Η Marseaux στο MAD VMA Vidcast 2026: «Θα το ξαναπροσπαθήσω για τη Eurovision»

Από τις φετινές της υποψηφιότητες μέχρι τη νέα μουσική που έρχεται και τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ η Marseaux σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη

Σε ένα άκρως καλοκαιρινό, fresh και αποκαλυπτικό επεισόδιο του Mad VMA26 – The Vidcast από την ΔΕΗ, ο super host Γιώργος Ντάβος υποδέχθηκε μία από τις πιο ξεχωριστές και πολυδιάστατες καλλιτέχνιδες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Με σήμα κατατεθέν το κοντό μαύρο καρέ της, τις εντυπωσιακές αλυσίδες της και μια αυθεντική, σχεδόν αφοπλιστική διάθεση, η Marseaux κάθισε στην καρέκλα του καλεσμένου για να μοιραστεί τα πάντα γύρω από τη φετινή της παρουσία στα βραβεία, τις μεγάλες της υποψηφιότητες, αλλά και την έντονη χρονιά που πέρασε.

Η συζήτηση ξεκίνησε σε κλίμα απόλυτης οικειότητας, με τον Γιώργο Ντάβο να πλέκει το εγκώμιο των συνεχών πειραματισμών της και την ίδια να δηλώνει έτοιμη, παρά το δημιουργικό άγχος των ημερών, να ζήσει στο έπακρο τον πυρετό της προετοιμασίας.

H Konnie Metaxa στο Mad Radio 106,2: «Τα Mad VMA είναι το μοναδικό stage στην Ελλάδα με αμερικανικά πρότυπα»

Υποψηφιότητες Mad VMA & η «μάχη» με τα μεγαθήρια

Η Marseaux αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στις δύο φετινές της υποψηφιότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγορία Best Performer, που όπως είπε, είναι η πιο κοντινή στην καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η σκηνή, ο χορός και η θεατρικότητα είναι για εκείνη ένας ενιαίος κόσμος έκφρασης, κάτι που κάνει αυτή την υποψηφιότητα ιδιαίτερα σημαντική.

Όταν ο παρουσιαστής της υπενθύμισε τα ονόματα που βρίσκονται δίπλα της, από Φουρέιρα και Lila μέχρι Μαρίνα Σάττι, Τάμτα και Έλενα Παπαρίζου, η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη και γεμάτη χιούμορ: «Χριστός και Παναγία δηλαδή. Πάλι κουβά». Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως μόνο και μόνο η παρουσία της ανάμεσα σε τέτοια ονόματα αποτελεί για εκείνη τεράστια τιμή και προσωπική επιβεβαίωση.

Η «Περσεφόνη», το TikTok και η απρόσμενη επιτυχία

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η υποψηφιότητα για την Καλύτερη Μπαλάντα με το τραγούδι «Περσεφόνη» σε συνεργασία με τον Sol Meister. Η Marseaux μίλησε για ένα βαθιά προσωπικό και «βαρύ» κομμάτι, που δεν δημιουργήθηκε με στόχο την επιτυχία αλλά από καθαρή καλλιτεχνική ανάγκη. Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της ακολουθεί αυτή τη λογική: μουσική που γεννιέται από αληθινές σκέψεις και συναισθήματα.

@marseaux.wnc Αφού τα χρόνια μας πήγαν χαράμι… Ανυπομονώ τόσο να το ακούσετε! Περσεφόνη 28/5 λοιπόν. @sølmeister ♬ πρωτότυπος ήχος – Marseaux

Η απρόσμενη απογείωση του κομματιού μέσω TikTok την εξέπληξε πλήρως, κάτι που παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Ήμουν σε φάση «αυτό τώρα από πού ήρθε; Δεν ξέρω»». Παρόλα αυτά, το τραγούδι έγινε γρήγορα από τα πιο αγαπημένα της, με την ίδια να δηλώνει πως είναι από αυτά που θα κοιτάζει στο μέλλον με περηφάνια, ως κομμάτι-σταθμό στη διαδρομή της.

Mad VMA εμφάνιση, «Γρανίτα λεμόνι» και ο επόμενος δίσκος

Η κουβέντα φυσικά δεν θα μπορούσε να μην πάει στη σκηνική της εμφάνιση στα φετινά βραβεία. Η Marseaux κράτησε μυστικό το τραγούδι που θα ερμηνεύσει, αποκάλυψε όμως ότι το νέο της act δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή εμφάνιση. Με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο δήλωσε: «Θα είμαι μόνη μου. Γιατί μπορώ», τονίζοντας ότι η δημιουργική της ομάδα παραμένει σταθερή, αλλά το concept θα είναι εντελώς νέο.

Παράλληλα, μίλησε για το νέο της single «Γρανίτα λεμόνι», το οποίο χαρακτηρίζει ως την πιο φωτεινή και καλοκαιρινή της περίοδο. Το κομμάτι βασίζεται σε προσωπικό βίωμα και εκφράζει μια πιο ανάλαφρη πλευρά της, χωρίς πίεση ή κατασκευή επιτυχίας. «Κάνουμε πάντα ό,τι μας εκφράζει», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως το τραγούδι θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, χωρίς να αποκαλύψει ημερομηνία.

