανάλογη με τα ασύρματα ακουστικά: «Ίσως τα έξυπνα γυαλιά εξελιχθούν στα AirPods του μέλλοντος».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ντουμπάι: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην κουζίνα – Ο Aiman ο πρώτος AI σεφ στον κόσμο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mark Zuckerberg ΑΕΙ γυαλιά έξυπνα γυαλιά Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025

18.09.2025
Επόμενο

ΗΘΕ: Η LILA ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού – Αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες

18.09.2025

Δες επίσης

⁠10 memes που είναι η επιτομή της θετικής ενέργειας
Social & Tech

⁠10 memes που είναι η επιτομή της θετικής ενέργειας

18.09.2025
Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion: Τα videos με τα περισσότερα views στο youtube
Reviews

Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion: Τα videos με τα περισσότερα views στο youtube

17.09.2025
Golden: Το K-pop hit που έχει κατακτήσει το TikTok με το πιο viral challenge
Social & Tech

Golden: Το K-pop hit που έχει κατακτήσει το TikTok με το πιο viral challenge

16.09.2025
Αsk Ralph: Ο ψηφιακός στιλίστας της Ralph Lauren αλλάζει την εμπειρία του shopping
Fashion

Αsk Ralph: Ο ψηφιακός στιλίστας της Ralph Lauren αλλάζει την εμπειρία του shopping

16.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *