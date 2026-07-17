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Protein Banoffee: Το γλυκό που μοιάζει cheat meal αλλά είναι η healthy απόλαυση που ψάχνεις

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Το πιο εύκολο Protein Banoffee με μπανάνα, καραμέλα και πρωτεΐνη που θα λατρέψεις, έτοιμο μέσα σε 10 λεπτά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Protein Banoffee είναι μια υγιεινή εκδοχή του κλασικού γλυκού, ιδανική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους.
  • Η συνταγή συνδυάζει βάση μπισκότου, μπανάνα, καραμέλα και πρωτεΐνη, προσφέροντας γεύση χωρίς ενοχές.
  • Είναι εύκολο στην παρασκευή του και κατάλληλο για σνακ ή επιδόρπιο μετά την προπόνηση.
  • Το Protein Banoffee έχει ελκυστική εμφάνιση, ιδανικό για φωτογραφίες στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα γλυκά αλλά θέλεις κάτι πιο ισορροπημένο, το Protein Banoffee είναι η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις. Έχει όλη τη γεύση του κλασικού banoffee, αλλά σε μια πιο fitness-friendly εκδοχή που ταιριάζει τέλεια σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Με βάση από μπισκότο, μπανάνα, καραμέλα και πρωτεΐνη, αυτό το γλυκό αποδεικνύει πως το healthy δεν σημαίνει βαρετό. Και το καλύτερο; Φτιάχνεται εύκολα και είναι ιδανικό για ένα γρήγορο snack μέσα στη μέρα.

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Η συνταγή αυτή είναι το τέλειο combo για όσους θέλουν κάτι γλυκό μετά την προπόνηση ή απλά ένα πιο έξυπνο dessert χωρίς υπερβολές. Η πρωτεϊνική πουτίγκα καραμέλα δίνει πλούσια υφή, ενώ η ώριμη μπανάνα προσθέτει φυσική γλυκύτητα και άρωμα. Τα digestive χωρίς ζάχαρη δημιουργούν τη βάση που θυμίζει το αγαπημένο banoffee, ενώ η σπιτική sauce καραμέλας με γάλα αμυγδάλου και μέλι απογειώνει το αποτέλεσμα. Ένα γλυκό που μοιάζει cheat meal, αλλά χωράει άνετα σε ένα πιο ισορροπημένο lifestyle.

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Το Protein Banoffee είναι επίσης από εκείνες τις συνταγές που δείχνουν υπέροχα στο Instagram. Με layers από μπισκότο, κρέμα, μπανάνα και καραμέλα, είναι το dessert που θα σε κάνει να θέλεις να ανοίξεις αμέσως την κάμερα πριν καν πάρεις την πρώτη μπουκιά. Είτε είσαι fan του fitness είτε απλά ψάχνεις νέες ιδέες για πιο healthy γλυκά, αυτή η εκδοχή του banoffee έχει όλα όσα χρειάζεσαι: γεύση, εύκολη προετοιμασία και το απόλυτο sweet mood.

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Υλικά για 2 μερίδες

  • 1 πρωτεϊνική πουτίγκα καραμέλα
    4 μπισκότα digestive χωρίς ζάχαρη
    2 κ.σ. γάλα αμυγδάλου
  • 1 ώριμη μπανάνα
  •  1 κ.σ. μέλι για την καραμελωμένη μπανάνα
    4 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι

Για τη sauce καραμέλας:

  •  100 ml γάλα αμυγδάλου
  • 2 κοφτές κ.σ. corn flour
  •  2 κ.σ. μέλι

Εκτέλεση

  1. Ξεκινάς σπάζοντας τα digestive και τα ανακατεύεις με λίγο γάλα αμυγδάλου ώστε να δημιουργηθεί η βάση.
  2. Στη συνέχεια καραμελώνεις την μπανάνα στο τηγάνι με λίγο μέλι μέχρι να αποκτήσει πιο πλούσια γεύση.
  3. Για την εύκολη sauce καραμέλας, ζεσταίνεις το γάλα αμυγδάλου και κρατάς λίγη ποσότητα για να διαλύσεις το corn flour.
  4. Όταν το γάλα ζεσταθεί, προσθέτεις το μείγμα ανακατεύοντας γρήγορα μέχρι να πήξει.
  5. Στο τέλος ρίχνεις το μέλι και αφήνεις τη σάλτσα σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει λεία και κρεμώδης.
  6. Στήνεις το banoffee σε ποτήρι ή μπολάκι βάζοντας τις στρώσεις από μπισκότο, πρωτεϊνική πουτίγκα, γιαούρτι, μπανάνα και sauce καραμέλας. Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό, γλυκό και χορταστικό dessert που θα γίνει το νέο σου αγαπημένο healthy treat.
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Το Protein Banoffee είναι η απόδειξη ότι η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να έχει γεύση, εμφάνιση και fun διάθεση. Ένα γλυκό που ταιριάζει στο καθημερινό σου πρόγραμμα και σε κάνει να απολαμβάνεις κάθε κουταλιά.

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