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη όμως ήρθε λίγο μετά: η Marseaux ετοιμάζει νέο προσωπικό δίσκο μέσα στο 2026, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον πιο προσωπικό της μέχρι σήμερα. Όπως είπε, θα περιλαμβάνει βαθιά βιωματικό υλικό, με πολλές ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι και στόχο να δημιουργήσει μια πιο άμεση σχέση με το κοινό. «Θα εκτεθώ… θα είναι από τη μέρα μου βγαλμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα πρώτα VMA στη συνεργασία με μεγάλα ονόματα

Κάνοντας μια αναδρομή, η Marseaux θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στα Mad VMA σε ηλικία 19 ετών δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, σε μια χρονιά βιντεοσκοπημένη λόγω Covid. Παρά το άγχος, η εμπειρία ήταν καθοριστική, με την Παπαρίζου να λειτουργεί σαν καθοδηγητική παρουσία.

Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές συνεργασίες της πορείας της με καλλιτέχνες όπως η Φουρέιρα, η Billy Car, η Ευαγγελία, ο DJ Silence και οι Billion, τονίζοντας πως νιώθει ιδιαίτερα τυχερή για τους ανθρώπους που έχει συναντήσει στο δρόμο της. Ξεχώρισε τη συνεργασία στο «Τρέλανέ μας» ως τη στιγμή που ένιωσε απόλυτα έτοιμη καλλιτεχνικά και δημιουργικά.

Δεν έλειψαν και τα παρασκηνιακά απρόοπτα, όπως η χορεύτρια που ξέχασε τη φούστα της και σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αλλά και η εξαιρετικά δύσκολη περσινή εμφάνιση με έντονη ζέστη και περιορισμένη ορατότητα για τους χορευτές.

Eurovision, άγχος και η σχέση με τον ανταγωνισμό

Η Marseaux μίλησε ανοιχτά και για τη συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Παραδέχτηκε πως ο ημιτελικός την επηρέασε αρνητικά λόγω άγχους, σε αντίθεση με τον τελικό όπου κατάφερε να αποδώσει όπως πραγματικά ήθελε. Το μεγαλύτερο ζήτημα για εκείνη δεν ήταν ο διαγωνισμός, αλλά το κλίμα υπερβολικού ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες.

Όπως τόνισε, η ίδια προτιμά ένα πιο υγιές και προστατευμένο δημιουργικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, το όνειρο της Eurovision παραμένει ζωντανό: «Θα το ξαναπροσπαθήσω, γιατί όντως είναι όνειρό μου», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν υπάρξει το σωστό τραγούδι και η σωστή στιγμή.

Musical, «Οικογένεια Άνταμς» και εξαντλητικό πρόγραμμα

Η φετινή χρονιά περιλάμβανε και το μεγάλο της θεατρικό βήμα στη «Οικογένεια Άνταμς», όπου ενσάρκωσε τη Wednesday δίπλα στον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Σολωμού. Η εμπειρία, όπως είπε, ήταν μαγική αλλά εξαιρετικά απαιτητική, ειδικά λόγω του συνδυασμού με μουσική και τηλεοπτικές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμά της πολλές φορές έφτανε στα όρια της αντοχής, με ημέρες που περιλάμβαναν πρόβες, διπλές παραστάσεις και live εμφανίσεις μέσα στην ίδια μέρα. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια το περιγράφει ως μια από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής της, που την έφερε πιο κοντά σε ανθρώπους και την εξέλιξε καλλιτεχνικά.

Social media, fans και οικογένεια

Σχετικά με τα social media, η Marseaux παραδέχτηκε πως νιώθει ελευθερία έκφρασης, αλλά επηρεάζεται από την τοξικότητα που συχνά υπάρχει. Ξεχωρίζει την κριτική από την επίθεση και δηλώνει ανοιχτή στο feedback, όχι όμως στη στοχευμένη αρνητικότητα.

Η σχέση της με τους fans της είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς πολλούς τους γνωρίζει προσωπικά, θεωρώντας τους περισσότερο φίλους παρά κοινό. Μάλιστα αποκάλυψε πως δέχεται συνεχώς συγκινητικά μηνύματα, ειδικά από νέους ανθρώπους που περνούν εξετάσεις και δυσκολίες.

Τέλος, μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για την οικογένειά της και ιδιαίτερα για τον πατέρα της, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερό της θαυμαστή: φτιάχνει πανό με τη φωτογραφία της, έρχεται στα live και κάνει μέχρι και punk διασκευές των τραγουδιών της με την μπάντα του.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίμα, με τον Γιώργο Ντάβο και τη Marseaux να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη μεγάλη βραδιά των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Μια κουβέντα γεμάτη χιούμορ, ειλικρίνεια και αποκαλύψεις, που επιβεβαιώνει πως η Marseaux διανύει μία από τις πιο δημιουργικές και καθοριστικές φάσεις της πορείας της.

Διάβασε επίσης: