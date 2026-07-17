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Life 17.07.2026

Δεν μπορείς να πλύνεις το σουρωτήρι; Μάθε πώς το καθάρισμά του θα γίνει παιχνιδάκι

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Όλοι το πλένουν λάθος - Η μικρή κίνηση που κάνει το σουρωτήρι να καθαρίζει πιο εύκολα και μάς το έμαθε το TikTok
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το σουρωτήρι καθαρίζεται δύσκολα λόγω των πολλών μικρών τρυπών που συγκρατούν υπολείμματα τροφών.
  • Ένα απλό κόλπο για ευκολότερο καθάρισμα είναι η χρήση ενός κουταλιού κάτω από τη ροή του νερού.
  • Το κουτάλι αλλάζει την πορεία του νερού, απλώνοντάς το και βοηθώντας στον καθαρισμό περισσότερων τρυπών ταυτόχρονα.
  • Το κόλπο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μεταλλικά σουρωτήρια και για γρήγορο ξέπλυμα μετά τη χρήση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σουρωτήρι είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στην κουζίνα, όμως το καθάρισμά του πολλές φορές μπορεί να γίνει μικρός πονοκέφαλος. Οι πολλές μικρές τρύπες του συγκρατούν εύκολα υπολείμματα από ζυμαρικά, ρύζι, λαχανικά ή άλλες τροφές και το νερό της βρύσης δεν φτάνει πάντα σε όλα τα σημεία με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει όμως ένα απλό κόλπο που μπορεί να σου λύσει τα χέρια και χρειάζεσαι μόνο ένα αντικείμενο που υπάρχει ήδη στην κουζίνα σου – ένα κουτάλι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αντί να αφήνεις το νερό να πέφτει απευθείας πάνω στο σουρωτήρι και να περιμένεις να καθαριστεί όλη η επιφάνεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα κουτάλι για να αλλάξεις την πορεία του νερού και να το βοηθήσεις να απλωθεί καλύτερα.

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Πώς λειτουργεί το κόλπο με το κουτάλι

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις ένα κουτάλι κάτω από τη ροή του νερού της βρύσης. Το νερό πέφτει πάνω στην επιφάνεια του κουταλιού και στη συνέχεια διαχέεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, φτάνοντας σε μεγαλύτερο μέρος του σουρωτηριού. Με αυτόν τον τρόπο, αντί το νερό να χτυπά σε ένα μόνο σημείο, απλώνεται περισσότερο και βοηθά στον καθαρισμό περισσότερων τρυπών ταυτόχρονα. Είναι ένα μικρό τρικ που μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη, ειδικά όταν βιάζεσαι μετά το μαγείρεμα. Το συγκεκριμένο hack είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μεταλλικά σουρωτήρια με πολλές μικρές τρύπες, όπου συχνά μένουν μικρά κομμάτια φαγητού που χρειάζονται περισσότερο ξέπλυμα.

@homehacks.daily

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Ένα μικρό μυστικό για πιο καθαρή κουζίνα

Πολλές φορές οι πιο πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα δεν απαιτούν ειδικά προϊόντα ή περίπλοκες διαδικασίες. Ένα απλό κουτάλι μπορεί να γίνει ένα μικρό εργαλείο που κάνει μια συνηθισμένη δουλειά πιο εύκολη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Φυσικά, για καλύτερο αποτέλεσμα μπορείς πρώτα να ξεπλένεις το σουρωτήρι αμέσως μετά τη χρήση του, ώστε να μην προλαβαίνουν να κολλήσουν τα υπολείμματα. Αν έχεις έντονα σημάδια ή ξεραμένα υπολείμματα, ένα μούλιασμα σε ζεστό νερό πριν το πλύσιμο μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τελικά, το μυστικό βρίσκεται στις μικρές λεπτομέρειες. Ένα κουτάλι που συνήθως χρησιμοποιείς για το φαγητό μπορεί να γίνει το μικρό κόλπο που θα κάνει το πλύσιμο του σουρωτηριού πιο γρήγορο, πιο εύκολο και λιγότερο εκνευριστικό.

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