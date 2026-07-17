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Tech News 17.07.2026

Fortnite x The Odyssey: Το πιο επικό crossover είναι εδώ!

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Η Epic Games γιορτάζει την πρεμιέρα της επικής ταινίας «The Odyssey» με μια εντυπωσιακή προσθήκη που ενώνει το gaming με το σινεμά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Fortnite συνεργάζεται με την ταινία "The Odyssey" του Christopher Nolan.
  • Οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν skins των χαρακτήρων Οδυσσέα (Matt Damon) και Αγαμέμνονα (Benny Safdie).
  • Διαθέσιμα είναι και σχετικά αντικείμενα, όπως τόξο, σπαθί και ασπίδα.
  • Τα skins είναι πλέον διαθέσιμα για αγορά στο Item Shop του παιχνιδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Epic Games μόλις έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στο σύμπαν του Fortnite, ανακοινώνοντας μια συνεργασία που ενώνει τον κόσμο του gaming με την υψηλή κινηματογραφική τέχνη. Με αφορμή την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan, οι παίκτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν στον θρυλικό ήρωα της Ιθάκης, όπως ακριβώς τον ενσαρκώνει ο Matt Damon στη μεγάλη οθόνη.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στο «The Odyssey», για το οποίο ο Holland μίλησε ως «Αριστούργημα».
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Η εν λόγω προσθήκη δεν περιορίζεται μόνο στο κεντρικό πρόσωπο, καθώς το παιχνίδι εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που αντλεί έμπνευση από το εντυπωσιακό καστ της ταινίας. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν την εμφάνιση του Οδυσσέα, ενώ παράλληλα το παιχνίδι υποδέχεται και τον Αγαμέμνονα, ο οποίος βασίζεται στην ερμηνεία του Benny Safdie, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδέει άμεσα την κινηματογραφική πρεμιέρα με την ψηφιακή δράση.

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Διαθέσιμα αντικείμενα και αξεσουάρ για τους παίκτες

Η εμφάνιση του Οδυσσέα στο παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, ώστε να αποτυπώνει πιστά το στυλ του Matt Damon. Το πακέτο περιλαμβάνει μια εναλλακτική έκδοση με την κάσκα του ήρωα, ενώ οι παίκτες μπορούν να εξοπλιστούν με το τόξο του Οδυσσέα ως back bling και το σπαθί του ως pickaxe. Αντίστοιχα, το skin του Αγαμέμνονα συνοδεύεται από την επιβλητική του ασπίδα και το δικό του σπαθί, ολοκληρώνοντας το θεματικό σετ της ταινίας.

Πώς μπορείς να αποκτήσεις τα νέα skins

Για τους παίκτες που δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στο Solo Odyssey Cup, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου, η Epic Games δίνει μια δεύτερη ευκαιρία απόκτησης του περιεχομένου. Ξεκινώντας από σήμερα, 17 Ιουλίου, στις 8 μ.μ. ET, οι εμφανίσεις του Οδυσσέα και του Αγαμέμνονα θα είναι διαθέσιμες προς αγορά απευθείας από το Item Shop του παιχνιδιού, επιτρέποντας σε όλους να προστεθούν στην επική αυτή περιπέτεια.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Ομήρου από τον Christopher Nolan

Η ταινία «The Odyssey» αποτελεί το 13ο σκηνοθετικό εγχείρημα του Christopher Nolan και μεταφέρει το ομηρικό έπος στη σύγχρονη εποχή με ένα εντυπωσιακό καστ. Εκτός από τον Matt Damon, στην ταινία πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway ως Πηνελόπη, ο Tom Holland ως Τηλέμαχος, η Zendaya ως Αθηνά, η Charlize Theron ως Κίρκη και ο Robert Pattinson ως Αντίνοος. Πρόκειται για μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της χρονιάς, η οποία πλέον επεκτείνει την επιρροή της και στο δημοφιλές Battle Royale της Epic Games.

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Christopher Nolan Fortnite The Odyssey
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